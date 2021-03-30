Россия в марте: половина ударов в створ – голы, нашим забивают звезды, опять обратная замена Мостового

Сборная России сыграла три матча в марте – победила Мальту и Словению и уступила Словакии. Несколько итогов.
Что хорошо
Эффективность сборной России при ударах в створ особенно удивляла в первых двух матчах – их всего восемь, зато пять голов. Даже в первом тайме игры со Словакией удар Фернандеса в створ обязан был завершиться голом, зато его второй был точен.
Согласно статистике, в топ-лигах каждый третий удар в створ завершается голом, это нормальный показатель. У России – даже с опережением: шесть голов при 12 ударах. Но сослаться на уровень соперников тоже стоит.
Что плохо
Наши снова пропускают – серия уже состоит из пяти матчей подряд с пропущенными голами. Особенно много получили в первых двух играх этой серии – восемь в общей сложности от турок и сербов. В каждом матче квалификации к ЧМ-2022 – тоже пропущен хотя бы гол.
Не очень хорошо это и для вратаря – Шунин никак не может провести в сборной сухой матч, да и осенью регулярно пропускал кроме игры против Венгрии. Хотя винить его в пропущенных голах в марте точно не стоит.
Что тревожно
Россия не справляется именно со звездными игроками. Если вспоминать конец прошлого года – нам наколотил Йович. Если говорить про этот отборочный цикл – пропустили от главных звезд: забили и Иличич, и Шкриньяр.
С Иличичем в итоге наши толком и не справились – он мог и сравнять счет. И даже защитник Шкриньяр свой момент нашел.
В преддверии Евро с ярким Пукки у финнов, звездой Эриксеном у датчан и россыпью ярких игроков у Бельгии – факт тревожный. Можем ли мы сдерживать ключевых игроков соперника – серьезный вопрос.
Что удивило
Большое внимание было к нашим легионерам – прежде всего, Головину и Миранчуку. Головин трижды появлялся в старте и старался изо всех сил, но моментов создавал мало и к голам причастен не был (да, пробил в перекладину перед вторым голом в ворота Словении, но там все сделал Дзюба).
Миранчук выходил на замену трижды. Успел сделать голевой пас Соболеву в игре с Мальтой, поучаствовал в голевой атаке против словаков, но в целом ощутимой пользы не принес, да и вообще редко был заметен. И здесь тоже разница между нашей командой и соперниками – Иличич утомил Россию и забил, а Шкриньяр вообще причастен почти ко всем словацким голам (два мяча и голевой пас в трех играх).
Что поразило
Если в первых двух матчах особых событий не было, то в игре против Словакии сразу два странных момента. Первый был связан с голом в ворота России, когда Шкриньяр бил беспрепятственно, а Джикия и Фернандес в этот момент обнимали друг друга.
Еще одна странность связана с обратной заменой Мостового. В футболе случается такое редко, но чтобы один и тот же игрок попадал под обратную замену дважды за полгода? Тогда в игре с Турцией Станислав Черчесов объяснил: «Дело не в игре Мостового. Нам нужно было усиливать центр и выпустить игрока». Что скажет сейчас?
Что у остальных
Ну очень странная группа. Всего три тура, а столько непонятных результатов.
• Россия: могла и не выиграть два стартовых матча, а в Словакии хоть и была фаворитом, но проиграла.
• Хорватия: начала с поражения в Словении, мучилась с Мальтой.
• Словакия: взяла всего два очка в играх с Кипром и Мальтой.
• Словения: проиграла Кипру.
• А Кипр и Мальта уже поотбирали очки у фаворитов.
Вот как выглядит теперь таблица:
Что дальше
Вся борьба в нашей группе будет осенью 2021-го. Календарь России:
• Сентябрь – Хорватия (дома), Кипр (в гостях), Мальта (дома).
• Октябрь – Словакия (дома), Словения (в гостях).
• Ноябрь – Кипр (дома), Хорватия (в гостях).