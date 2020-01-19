Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ох, как же много Доннарумма косячит в воротах «Милана»


    3.3
    Голосов: 8
    19.01.2020 20:38
    Для команды это безальтернативный вариант.

    «Милан» не без труда обыграл «Удинезе» (3:2). Джанлуиджи Доннарумма сделал 6 сейвов и выглядел довольно неплохо. Впечатление от игры Доннаруммы испортил один момент. На 6-й минуте он зачем-то выбежал из штрафной и привез гол.

    Такая картина стала нормальной для Доннаруммы: в этом сезоне он часто и довольно серьезно ошибается. Для наглядности разберем важные ошибки Доннаруммы.

    5-й тур. «Торино» – «Милан» (2:1)

    Гол Белотти вряд ли можно назвать персональной ошибкой Доннаруммы: в этом эпизоде он просто неудачно сыграл, когда Белотти добивал. Промотайте видео до момента из середины первого тайма. Там Доннарумма неудачно сыграл на выходе и чуть не привез себе гол.

    9-й тур. «Рома» – «Милан» (2:1)

    Удар у Дзаньоло получился не слишком сложный, но Доннарумма зачем-то завалился в противоположную полету мяча сторону.

    11-й тур. «Милан» – «Лацио» (1:2)

    Голы, пропущенные в этом матче, не являются персональными ошибками Доннаруммы. Посмотрите на эпизод из второго тайма: как неаккуратно он сыграл на выходе после розыгрыша углового.

    17-й тур. «Аталанта» – «Милан» (2:1)

    «Милан» допустил жесткий разгром от «Аталанты». Персональная ошибка Доннаруммы заключается в нелепом выходе в конце матча, который привел к пропущенному мячу.

    18-й тур. «Милан» – «Сампдория» (2:1)

    Здесь Доннарумма классно отбил удар Габбьядини, но после почему-то не вернулся обратно, а пошел в прессинг. Странное решение, учитывая то, что к тому времени защитники «Милана» вернулись в свою штрафную.

    19-й тур. «Кальяри» – «Милан» (0:2)

    Еще один странный выход Доннаруммы: повезло, что Нандесу не хватило силы, чтобы перебросить его.

    Доннарумма много ошибается, но по его вине «Милан» в этом сезоне Серии А потерял только три очка. Несмотря на все ошибки, он остается безальтернативным вариантом для «Милана». Пепе Рейна укатил в «Астон Виллу». На роль дублера Доннаруммы прибыл поникший в последние годы Асмир Бегович. Антонио Доннарумма до сих пор числится третьим вратарем без шансов на повышение.

    Еще тексты об этом «Милане»:

    Возвращение Златана в «Милан» – провал. Он не улучшит ситуацию и потускнеет сам

    Грусть, паника, безысходность – это «Милан» в 2019 году

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +578

      Armani nn 20 января 2020, 01:27

      А может они считают что если «Джанлуиджи» то все зайдёт?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      rossonero666 19 января 2020, 22:09

      продавать распиаренного надо было когда спрос был, а брать Маттиа Перина-неплохого и недооцененного

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11