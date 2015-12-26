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    • Санчес Флорес: «Наша команда готова к тяжелому матчу с «Челси»

    Санчес Флорес: «Наша команда готова к тяжелому матчу с «Челси»

    Наставник «Уотфорда» Кике Санчес Флорес рассказал, чего стоит ожидать от «Челси» в сегодняшнем поединке 18-го тура чемпионата Англии.

    «Естественно, смена тренера побуждает игроков продемонстрировать новому наставнику все свои умения, силу и энергию.

    Мы подготовились к проявлению такой самоотдачи соперником. Также мы в курсе, что «Челси» будет пытаться играть жестко. Конечно, мы готовы к сложному матчу, так как лондонцы показывают очень приличную игру, у них присутствуют опыт и высокий класс.

    Не вижу надобности анализировать ту игру. Которая была при Моуринью, ведь в данный момент тренером команды является Хиддинк. Нам стоит разобрать действия «Челси» в игре против «Сандерленда».

    Сейчас у нас хороший отрезок, и мы об этом знаем. Судя по атмосфере в раздевалке, моих игроков будет очень сложно чем-то удивить. Невероятно радуют серьезный подход к делу команды, ее сильный характер», – сказал Флорес.

    Источник: Goal.com

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    26.12.2015 13:17
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