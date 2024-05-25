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Кике Санчес Флорес
Новости
Кике Санчес Флорес - новости
Алавес
Испания
5 февраля 1965 (61)
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Санчес Флорес обвинил «Барселону» в неуважении к клубным легендам
2024.05.25 10:37
1
«Севилья» рассматривает Рауля и еще двух тренеров
2024.04.17 21:09
2
Примера. «Атлетико» проиграл команде своего бывшего тренера (0:1)
2024.02.11 22:30
Фото
«Севилья» объявила имя нового тренера – это не Абаскаль
2023.12.18 18:57
1
Абаскаль не является фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера «Севильи»
2023.12.18 12:16
1
«Вильярреал» рассматривает Рауля и еще двух тренеров
2023.09.07 19:57
Блан – фаворит на пост главного тренера «Валенсии»
2020.07.06 22:15
«Уотфорд» уволил Флореса, возглавившего команду в сентябре
2019.12.01 17:52
Санчес Флорес – основной кандидат на пост главного тренера сборной Испании
2018.07.02 15:59
«Эспаньол» уволил Флореса с поста главного тренера
2018.04.21 00:13
Флорес: «Эспаньол» улучшил игру по сравнению с прошлым сезоном»
2018.02.28 11:49
Флорес: «Победа над «Барселоной» сломает сложившиеся стереотипы»
2018.01.18 08:04
1
Флорес: «Месси – лучший игрок в истории. Роналду входит в топ-10»
2018.01.16 21:24
18
Тренер «Эспаньола»: «Победа над «Атлетико» поможет нам раскрепоститься»
2017.12.23 08:14
Тренер «Эспаньола» Флорес: «Фотографироваться с Энрике? Я лучше почитаю руководство для клоунов»
2017.04.28 20:49
4
Тренер «Эспаньола» извинился за слова в адрес Месси
2016.12.23 08:15
Флорес: «Настраиваю команду на победу в матче с «Барселоной»
2016.12.18 07:47
Флорес: «Поражение от «Реала» меня не сильно беспокоит»
2016.09.19 07:30
Фото
Санчес Флорес возглавил «Эспаньол»
2016.06.09 13:36
Эмери будет получать в «ПСЖ» 5 миллионов в год
2016.06.09 11:57
4
Бывший главный тренер «Уотфорда» сменит Эмери в «Севилье»
2016.06.06 11:38
Санчес Флорес может вернуться в «Валенсию»
2016.05.14 15:48
Санчес Флорес уйдет из «Уотфорда»
2016.05.13 12:10
Санчес Флорес может возглавить «Эвертон»
2016.05.08 16:01
Санчес Флорес: «Проход на стадион должен быть бесплатным»
2016.02.12 07:50
1
Игало и Флорес стали лучшими в АПЛ в декабре
2016.01.15 10:20
Санчес Флорес: «Наша команда готова к тяжелому матчу с «Челси»
2015.12.26 13:17
Санчес Флорес: «Завершить сезон в топ-4? Не стоит пока об этом говорить»
2015.12.20 19:45
Хурадо: «В «Уотфорд» звал лично Флорес»
2015.08.02 00:29
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