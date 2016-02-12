Санчес Флорес: «Проход на стадион должен быть бесплатным»

Главный тренер «Уотфорда» Кике Санчес Флорес считает, что билеты на стадионы должны стоить как можно меньше.

В последнее по Англии прошла волна недовольства ценами на билеты. После забастовки фанатов «Ливерпуля» руководство решило заморозить цены на следующий сезон, а владельцы клуба извинились перед болельщиками.

Санчес Флорес считает, что цены на билеты должны быть максимально низкими. На данный момент самый дорогой билет (на матч против «Борнмута») стоит 42 фунта.

«Я хочу, чтобы болельщики платили как можно меньше. Любовь фанатов к клубу поражает, и грустно, что посещение матчей стоит так много.

Иногда семьи испытывают сложности, и в идеале я бы хотел, чтобы билеты ничего не стоили, или стоили очень дешево», – цитирует Санчеса Флореса Irishexaminer.