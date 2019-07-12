Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Рафаэль Бенитес
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
Реклама
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сегодня! Делайте ставки, получив до 17000 рублей бесплатно
12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
7
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
10:01
«Зенит» хочет выкупить Мантуана
2
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Рафаэль Бенитес - статьи
Тренер
Имя
Рафаэль
Фамилия
Бенитес
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 апреля 1960
Статистика
Новости
Статьи
Посты
12.07.2019 18:09
Хаби Алонсо точно станет топ-тренером. Так считают все, кто с ним работал и играл
С этого сезона он начнет тренерскую карьеру.
2
12.07.2019 17:30
Питер Крауч завершил карьеру. Вспоминаем его танец робота, отжиг в караоке и другие истории
Самый необычный чувак современности.
2
24.06.2019 18:37
Бенитес ушел из «Ньюкасла». Он безумно много работал, использовал интересные методы и ссорился с владельцем из-за отсутствия трансферов
Сейчас он хочет снова выиграть Лигу чемпионов.
3
21.06.2019 22:35
Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру
Фернандо нужно было уезжать из АПЛ.
14
26.10.2018 11:45
Эмери запрещает соки, а Бенитес изучает тактику на тарелках
Секреты тренеров АПЛ, которые удивляют.
5
21.04.2017 12:05
«Непревзойденным актером на сцене «Энфилда» стал «маленький царь». Покеру Аршавина – 8 лет
Забить на «Энфилде» однажды – приятное воспоминание, трижды – героизм, а четырежды – настоящее чудо. Его сотворил наш русский игрок ровно восемь лет назад. «Бомбардир» – о предыстории покера Аршавина и реакции на чудеса.
15
30.09.2016 10:00
«Нужно стать первым парнем на деревне». Как «Ньюкасл» адаптируется к Чемпионшипу
Пока игрались еврокубковые матчи, «Ньюкасл» совершил главный камбэк года в Чемпионшипе. «Бомбардир» рассказывает о новой жизни команды Рафы Бенитеса, где находится место разочарованиям и большим успехам.
3
11.08.2016 10:00
«Когда он бьет штрафные, мне страшно за вратарей». Как Аквилани готовится к последней рубке с судьбой
Когда-то Альберто Аквилани считался больше чем центрхавом формата «Box-to-box», было в нем что-то поэтичное. «Бомбардир» рассказывает сложную историю «маленького принца», которому Тотти прочил «Золотой мяч».
9
16.07.2016 12:00
Вместо Погба. Кто на самом деле был лидером сборной Франции на Евро
Франция молилась на Погба, но в итоге тот не привел свою сборную к домашней победе. Теперь всеобщий восторг легко может смениться тотальной ненавистью. «Бомбардир» объясняет, почему во французской команде появился новый лидер с большими амбициями.
3
15.05.2016 16:35
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» отменен. Венгер вновь выше «Тоттенхэма». «Вест Хэм» упустил место в еврокубках. Онлайн последнего тура АПЛ
Кейн – лучший бомбардир. «Арсенал» стал вторым. «Саутгемптон» феноменальным образом оказался в ЛЕ. «Бомбардир» следит за финишем сезона в Англии.
2
08.05.2016 15:29
Падение Лондона. Почему «Арсенал» финиширует выше «Тоттенхэма»
Только статистические гики помнят, когда в последний раз «шпоры» опередили своих извечных врагов по итогам чемпионата. «Бомбардир» объясняет, почему чуда не произойдет и в нынешнем сезоне.
12
20.03.2016 15:05
Отложенный вылет. Зачем Бенитесу «Ньюкасл»?
«Ньюкасл» нулевых был таким крутым, что засветился в фильме «Гол». Мудрый тренер, еврокубки, камео Алана Ширера – «сороки» были большим клубом, пусть и не входили в пафосную «топ-4». Александр Карамышев разобрался, кто изуродовал «Ньюкасл» и зачем сюда приехал Рафа Бенитес.
2
15.03.2016 15:02
«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина
«Суперталант», «суперигрок», «фантастический» и «выдающийся» футболист. Лестные эпитеты в адрес самого обсуждаемого игрока России до сих пор не редкость. «Бомбардир» выделяет главные цитаты известных иностранных футболистов и специалистов об Александре Кокорине.
18
12.03.2016 23:20
Ибрагимович может перейти в «МЮ». «Ростов» – первый в РФПЛ. Дайджест событий дня
Раскрыты детали контракта Бенитеса с «Ньюкаслом». «Спартак» и «Урал» добились побед. «Челси» вылетел из Кубка Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11.03.2016 22:00
Слуцкий огласил состав сборной на ближайшие матчи. Бенитес возглавил «Ньюкасл». Дайджест событий дня
Станислав Крицюк заявил, что не намерен долго играть в РФПЛ. Жирков попал в символическую сборную Лиги чемпионов. «Барселона» нацелилась на защитника менхенгладбахской «Боруссии». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
Предыдущая
1
2
3
4
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение