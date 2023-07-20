Есть множество метрик, связанных с измерением статуса российских футболистов. Обычно у каждого амплуа она своя. Но абсолютно определяющий параметр среди всех атакующих игроков – лучшие бомбардиры. И здесь есть две категории, которые несколько пересекаются. Первая – клуб Владимира Федотова. Вторая – клуб 100 бомбардиров. Проект газеты «Спорт-Экспресс».
Что это за проект и какие критерии попадания в него?
Во-первых, берутся все игроки, завершившие карьеру не ранее 1992 года.
Во-вторых, для участия в клубе берутся матчи на высшем уровне. В это категорию входят встречи чемпионатов СССР и России, Кубка СССР и России (не раньше 1/16 финала), Суперкубка России, Кубка Премьер-лиги (основан и упразднен в 2003 году), Суперкубка России, встречи за сборные России, СССР, олимпийской команды страны в финальных турнирах.
В этот же критерий попадают матчи соревнований под эгидой УЕФА, чемпионатов и кубков 16 стран, представители которой становились финалистами и полуфиналистами Кубка УЕФА, Кубка чемпионов, Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Кто входит в клуб «100 российских бомбардиров»
Вот таблица:
|
№ игрока
|Игрок (в скобках – действующий клуб)
|Количество голов
|1
|Александр Кержаков
|233
|2
|Артем Дзюба («Локомотив»)
|225
|3
|Олег Веретенников
|207
|4
|Роман Павлюченко
|192
|5
|Сергей Родионов
|164
|6
|Александр Мостовой
|163
|7
|Андрей Аршавин
|158
|8
|Владимир Бесчастных
|154
|9
|Дмитрий Лоськов
|152
|10
|Дмитрий Кириченко
|152
|11
|Федор Черенков
|149
|12
|Федор Смолов («Динамо»)
|146
|13
|Юрий Гаврилов
|145
|14
|Андрей Тихонов
|145
|15
|Валерий Карпин
|143
|16
|Сергей Андреев
|135
|17
|Сергей Семак
|134
|18
|Ари («Атлетико Сеаренсе»)
|130
|19
|Дмитрий Сычев
|130
|20
|Павел Погребняк
|125
|21
|Олег Саленко
|121
|22
|Игорь Колыванов
|120
|23
|Егор Титов
|119
|24
|Александр Кокорин («Фиорентина»)
|118
|25
|Игорь Семшов
|115
|26
|Олег Терехин
|110
|27
|Андрей Каряка
|108
|28
|Александр Бородюк
|107
|29
|Дмитрий Булыкин
|106
|30
|Андрей Федьков
|104
|31
|Игорь Симутенков
|103
|32
|Валерий Есипов
|103
|33
|Андрей Канчельскис
|101
Кто главный кандидат в «клуб 100»
Самый близкий к попаданию в этот клуб – Алан Дзагоев. У него 85 мячей. Правда, сейчас не очень ясно, что будет с его будущим: по некоторым слухам, ему придется искать новую команду, потому что «Рубин» не думает о дальнейшем сотрудничества.
Два других кандидата – Николай Комличенко с 82 голами и Малком. Бразилец настрелял 76 мячей.