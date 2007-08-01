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    Расскажите, как «Бомбардиру» стать лучше


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 12:09
    Что исправить, убрать, заменить, добавить.

    Привет! Это команда «Бомбардира».

    В последнее время мы много занимались новостями, перевезли все новые тексты на отдельный сайт «Гол» и давно не занимались реформами «Бомбардира».

    Давайте вместе это исправим.

    Расскажите нам в комментариях, что вам не нравится на сайте и чего не хватает. Какие ошибки замечаете? Какой функционал не работает? Что нужно улучшить в подаче новостей? Где стать удобнее? О чем чаще писать? Каких объяснений не достает? На чем нам лучше сосредоточить силы?

    Мы обязательно прочитаем все комментарии под этим постом, задумаемся о каждом и постараемся реализовать как можно больше ваших запросов. Погнали общаться.

    И да. Спасибо, что вы с нами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии20
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      Рейтинг: +4792

      Павелий 4 минуты назад

      1)Ввести жёсткое модерирование откровенно матерных и оскорбительных комментариев. То был тут "КПССНИК", который через сообщение писал, что имел извращённый секс и с собеседником, и с его родственниками. Теперь есть 7-классник из белорусской деревни "пьяныйхоровод" (id374153), который всех оппонетов считает гомофилами и м.а.т.е.р.и.т.с.я во многих комментах.
      2)Вернуть рубрику лучших постов недели.
      3)Чаще обновлять статистику, а то по некоторым турнирам она отстаёт на месяцы.

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      Рейтинг: +5259

      GoldPlayFIFARus9 5 минут назад

      Уберите грязь и оскорбления неадекватов, которые без этого не могут свои мысли выразить. Для этого достаточно модераторам просто время от времени заглядывать в комментарии и удалять с последующем предупреждением, наберётся несколько предупреждений - бан(временный или перманентный). У некоторых даже сами аккаунты можно удалять изначально, просто читая их названия. Вы сами скатили в помойку обсуждение и превратили это в срач своим бездействием.

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      Рейтинг: +132

      Roman Armeec 9 минут назад

      Таблица бомбардиров чемпионатов

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      Рейтинг: +10470

      Вомбат 11 минут назад

      Спасибо за приглашение. Чтобы стать лучше, надо не делать многих вещей, принятых в российской журналистике. Не следовать примеру Чемпионата, публикуя заведомые фейки, а потом их опровержения, набирая таким образом массу статей ни о чем из ничего. Лучше пусть будет меньше объем информации, чем видеть ваш вечный сериал "Бред про Зенит". Необходимо дополнять "экспертизу" одиозных экспертов вроде Уткина, "судей" Федотова и Хусаинова, которые давно уже не судьи, а будучи судьями имели ужасную репутацию, публикацией статей экспертов, имеющих противоположное мнение. Короче, хайп надо не раздувать, а уравновешивать. Я могу смириться с тем, что статьи с футбольной аналитикой от спортивных журналистов тут практически отсутствуют, но, наверное, можно было бы обзавестись постоянными блоггерами, которые выкладывали бы свою болелщицкую аналитику. Уверен, что даже среди красно-синих найдется несколько адекватных товарищей, способных на это. Среди КБ, БГ и СБГ такие точно есть.

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      Рейтинг: +11

      Faraon0787 19 минут назад

      В ленте футбольные матчи, когда нажимаешь игру команд которые ты хочешь посмотреть составы, кто забил голы и прочее, очень часто там пусто, приходится лезть на другие сайты чтобы посмотреть такие простые вещи...

      1
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      Рейтинг: +695

      Лфшт 36 минут назад

      Самое главное поработайте над качеством новостей. Не надо выкладывать всякую хрень типа "-кто-то где-то когда-то сказал что Месси(условный) куда то когда то перейдет. Не надо превращаться в Спортс.ру. Качество проекта это качественные новости, а не вода, туфта и слухи.

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      Рейтинг: +5479

      Lester84 40 минут назад

      1) Сделайте уже нормальную капчу для устройств Apple. Почему-то ни с айфона, ни с айпада не хочет логиниться из-за капчи. Вроде и галочку ставишь, а не пускает
      2) Добавьте больше авторских аналитических статей. Может заведите колонки, которые будут вести болельщики тех или иных клубов
      3) Убирайте всякую чернуху - типа откровений Аланы Мамаевой или разбора грязного белья футболистов

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      Рейтинг: +26810

      silver29 47 минут назад

      В целом нормальный сайт, есть место различным мнениям болельщиков и специалистов. Может поменьше публиковать о личной жизни футболистов и их спутниц как временных так и постоянных. Про кнопку игнорирования неприятных собеседников уже отписались, есть смысл подумать.

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      Рейтинг: +3354

      Kollljan 51 минуту назад

      Верните конкурс прогнозов!!!

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      Рейтинг: +7577

      FanatSerj 58 минут назад

      Добавить в профиль список игнорирования добавленных туда других пользователей, чтобы потом во всех новостях их сообщения не видеть. Схоже как сейчас есть функция "пожаловаться" только работающая для всех новостей, а не только в той где пожаловался.
      "Бомбардир" сам не справляется с модерированием, да и у каждого есть свои вкусы кого он считает адекватным собеседником, а кого нет.
      Так каждый для себя при желании сможет "создать" то окружение, которое он хочет видеть на бомбардире.

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