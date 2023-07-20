И есть три серьезных кандидата на попадание.

Есть множество метрик, связанных с измерением статуса российских футболистов. Обычно у каждого амплуа она своя. Но абсолютно определяющий параметр среди всех атакующих игроков – лучшие бомбардиры. И здесь есть две категории, которые несколько пересекаются. Первая – клуб Владимира Федотова. Вторая – клуб 100 бомбардиров. Проект газеты «Спорт-Экспресс».

Что это за проект и какие критерии попадания в него?

Во-первых, берутся все игроки, завершившие карьеру не ранее 1992 года.

Во-вторых, для участия в клубе берутся матчи на высшем уровне. В это категорию входят встречи чемпионатов СССР и России, Кубка СССР и России (не раньше 1/16 финала), Суперкубка России, Кубка Премьер-лиги (основан и упразднен в 2003 году), Суперкубка России, встречи за сборные России, СССР, олимпийской команды страны в финальных турнирах.

В этот же критерий попадают матчи соревнований под эгидой УЕФА, чемпионатов и кубков 16 стран, представители которой становились финалистами и полуфиналистами Кубка УЕФА, Кубка чемпионов, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кто входит в клуб «100 российских бомбардиров»

Вот таблица:

Кто главный кандидат в «клуб 100»

Самый близкий к попаданию в этот клуб – Алан Дзагоев. У него 85 мячей. Правда, сейчас не очень ясно, что будет с его будущим: по некоторым слухам, ему придется искать новую команду, потому что «Рубин» не думает о дальнейшем сотрудничества.

Два других кандидата – Николай Комличенко с 82 голами и Малком. Бразилец настрелял 76 мячей.