Его сравнивают с Икарди, но вряд ли тот бы собрал кубик Рубика за 39 секунд, как Деян Йовельич.

«Айнтрахт» – главное открытие последнего евросезона. Это единственный немецкий клуб, который зашел дальше 1/8 финала в еврокубках, он не вышел в финал Лиги Европы, лишь хуже пробив пенальти в полуфинале с «Челси».

Больше всех внимание привлекала креативная и забивная четверка в лице Ребича, Костича, Йовича и Аллера. Двух последних в команде уже нет, Аллер продан в «Вест Хэм» за 40 миллионов, Йович – за 60 в «Реал».

Тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер больше предпочитает тактику с двумя чистыми нападающими. Он начинал в клубе с 4-2-3-1 и 4-1-4-1, но проиграл трижды в пяти матчах, так что решил найти иной вариант. Наиболее часто использовалась 3-4-1-2, где как раз Аллер и Йович забили больше 40 голов на двоих за сезон.

Продав за безумные деньги обоих форвардов, Хюттер все же не отказался от расстановки с двумя нападающими. «Айнтрахт» позже всех из немецких клубов закончил прошлый евросезон и раньше остальных начал новый – обыграл эстонскую «Флору» в квалификации Лиги Европы. В нападении вышли Пасьенсия и Ребич, но победу 2:1 в Эстонии принес новичок Деян Йовельич.

К очередному сербу в «Айнтрахте» стоит присмотреться. Его купили из «Црвены Звезды», он смог забить в первом же матче за новый клуб. Парню через пару недель исполнится 20 лет, но уже сейчас о нем можно рассказать немало интересного.

• Сравнений с Йовичем не избежать, несмотря на всего два года разницы. Они даже родились почти рядом – Йовельич в городе Биелина, Йович – неподалеку в городке Батар.

• Йовельич – воспитанник «Црвены Звезды», в главную команду его вытащил Миодраг Божович, который работал в клубе два года.

• Йовельич готовился дебютировать, но внезапно свалился с мононуклеозом – противное вирусное заболевание, которое в основном косит биатлонистов. «Жаль, что так получается, вернусь сильнее», – был уверен игрок. Но поправился лишь к следующему сезону.

• Во всех турнирах за «Звезду» Йовельич забил 14 голов в 28 матчах и был продан в «Айнтрахт». Всего за четыре миллиона евро, что вызвало большое недовольство фанатов «Црвены Звезды», считающих, что это слишком маленькие деньги за игрока.

• В 2017 году был номинирован на премию Golden Boy (награду тогда получил Мбаппе).

• По манере игры Йовельича сравнивали не только с Йовичем, но также с Мауро Икарди.

• Хобби игрока не слишком типичны для футболиста – шахматы и кубик Рубика. «Мне очень нравится играть в шахматы, любимый противник – дедушка. Умные игры помогают лучше реагировать в ситуации, когда нужно забить гол. Кубик Рубика? Когда я болел, было скучно, увидел шоу по ТВ и купил эту игрушку. Через три дня получилось собрать. Сейчас мой рекорд – 39 секунд. На самом деле, это не так уж сложно».

«Йовельич отлично забил и вообще вдохнул жизнь в нашу игру во втором тайме, нам это было необходимо», – считает спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич. Гостевые 2:1 над «Флорой» позволяют не слишком беспокоиться насчет ответного матча, и именно юный серб добился этого для клуба, здорово сыграв на опережение в голевой атаке.

Тем не менее, «Айнтрахту» еще нужны форварды. По данным Sportbild, у клуба сразу пять кандидатов, трое из которых известны.

Это Максимилиан Филипп из «Боруссии», ему 25 лет (11 голов в 48 матчах за «Дортмунд»);

из «Боруссии», ему 25 лет (11 голов в 48 матчах за «Дортмунд»); Это Кевин-Принс Боатенг , который провел сезон-2017/18 в «Айнтрахте» и выиграл с ним Кубок Германии;

, который провел сезон-2017/18 в «Айнтрахте» и выиграл с ним Кубок Германии; Это 19-летний Педро Руис из второй команды «Реала».

Довольно интересный список, учитывая, насколько разные в нем представлены футболисты – один юный, второй возрастной, третий – чуть притормозивший в своей карьере. На ком же остановится «Айнтрахт»?

Несмотря на 100 миллионов от продажи Аллера/Йовича, клуб хочет продолжать гнуть свою линию при наборе игроков: часть из них – футболисты, которые могут сразу же сделать результат, другая часть – игроки, которые серьезно поднимут свою трансферную стоимость благодаря играм за «Айнтрахт». В любом случае, интерес к команде из Франкфурта велик. Тем более что у них есть очередной интересный молодой игрок.