На сайте честно сказали: да, вмешался человеческий фактор.

Шведский «Хэкен» – не самый известный клуб с севера, нам он знаком больше как первый профессиональный клуб Кима Чельстрема и не очень сильный соперник для «Спартака» по Кубку УЕФА в 2007-м (0:5 и 1:3).

«Хэкен» никогда не выигрывал чемпионат и всего дважды завоевывал Кубок Швеции. Одна из побед состоялась пару месяцев назад – так «Хэкен» получил возможность играть в Лиге Европы. Клуб в шестой раз в своей истории вступает в еврокубки.

Первый же соперник – «АЗ Алкмар». Голландцы – однозначные фавориты, но матч в Алкмаре заканчивается вничью 0:0. Хороший результат, но добыт без лидера. Травма? Дисквалификация? Нет, все гораздо проще.

Согласно грустному сообщению с официального сайта «Хэкена» форвард Александр Еремеефф еще на прошлой неделе не был вписан в заявочный лист «А» на Лигу Европы. Лишь перед игрой шведы обнаружили «пропажу», но исправить положение уже не могли. Футболист пропустит еще и ответный матч. «Клуб вынужден признать, что здесь повлиял человеческий фактор», – такая цитата есть в сообщении. Проще говоря, подвела обычная неаккуратность.

Александр Еремеефф – шведский парень с русскими корнями. Нынешний сезон в элите шведского футбола для него шестой по счету, он дважды выигрывал лигу с «Мальме», помог взять Кубок «Хэкену». В прошлом сезоне наколотил девять голов за полсезона в «Хэкене», сейчас их пока семь (в Швеции система «весна-осень»). Рост 190 см – как раз для борьбы с мощными голландцами.

В 2019-м Еремеефф дебютировал за Швецию в товарищеской игре с финнами. Матч состоялся 8 января в Катаре, в реестр ФИФА эти игры не входят.

Что касается ситуации с забывчивостью администраторов «Хэкена», то в комментариях люди разделились на тех, кто осуждает клуб за неаккуратность, которая может стоить места в еврокубках, и тех, кто сам не раз влипал в подобные ситуации в футбольном менеджере.

В то же время, если «Хэкен» пройдет «АЗ», то на следующий раунд парня уже смогут заявить. Вот и еще одна небольшая интрига на следующий четверг.