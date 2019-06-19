Подводим итоги сезона

Скандалы в РПЛ, жизнь после ЧМ и крутой «Ливерпуль».

Воу, это последний во втором сезоне выпуск подкаста «Скинь мяч». Мы, конечно же, подводим итоги года.

Обсуждаем: жизнь русского футбола после Чемпионата мира (есть вопросы), Дзюбу (много хвалим), «Матч Премьер» (много ругаем), футбол на ютубе и в стриминговых сервисах и, конечно, главную команду сезона – «Ливерпуль».

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00:34 Плеханов о русском футболе: клубы умирают, болельщики не ходят, ничего не изменилось

06:18 Чтобы развиваться, русскому футболу нужна миссия

15:18 Дзюба – человек года: обошел Смолова, пережил кризис, поменялся

20:49 Мы стали смотреть футбол по-другому: ютуб, стриминг, смерть телевизора

34:19 «Ливерпуль» – образец идеальной спортивной команды. Там круто все!