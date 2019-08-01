Педро забил удивительный гол. Хороший повод пересмотреть другие его шедевры

Талант такой – забивать красиво.

Вчера «Челси» проводил свой очередной предсезонный матч. Играли в Австрии – соперником был «Ред Булл Зальцбург». Матч получился зрелищным – было забито восемь мячей. «Челси» победил 5:3, Пулишич оформил дубль, а Педро забил гол-красавец.

Смотрите:

twit text — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2019

Да-да. Пяткой, в полете.

Фрэнк Лэмпард после матча рассыпался в комплиментах: «Это был невероятный гол. Я знаю, что Педро – фантастический игрок, и исполнение удара левой ногой было невероятным. Но также важно отметить и то, как он своевременно подстроился под мяч. Педро очень умный игрок, и его движение в ситуации с этим голом было отличным».

Сам испанец после игры записал видео, где поблагодарил болельщиков и Росса Баркли за ассист: «Росс классно подал, а у меня получилось классное касание и отличный гол. Очень счастлив забить таким образом».

Прикол в том, что Педро частенько забивает красивые мячи. Например его гол «Славии» в Лиге Европы в этом сезоне номинирован на гол сезона УЕФА.

Вот он:

twit text — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 26, 2019

Недавно у испанца было день рождения, ему исполнилось 32 года (ого!). Аккаунт Ла Лиги в твиттере поздравил Педро и выложил видео его гола в футболке «Барсы»:

twit text — LaLiga (@LaLigaEN) July 28, 2019

А вот самые-самые красивые голы Педро за «Барселону»: