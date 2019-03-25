Первый гол в жизни бывает безумным. Сампер вообще убежал с центра поля и обыграл половину команды

В марте он ушел из «Барселоны», чтобы теперь радоваться с Иньестой.

Серхи Сампер – опорник с одной карьерной особенностью: 0 голов в официальных матчах.

Забить наконец-то получилось в матче Кубка Японии. В игре с «Китакюсю» (4:0) Сампер подхватил мяч в центре поля, набрал скорость, прошел нескольких защитников и вратаря, а потом все-таки запульнул мяч в сетку. По такому голу и не скажешь, что этот парень обычно только обороняется.

Серхи Самперу 24 года. К этому возрасту он может назвать себя титулованным игроком. Сампер воспитывался в «Барселоне», провел за первую команду всего один матч, зато выиграл чемпионат, кубок и Лигу чемпионов. Вечно играть в «Барсе Б» он не мог, аренды в «Гранаду» и «Лас-Пальмас» надоели.

Все решило предложение «Виссел Кобэ». «Это прекрасная возможность. Я хочу проявить себя, увидеть, что я могу от этого получить. У меня есть большая уверенность в себе, и мы увидим, что произойдет в будущем. Я не боюсь уйти, но у меня есть уважение к «Барсе». Никогда не забуду, откуда я родом. Ношу этот клуб в самом сердце», – говорил Сампер.

Президент японского клуба был лично заинтересован в трансфере. Договорились так, что Сампер просто разорвал контракт и перешел бесплатно. Для «Барселоны» все это не было большой потерей, зато перед самим Сампером открылись новые возможности. Теперь он играет в основном составе, а рядом бегают Давид Вилья и Андрес Иньеста.

«Первые новости пришли от Пике. Однажды он отозвал меня, чтобы поговорить. Ему звонил президент Микитани. Потом мне звонили Андрес Иньеста и еще несколько человек», – рассказывал Сампер. Его сразу вписали в состав и выставили уже на 11 матчей чемпионата. Главное, что в Японии все пока обходится без травм и лишней конкуренции.

27 июля «Виссел Кобэ» играет с «Барселоной» товарищеский матч. Там у Сампера будет новая мотивация снова показать себя.

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