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    • Кто входит в «клуб 100» бомбардиров: там только три действующих футболиста

    Кто входит в «клуб 100» бомбардиров: там только три действующих футболиста


    4
    Голосов: 4
    20.07.2023 18:28
    И есть три серьезных кандидата на попадание.

    Есть множество метрик, связанных с измерением статуса российских футболистов. Обычно у каждого амплуа она своя. Но абсолютно определяющий параметр среди всех атакующих игроков – лучшие бомбардиры. И здесь есть две категории, которые несколько пересекаются. Первая – клуб Владимира Федотова. Вторая – клуб 100 бомбардиров. Проект газеты «Спорт-Экспресс».

    Что это за проект и какие критерии попадания в него?

    Во-первых, берутся все игроки, завершившие карьеру не ранее 1992 года.

    Во-вторых, для участия в клубе берутся матчи на высшем уровне. В это категорию входят встречи чемпионатов СССР и России, Кубка СССР и России (не раньше 1/16 финала), Суперкубка России, Кубка Премьер-лиги (основан и упразднен в 2003 году), Суперкубка России, встречи за сборные России, СССР, олимпийской команды страны в финальных турнирах.

    В этот же критерий попадают матчи соревнований под эгидой УЕФА, чемпионатов и кубков 16 стран, представители которой становились финалистами и полуфиналистами Кубка УЕФА, Кубка чемпионов, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Кто входит в клуб «100 российских бомбардиров»

    Вот таблица:

    № игрока

    		 Игрок (в скобках – действующий клуб) Количество голов
    1 Александр Кержаков 233
    2 Артем Дзюба («Локомотив») 225
    3 Олег Веретенников 207
    4 Роман Павлюченко 192
    5 Сергей Родионов 164
    6 Александр Мостовой 163
    7 Андрей Аршавин 158
    8 Владимир Бесчастных 154
    9 Дмитрий Лоськов 152
    10 Дмитрий Кириченко 152
    11 Федор Черенков 149
    12 Федор Смолов («Динамо») 146
    13 Юрий Гаврилов 145
    14 Андрей Тихонов 145
    15 Валерий Карпин 143
    16 Сергей Андреев 135
    17 Сергей Семак 134
    18 Ари («Атлетико Сеаренсе») 130
    19 Дмитрий Сычев 130
    20 Павел Погребняк 125
    21 Олег Саленко 121
    22 Игорь Колыванов 120
    23 Егор Титов 119
    24 Александр Кокорин («Фиорентина») 118
    25 Игорь Семшов 115
    26 Олег Терехин 110
    27 Андрей Каряка 108
    28 Александр Бородюк 107
    29 Дмитрий Булыкин 106
    30 Андрей Федьков 104
    31 Игорь Симутенков 103
    32 Валерий Есипов 103
    33 Андрей Канчельскис 101

    Кто главный кандидат в «клуб 100»

    Самый близкий к попаданию в этот клуб – Алан Дзагоев. У него 85 мячей. Правда, сейчас не очень ясно, что будет с его будущим: по некоторым слухам, ему придется искать новую команду, потому что «Рубин» не думает о дальнейшем сотрудничества.

    Два других кандидата – Николай Комличенко с 82 голами и Малком. Бразилец настрелял 76 мячей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт «Локомотива»
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      FCSpartakM 4 часа назад

      было бы здорово оказать еще количество игр, чтобы понимать коэффициент

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