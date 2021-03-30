Россия в марте: половина ударов в створ – голы, нашим забивают звезды, опять обратная замена Мостового

А в группе – микс. Ошибаются все.

Сборная России сыграла три матча в марте – победила Мальту и Словению и уступила Словакии. Несколько итогов.

Что хорошо

Эффективность сборной России при ударах в створ особенно удивляла в первых двух матчах – их всего восемь, зато пять голов. Даже в первом тайме игры со Словакией удар Фернандеса в створ обязан был завершиться голом, зато его второй был точен.

Согласно статистике, в топ-лигах каждый третий удар в створ завершается голом, это нормальный показатель. У России – даже с опережением: шесть голов при 12 ударах. Но сослаться на уровень соперников тоже стоит.

Что плохо

Наши снова пропускают – серия уже состоит из пяти матчей подряд с пропущенными голами. Особенно много получили в первых двух играх этой серии – восемь в общей сложности от турок и сербов. В каждом матче квалификации к ЧМ-2022 – тоже пропущен хотя бы гол.

Не очень хорошо это и для вратаря – Шунин никак не может провести в сборной сухой матч, да и осенью регулярно пропускал кроме игры против Венгрии. Хотя винить его в пропущенных голах в марте точно не стоит.

Что тревожно

Россия не справляется именно со звездными игроками. Если вспоминать конец прошлого года – нам наколотил Йович. Если говорить про этот отборочный цикл – пропустили от главных звезд: забили и Иличич, и Шкриньяр.

С Иличичем в итоге наши толком и не справились – он мог и сравнять счет. И даже защитник Шкриньяр свой момент нашел.

В преддверии Евро с ярким Пукки у финнов, звездой Эриксеном у датчан и россыпью ярких игроков у Бельгии – факт тревожный. Можем ли мы сдерживать ключевых игроков соперника – серьезный вопрос.

Что удивило

Большое внимание было к нашим легионерам – прежде всего, Головину и Миранчуку. Головин трижды появлялся в старте и старался изо всех сил, но моментов создавал мало и к голам причастен не был (да, пробил в перекладину перед вторым голом в ворота Словении, но там все сделал Дзюба).

Миранчук выходил на замену трижды. Успел сделать голевой пас Соболеву в игре с Мальтой, поучаствовал в голевой атаке против словаков, но в целом ощутимой пользы не принес, да и вообще редко был заметен. И здесь тоже разница между нашей командой и соперниками – Иличич утомил Россию и забил, а Шкриньяр вообще причастен почти ко всем словацким голам (два мяча и голевой пас в трех играх).

Что поразило

Если в первых двух матчах особых событий не было, то в игре против Словакии сразу два странных момента. Первый был связан с голом в ворота России, когда Шкриньяр бил беспрепятственно, а Джикия и Фернандес в этот момент обнимали друг друга.

Еще одна странность связана с обратной заменой Мостового. В футболе случается такое редко, но чтобы один и тот же игрок попадал под обратную замену дважды за полгода? Тогда в игре с Турцией Станислав Черчесов объяснил: «Дело не в игре Мостового. Нам нужно было усиливать центр и выпустить игрока». Что скажет сейчас?

Что у остальных

Ну очень странная группа. Всего три тура, а столько непонятных результатов.

• Россия: могла и не выиграть два стартовых матча, а в Словакии хоть и была фаворитом, но проиграла.

• Хорватия: начала с поражения в Словении, мучилась с Мальтой.

• Словакия: взяла всего два очка в играх с Кипром и Мальтой.

• Словения: проиграла Кипру.

• А Кипр и Мальта уже поотбирали очки у фаворитов.

Вот как выглядит теперь таблица:

Что дальше

Вся борьба в нашей группе будет осенью 2021-го. Календарь России:

• Сентябрь – Хорватия (дома), Кипр (в гостях), Мальта (дома).

• Октябрь – Словакия (дома), Словения (в гостях).

• Ноябрь – Кипр (дома), Хорватия (в гостях).