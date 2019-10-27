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    Безумие из чемпионата Хорватии. Команда праздновала гол, которого не было, и в этот момент пропустила


    4.4
    Голосов: 7
    27.10.2019 11:05
    Очень странные 20 секунд.

    Чемпионат Хорватии, 13 тур, лидер «Хайдук» дома играет с аутсайдером «Славеном». 74-я минута, вратарь «Хайдука» ошибается при вводе мяча руками, скатывая прямо на ногу сопернику, который находится в 30 метрах от ворот.

    Тот первым касанием бьет, мяч высоко и долго летит в сторону ворот. Все замерли. Кроме вратаря, который прыгнул за мячом. Непонятно, дотронулся ли он до мяча, но тот попал в штангу (хотя визуально могло показаться, что влетел в ворота и отскочил от сетки).

    • Нападающие «Славена» увидели, что гола не было, и продолжили игру.

    • Полузащитники и защитники, стоящие у центра поля, подумали, что мяч залетел в ворота, и принялись праздновать.

    • Вратарь оставил ворота и побежал к бровке (либо праздновать со скамейкой, либо попить водички, либо поговорить с тренером).

    Судья, конечно же, матч не остановил. А из-за чего? Мяч просто попал в штангу. В это время футболисты «Хайдука» продолжили играть, убежали в атаку и закатили мяч в пустые ворота.

    ***

    У «Славена» был шанс подняться с последнего десятого места в таблице. Но эти курьезные 20 секунд оставили команду на дне лиги. «Хайдук» теперь единолично первый, оторвался от «Динамо Загреб» на два очка (но у тех две игры в запасе).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Ютуб канал Hrvatska Nogometna Televizija
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 7
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2536

      InterMilLano1908 6 часов назад

      Поэтому всякие Бистровичи за 500к приезжают и играют как УГ

      0
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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** 23 часа назад

      Многие на таком обжигались,играть нужно до конца!!!

      0
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      Рейтинг: -26

      rammax fcsm 27 октября, 15:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      прикольно!!

      -61
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      Рейтинг: +12

      Гека 27 октября, 13:48

      Автор, ты хоть текст перечитывай, что написал, все напутал

      1
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      Рейтинг: +157

      Mefistofel29 27 октября, 13:42

      Прикольно....

      0
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      Рейтинг: +4

      Каменный стояк 27 октября, 13:03

      Конченые

      0
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      Рейтинг: +149

      NEONFOL 27 октября, 12:53

      соглашусь, это забавно

      0
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      Рейтинг: +1000

      IVANRUS777 27 октября, 12:32

      Вот это номер! Хайдук конечно ложанулся в полном составе)

      0
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      Рейтинг: +1535

      Алекс_987 > IVANRUS777 27 октября, 13:17

      В какой момент Хайдук лажанулся?:)

      2
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      Рейтинг: -26

      rammax fcsm > IVANRUS777 27 октября, 15:11

      это Хайдук забил на халяву...

      1
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      Рейтинг: +1000

      IVANRUS777 > rammax fcsm 22 часа назад

      Перепутал согласен) В этой неразберихе можно и самому ложануться)

      1
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      Рейтинг: +6823

      ivanthebest 27 октября, 12:31

      Такой эпичный трэш))

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