В Лионе состоялся исторический матч: 807 игроков пинали мяч три дня без перерыва

Очередная акция в поддержку равенства.

В Лионе состоялся удивительный матч, который побил все предыдущие рекорды по продолжительности:

• Это самый долгий матч в истории, он продолжался 68 часов и девять минут, то есть, фактически, в футбол нон-стоп играли три дня и две ночи.

• В игре было задействовано 807 футболистов и футболисток из 60 стран мира. Кстати, это тоже мировой рекорд.

• Матч закончился со счетом 399:369 (по другим данным – 404:369).

• Он проходил на тренировочном поле в Лионе, команды играли 5х5.

Цель матча – собрать средства в поддержку организации Equal Playing Field, которая стремится обеспечить гендерное равенство в спорте. Сразу несколько известных спонсоров помогали проведению матча, в том числе и Adidas.

«На поле все равны», – зачитала слоган Николь Тиггс – американская футболистка. – Это означает, что у женщин появляются те же возможности, что и у мужчин».

Ранее проходили матчи на самой большой высоте (гора Килиманджаро) и самой большой глубине (в Иордании). Экс-футболистка «Лиона» Сандрин Дусан участвовала везде: «Я не сомневалась, принимать ли участие в первых двух проектах, поэтому логично, что приехала и в Лион сыграть в третьем матче».

Футболистка из Пакистана Хайра Хан играла четыре часа и забила шесть голов. «Дело не только в рекорде, – говорила она. – Я делаю это для своей страны, где есть неравенство в спорте». Как известно, в Пакистане местным футбольным союзом игнорируется женская футбольная сборная, с этой дискриминацией и борется Хан.

Впереди у Лиона главное событие: в этом городе пройдет финал женского ЧМ по футболу между США и Голландией. Билеты на матч разошлись еще задолго до старта турнира в первые полчаса после начала продаж.