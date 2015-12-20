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    • Санчес Флорес: «Завершить сезон в топ-4? Не стоит пока об этом говорить»

    Санчес Флорес: «Завершить сезон в топ-4? Не стоит пока об этом говорить»

    Наставник «Уотфорда» Кике Санчес Флорес поделился впечатлениями после победного матча против «Ливерпуля» (3:0) во встрече 17-го тура английской Премьер-Лиги.

    «Имеет ли «Уотфорд» шанс завершить сезон в топ-4? Не хочется сейчас об этом говорить. Просто хотим получить наслаждение от победы в этом матче. Я неимоверно рад, болельщики счастливы.

    Однако нам не стоит витать в облаках. В этом и заключается наше преимущество, ведь в АПЛ команды всегда располагаются очень плотно. Впереди нас ждет достаточно матчей. Никогда не бывает так, что мы недооцениваем соперника.

    Не скрою, что появляется желание помечтать, но у нас более скромные мысли. Сегодня мы абсолютно довольны той игрой, которую нам удалось показать. Это удивительная победа над удивительной командой.

    Голе Аке? Голкипер не удержал мяч и выронил его на землю, где Аке сработал весьма грамотно. Думаю, это хороший, забитый по правилам гол. Наконец-то у нас получилось забить такой важный для нас мяч Мы повели в счете и после этого у нас появились спокойствие и уверенность», – резюмировал Санчес Флорес.

    Источник: BBC

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    20.12.2015 19:45
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