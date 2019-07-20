В Канаде забит один из самых изящных голов года. Техника – сумасшедшая

Смогли бы повторить?

В чемпионате Канады был забит такой интересный мяч. Хотя на первый взгляд все неплохо, но не более того.

twit text — OneSoccer (@onesoccer) July 20, 2019

А вот ракурс отсюда серьезно усиливает впечатление:

twit text — Forge FC (@ForgeFCHamilton) July 22, 2019

Автор забитого мяча – 22-летний канадский форвард Кейдел Томас. Он выступает за клуб «Фордж», который выиграл тот матч 3:1. Кстати, Томас вошел в историю «Фордж» как автор первого гола в канадской Премьер-лиге.

«Все что можно делать после этого – сидеть, улыбаться и смотреть на это снова и снова», – сказал после матча тренер «Фордж» Бобби Смирниотис. «С ума сойти, – говорит сам герой. – Думал, для меня это классный гол, но не осознавал, насколько он крут, пока о нем не начали говорить везде. Прекрасное чувство».

Впрочем, стать автором первого гола было гораздо проще, чем исполнить такой шедевр. Нынешний сезон в канадской лиге – дебютный в новом формате. Теперь там участвуют семь команд, проводятся весенний и осенний чемпионаты, победители которых разыграют титул в двух финальных матчах.

Если же оба чемпионата выиграет одна и та же команда, то вторым финалистом станет следующий клуб, набравший наибольшее количество очков в этих турнирах. Весенним чемпионом стал «Кэвэлри», «Фордж» финишировал вторым. Именно эти команды сейчас идут во главе «осенней» таблицы.

Интерес к чемпионату, понятно дело, невелик. Из всех семи клубов ни у кого нет стадиона более чем на 10 тысяч зрителей, хотя на первой игре каким-то образом уместились 17 тысяч человек, но в среднем ходят не больше семи тысяч. К тому же тут не участвуют команды, выступающие в МЛС – «Монреаль», «Торонто» и «Ванкувер». Есть еще «Оттава», но она тоже играет в другом чемпионате. Но даже и без этих клубов выдающиеся голы возможны даже в чемпионате Канады.