Санчес Флорес: «Наша команда готова к тяжелому матчу с «Челси»

Наставник «Уотфорда» Кике Санчес Флорес рассказал, чего стоит ожидать от «Челси» в сегодняшнем поединке 18-го тура чемпионата Англии.

«Естественно, смена тренера побуждает игроков продемонстрировать новому наставнику все свои умения, силу и энергию.

Мы подготовились к проявлению такой самоотдачи соперником. Также мы в курсе, что «Челси» будет пытаться играть жестко. Конечно, мы готовы к сложному матчу, так как лондонцы показывают очень приличную игру, у них присутствуют опыт и высокий класс.

Не вижу надобности анализировать ту игру. Которая была при Моуринью, ведь в данный момент тренером команды является Хиддинк. Нам стоит разобрать действия «Челси» в игре против «Сандерленда».

Сейчас у нас хороший отрезок, и мы об этом знаем. Судя по атмосфере в раздевалке, моих игроков будет очень сложно чем-то удивить. Невероятно радуют серьезный подход к делу команды, ее сильный характер», – сказал Флорес.