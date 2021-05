Канте вывел «Челси» в финал ЛЧ. Почему, елки-палки, у него еще нет «Золотого мяча»?

Н'Голо Канте – герой двух полуфиналов против «Реала». В первой игре персонально остановил Крооса, выводил «Челси» в контратаки, разбивая прессинг и сделал шесть обводок.

Во второй игре – начал два момента, которые завершились голом. Первый: обострил движением корпуса атаку и отдал предголевой пас. Второй: перехватил мяч в прессинге и снова отдал предголевую.

В обоих матчах он получил звание лучшего:

N'Golo Kante was MOTM in both semifinal legs against Real Madrid.What a player pic.twitter.com/GZIfg35xI8