Тренер «Эспаньола»: «Победа над «Атлетико» поможет нам раскрепоститься»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес остался доволен тем, что его игроки показали командный футбол во встрече с «Атлетико» в 17-м туре испанской Примеры.

«Не знаю, улучшатся ли наши результаты после этого матча, но положительная динамика явно видна. Сегодня мы наконец-то показали себя единой командой.

Победа над «Атлетико» поможет нам раскрепоститься. Мы чувствуем, что прошли эту проверку на прочность.

Примера – очень сильный и конкурентоспособный чемпионат. Да, мы заслуживали побед и в некоторых предыдущих матчах, но футбол зачастую бывает несправедлив», – заявил после матча специалист.

Матч 17-го тура испанской Примеры «Эспаньол» – «Атлетико» завершился со счетом 1:0.