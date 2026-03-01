В современном футболе вероятность встретить результат матча с преимуществом одной команды над другой более чем в 10 мячей стремится к нулю. Класс команд выровнялся, поэтому подобные разгромы – редкость. Но буквально 15 лет назад победы в 10+ голов имели место быть, а в XIX-XX вв случались и большие разгромы. Расскажем о самых выдающихся матчах.

Веселый 1885-й в Шотландии

Сразу два матча с разгромным счетом 1885-го года вошли в историю футбола. Тогда, конечно, и мячи были другими, и размеры поля нестандартными, и правила были не такими, как сейчас. В частности, на воротах отсутствовала перекладина , не было офсайдов и карточек.

«Арбоат» – «Бон Аккорд» – 36:0

Это была кубковая игра. В утешение проигравшим нужно сказать, что их статус был любительским, в то время как хозяева числились в профессионалах.

«Данди Харп» – «Абердин Роверс» – 35:0

На один мяч меньше залетело в ворота гостей уже в матче чемпионата страны. Итоги этой игры оспариваются некоторыми любителями статистики. Есть версия, что счет был 32:0. Но документально она не подтверждена. Хотя и такой результат статус проигравших никак не поднимает.

Рекорд XX-го века

Таити – Острова Кука – 30:0

Этот результат зафиксирован в 1971 году на Тихоокеанских играх. Соревнования по разным видам спорта под этим брендом проводятся раз в четыре года среди стран Океании. Этот счет является с тех пор рекордом Тихоокеанских игр и рекордом XX века.

Если о Таити многие слышали (в рейтинге ФИФА на декабрь 2025 года занимает 157-е место), то об Островах Кука известно лишь тем, кто с усердием изучает географию. Население островов составляет порядка 17000 жителей, 1500 из них увлекаются футболом. В рейтинге ФИФА сборная Островов Кука отсутствует.

Горячий 2002-й

Крупные счета в футбольных баталиях случились в 2002-м году в двух матчах: на клубном уровне и на уровне сборных.

«Стад Олимпик Л'Эмирн» (СОЭ) – «Адема» – 0:149

В городе Туамасина шел финальный этап чемпионата Мадагаскара. Нельзя сказать, что команда СОЭ была настолько слабее своего соперника. Объяснение такого счета можно найти не в этой, а предыдущей игре. Тогда судья на последней минуте назначил спорный пенальти в ворота СОЭ, после реализации которого «Стад Олимпик Л'Эмирн» лишился шансов на чемпионство.

«Адема» вышла на заключительную игру уже в ранге чемпиона. Раздосадованный несправедливым пенальти тренер СОЭ дал команду своим игрокам забить в свои ворота такое количество голов, какое они успеют за игру. Игроки постарались, успев забить 149 раз. Их соперники только наблюдали за скорострельностью забивающих. Она составила 36 секунд на гол.

Дисквалификация тренера Зака Бе и 4 игроков не заставила себя ждать. Федерация футбола Мадагаскара отлучила тренера на три года, футболистов – до конца следующего сезона. Судья встречи наказания избежал.

Это самый крупный результат игры в истории футбола, зафиксированный официально. Игра вошла в Книгу рекордов Гиннесса, побив достижение 1885 года.

Австралия – Американское Самоа – 31:0

Это самый крупный счет в истории в играх сборных. В отборочной встрече к чемпионату мира 2002 года австралийцам пришлось самим, без помощи соперников (в отличие от описанной выше игры), добиваться результата.

Возможно, количество забитых мячей было бы меньше, если бы в игре приняли участие трое игроков Американского Самоа, предпочевших посещение школы. Даже этот факт говорит об уровне соперника сборной Австралии. Австралийский нападающий Арчи Томпсон забил в этой игре 13 мячей.

Во избежании такого рода результатов с 2004 года в Океании внесены изменения в квалификационные соревнования. Для команд, не отличающихся классом, организованы предварительные отборочные этапы.

Крупные счета в товарищеских играх

«Роттах Эгерн» – «Бавария»

Товарищеские игры между любительской и топовой немецкой командой имеют свою многолетнюю историю:

Как видим, общий счет мячей – 3:84 в пользу «Баварии». В каждой игре суперклуб забивает в среднем 21 мяч.

«Вильярреал» – «Навата» – 27:0

В 2009 году «Вильярреал» в товарищеском матче переиграл провинциальный клуб из нижнего каталонского дивизиона. Отметились в воротах соперников неоднократно несколько игроков. Паррейра забил 7 мячей, покер на счету Льоренте и Рубена, у Эскудеро хет-трик.

Разгромные победы в еврокубках

По сравнению с представленными выше результаты команд в еврокубках выглядят не так впечатляюще. Но здесь встречались команды, более равные по силам.

Лига чемпионов

Самый крупный разгром в истории ЛЧ – 10:0. Он был зафиксирован еще в прошлом веке (1965 год), когда этот турнир проводился под названием «Кубок европейских чемпионов». Тогда лиссабонская «Бенфика» разгромила люксембургский «Стад Дюделанж».

В 2011-м году финский ХИК и валлийский «Бангор Сити» повторили рекорд. Правда, валлийцы едва ли были довольны этим достижением.

05.10.1965 «Бенфика» – «Стад Дюделанж» – 10:0.

19.07.2011 ХИК – «Бангор Сити» – 10:0.

Также в истории ЛЧ зафиксированы 3 матча с разницей в 8 голов:

Лига Европы/Кубок УЕФА

Самые крупные счета в Лиге Европы (тогда еще Кубке УЕФА) зафиксированы еще в 1972 году в матчах еще одного люксембургского клуба – «Рюмеланжа» и роттердамского «Фейеноорда». Нидерландский клуб не пощадил скромного соперника в обоих матчах, забив суммарно 21 гол.

Крупные победы на чемпионатах мира

Если на чемпионатах Европы самая большая разница мячей – 5, то на первенствах планеты зафиксированы более разгромные счета. Можно выделить три результата сборных на финальных этапах чемпионатов мира: