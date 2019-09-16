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Кике Санчес Флорес
Материалы
Кике Санчес Флорес - материалы
Алавес
Испания
5 февраля 1965 (61)
Тренер
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Как там «Арсенал» на старте сезона? Да как-то не очень
Проблемы все те же.
16.09.2019 19:39
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10 крутых тренеров, которые сидят без работы
Вы знаете, кому показать этот список.
26.10.2018 20:15
27
Сине-белая «Барселона». Как китайцы мастерят еще одного чемпиона
Год назад китайская Rastar Group купила контрольный пакет акций «Эспаньола». Новый президент клуба Чен Яншен заявил, что в три раза увеличит бюджет и затребует Лигу чемпионов. Данил Замалетдинов рассказывает, как каталонское дерби хотят сделать главным матчем Испании.
04.12.2016 13:30
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