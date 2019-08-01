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    Педро забил удивительный гол. Хороший повод пересмотреть другие его шедевры


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    Голосов: 0
    Сегодня, 21:15
    Талант такой – забивать красиво.

    Вчера «Челси» проводил свой очередной предсезонный матч. Играли в Австрии – соперником был «Ред Булл Зальцбург». Матч получился зрелищным – было забито восемь мячей. «Челси» победил 5:3, Пулишич оформил дубль, а Педро забил гол-красавец.

    Смотрите:

    Да-да. Пяткой, в полете.

    Фрэнк Лэмпард после матча рассыпался в комплиментах: «Это был невероятный гол. Я знаю, что Педро – фантастический игрок, и исполнение удара левой ногой было невероятным. Но также важно отметить и то, как он своевременно подстроился под мяч. Педро очень умный игрок, и его движение в ситуации с этим голом было отличным».

    Сам испанец после игры записал видео, где поблагодарил болельщиков и Росса Баркли за ассист: «Росс классно подал, а у меня получилось классное касание и отличный гол. Очень счастлив забить таким образом».

    Прикол в том, что Педро частенько забивает красивые мячи. Например его гол «Славии» в Лиге Европы в этом сезоне номинирован на гол сезона УЕФА.

    Вот он:

    Недавно у испанца было день рождения, ему исполнилось 32 года (ого!). Аккаунт Ла Лиги в твиттере поздравил Педро и выложил видео его гола в футболке «Барсы»:

    А вот самые-самые красивые голы Педро за «Барселону»:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7742

      Cules2013 12 минут назад

      у него за Челси были голы покруче, в этих подборках их почему-то нет(

      1
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      Рейтинг: +45

      Валера Полевиков > Cules2013 5 минут назад

      К сожалению, из-за авторских прав не можем вставить подборку его голов за Челси :(

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