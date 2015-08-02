Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Хурадо: «В «Уотфорд» звал лично Флорес»

    Новоиспеченный полузащитник английского «Уотфорда» Хосе Мануэль Хурадо поделился мыслями по поводу своего перехода, сообщает «Советский спорт».
    «Любой футболист хочет играть в чемпионате Англии, это одна из сильнейших лиг мира. Мне повезло поиграть в высших дивизионах чемпионатов Германии и Испании, а теперь я попробую свои силы в Англии. Я очень рад. Решился на переход в «Уотфорд», потому что главный тренер клуба мистер Кике Санчес Флорес позвонил и убедил меня принять этот вызов. Команде нужно двигаться шаг за шагом, главная задача – сохранить место в АПЛ», – поведал испанец.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 00:29
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Chelsea-1985
    1438472598
    Удачи в Уотфорде,Хосе.
    Ответить
    POLTARAWKA
    1438492633
    Хороший игорок, жалко что ушел
    Ответить
    ologreds
    1694997497
    numo437487
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+