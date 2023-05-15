Почему итальянцы так любят жестикулировать? Почему они показывают сложенные пальцы? Мы проследили историю народа и заодно собрали список главных жестов

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На жесты итальянцев повлияли мигранты, эпоха Возрождения и телевидение 60-х

Почему итальянцы так ярко общаются жестами – спорный вопрос для историков. Есть предположение, что это пошло от древних греков, которые общение жестами распространили на Сицилии. Другая версия – так постарались древние римляне, которые увлекались ораторским искусством. Но это скорее предпосылки.

После падения Западной Римской империи в Италию приехало много колонизаторов и иммигрантов: французы, немцы, скандинавы и другие народы. Местным нужен был способ контактировать с кучей новых иностранцев, поэтому они стали использовать руки – так мысль можно донести быстрее и эмоциональнее. Можно использовать это и в обратную сторону – прятать от иностранцев свои планы.

Поэтому раньше северная Европа считала южные народы более отсталыми – если они часто общаются жестами, то у них нет развитого языка.

Современные исследования насчитывают больше 250 жестов. Среди европейцев только в Италии такое разнообразие. Профессор психологии из университета Ромы Изабелла Поджи говорит, что они позволяет выразить все эмоции: радость, гнев, угрозу, стыду, гордость. Но их использование всегда универсально и несет оттенок личного – у этого языка нет синтаксиса.

И только у итальянцев движения руками такие размашистые и требуют много пространства. Историки любят относить это к эпохе Возрождения, когда в живописи стало популярно тело человека, которое потребовало больше свободы и выражения, когда освободилось от средневековья. Специалист по эпохе Ренессанса Денис Хэй пишет, что активная жестикуляция помогла итальянцам получать удовольствие от выражения своих мыслей.

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Но сейчас привычка иногда приводит к трагикомичным случаям. В 2012-м 80-летний мужчина на площади в городе Апулия в разговоре с женщиной так сильно размахивал руками, что задел сильным ударом женщину. Судья даже подчеркивал, что улица – это не гостиная дома, и привычки сильно жестикулировать нужно контролировать.

Любовь к жестам связывается и с итальянскими диалектами. Например, жителя Сицилии еще в прошлом веке с трудом бы поняли в Милане, приходилось использовать жесты. Ситуация изменилась в 60-х, когда в Италии случился бум телевидения: вся страна смотрела одни каналы, и язык постепенно нашел стандарты. К тому же, в те годы люди массово переезжали с юга в более перспективные для карьеры северные города.

География тоже повлияла на значение жестов. Например, если вы потрете подборок на севере Италии, то это воспримут как грубое «Убирайся отсюда». На юге такой жест воспримут спокойнее. Он просто обозначает отрицание (смысл жеста на юге пошел от древних греков). Традиция у жеста сохранилась до сих пор: на юге и на севере его поймут по-разному.

А что обозначает самый популярный итальянский жест – три пальца собранные в пучок?

Если вы хотите спародировать итальянца, то надо просто взять пальцы в пучок и с недовольным лицом потрясти им. Этот жест завирусился и стал плотно ассоциироваться с Италией в начале c 2017 года. Он всегда был известен как итальянский жест, но тогда стал именно мемом.

В Италии даже есть шутка, что это первый жест, когда ребенка снимают во время УЗИ: «Что вы, черт побери, от меня хотите?»

Этот жест в интернете называют «кошельком для пальцев», «сосновым жестом» и «поцелуем шеф-повара».

Последнее значение получило популярность в США. После второй мировой войны он появляется на вывесках ресторанов. Так их владельцы добавили жесту второе значение – восхищение повара, который сжимает пальцы и целует их, восхищаясь от вкуса еды.

В 2020-м жест появился как эмодзи на Android и iOS.

10 итальянских жестов на все случаи жизни