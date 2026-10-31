Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Алавес
Кике Санчес Флорес
Статистика
Кике Санчес Флорес - статистика
Алавес
Испания
5 февраля 1965 (61)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Суперкубок УЕФА 2010
Товарищеские матчи 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Алавес
11
3
5
3
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 2 тур
Райо Вальекано
1 : 1
20.08.2026
Алавес
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
3 : 0
15.08.2026
Хетафе
Главные новости
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
6
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
7
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Гурцкая определил, кого нужно было назначить «Ахмату» вместо Гусева
16:47
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+