Расскажите, как «Бомбардиру» стать лучше

Что исправить, убрать, заменить, добавить.

Привет! Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много занимались новостями, перевезли все новые тексты на отдельный сайт «Гол» и давно не занимались реформами «Бомбардира».

Давайте вместе это исправим.

Расскажите нам в комментариях, что вам не нравится на сайте и чего не хватает. Какие ошибки замечаете? Какой функционал не работает? Что нужно улучшить в подаче новостей? Где стать удобнее? О чем чаще писать? Каких объяснений не достает? На чем нам лучше сосредоточить силы?

Мы обязательно прочитаем все комментарии под этим постом, задумаемся о каждом и постараемся реализовать как можно больше ваших запросов. Погнали общаться.

И да. Спасибо, что вы с нами.