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    В Канаде забит один из самых изящных голов года. Техника – сумасшедшая


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 13:35
    Смогли бы повторить?

    В чемпионате Канады был забит такой интересный мяч. Хотя на первый взгляд все неплохо, но не более того.

    А вот ракурс отсюда серьезно усиливает впечатление:

    Автор забитого мяча – 22-летний канадский форвард Кейдел Томас. Он выступает за клуб «Фордж», который выиграл тот матч 3:1. Кстати, Томас вошел в историю «Фордж» как автор первого гола в канадской Премьер-лиге.

    «Все что можно делать после этого – сидеть, улыбаться и смотреть на это снова и снова», – сказал после матча тренер «Фордж» Бобби Смирниотис. «С ума сойти, – говорит сам герой. – Думал, для меня это классный гол, но не осознавал, насколько он крут, пока о нем не начали говорить везде. Прекрасное чувство».

    Впрочем, стать автором первого гола было гораздо проще, чем исполнить такой шедевр. Нынешний сезон в канадской лиге – дебютный в новом формате. Теперь там участвуют семь команд, проводятся весенний и осенний чемпионаты, победители которых разыграют титул в двух финальных матчах.

    Если же оба чемпионата выиграет одна и та же команда, то вторым финалистом станет следующий клуб, набравший наибольшее количество очков в этих турнирах. Весенним чемпионом стал «Кэвэлри», «Фордж» финишировал вторым. Именно эти команды сейчас идут во главе «осенней» таблицы.

    Интерес к чемпионату, понятно дело, невелик. Из всех семи клубов ни у кого нет стадиона более чем на 10 тысяч зрителей, хотя на первой игре каким-то образом уместились 17 тысяч человек, но в среднем ходят не больше семи тысяч. К тому же тут не участвуют команды, выступающие в МЛС – «Монреаль», «Торонто» и «Ванкувер». Есть еще «Оттава», но она тоже играет в другом чемпионате. Но даже и без этих клубов выдающиеся голы возможны даже в чемпионате Канады.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: canpl.ca
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +5789

      FanatSerj 14 минут назад

      Да, а говорили глобальное потепление это чушь )) смотрю в Канаде люди уже "загорели", да уж, времена.

      0
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      Рейтинг: +507

      Дима Цэ 20 минут назад

      Защита позволила

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1610

      SarJr 40 минут назад

      красиво

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2876

      momwig_ 54 минуты назад

      Я во дворе и покруче видал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +728

      Benifacto 1 час назад

      ну круто еслиб ток не уровень ПФЛ...

      4
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