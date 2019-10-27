Безумие из чемпионата Хорватии. Команда праздновала гол, которого не было, и в этот момент пропустила

Очень странные 20 секунд.

Чемпионат Хорватии, 13 тур, лидер «Хайдук» дома играет с аутсайдером «Славеном». 74-я минута, вратарь «Хайдука» ошибается при вводе мяча руками, скатывая прямо на ногу сопернику, который находится в 30 метрах от ворот.

Тот первым касанием бьет, мяч высоко и долго летит в сторону ворот. Все замерли. Кроме вратаря, который прыгнул за мячом. Непонятно, дотронулся ли он до мяча, но тот попал в штангу (хотя визуально могло показаться, что влетел в ворота и отскочил от сетки).

• Нападающие «Славена» увидели, что гола не было, и продолжили игру.

• Полузащитники и защитники, стоящие у центра поля, подумали, что мяч залетел в ворота, и принялись праздновать.

• Вратарь оставил ворота и побежал к бровке (либо праздновать со скамейкой, либо попить водички, либо поговорить с тренером).

Судья, конечно же, матч не остановил. А из-за чего? Мяч просто попал в штангу. В это время футболисты «Хайдука» продолжили играть, убежали в атаку и закатили мяч в пустые ворота.

***

У «Славена» был шанс подняться с последнего десятого места в таблице. Но эти курьезные 20 секунд оставили команду на дне лиги. «Хайдук» теперь единолично первый, оторвался от «Динамо Загреб» на два очка (но у тех две игры в запасе).