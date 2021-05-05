Канте вывел «Челси» в финал ЛЧ. Почему, елки-палки, у него еще нет «Золотого мяча»?

Просто лучший.

Н'Голо Канте – герой двух полуфиналов против «Реала». В первой игре персонально остановил Крооса, выводил «Челси» в контратаки, разбивая прессинг и сделал шесть обводок.

Во второй игре – начал два момента, которые завершились голом. Первый: обострил движением корпуса атаку и отдал предголевой пас. Второй: перехватил мяч в прессинге и снова отдал предголевую.

В обоих матчах он получил звание лучшего:

N'Golo Kante was MOTM in both semifinal legs against Real Madrid.What a player pic.twitter.com/GZIfg35xI8 — ESPN FC (@ESPNFC) May 5, 2021

До этого он выжег «Атлетико» в ответном матче 1/8: сделал 13 возвратов владения – рекорд «Челси» за три года (в 2018-м его установил сам же Канте).

Канте часто сравнивают с Каземиро – кто из них лучший опорник мира. Если мы говорим про опорника, тот тут действительно спорно: на этой позиции оба одинаково хороши. Но если сравнивать их как футболистов, то у Канте явное преимущество: он банально умеет больше. Каземиро царит на позиции нижнего полузащитника, а сверху него – два, возможно, лучших полузащитника планеты.

Канте же:

• Пропылесосил всю АПЛ вместе с Дринкуотером.

• Идеально встроился в схему Конте в «Челси», хотя тот футбол сильно отличался от Раньери.

• Взял чемпионат мира со сборной Франции, где тоже другой тренер и немного другие требования.

• Было тяжело, но освоил новую роль у Сарри. Высоко прессингующего, пасующего, врывающегося в штрафную.

• Один из лучших у Лэмпарда и Тухеля.

То есть Канте адаптировался и показывал максимум (или почти максимум) у шести самых разных тренеров. На самых разных позициях. Из титулов у него уже есть АПЛ, Кубок Англии, Лига Европы и чемпионат мира. Осталась Лига чемпионов.

Поэтому вопрос: почему у него еще нет «Золотого мяча»?