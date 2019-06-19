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    Подводим итоги сезона


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    Голосов: 4
    19.06.2019 17:51
    Скандалы в РПЛ, жизнь после ЧМ и крутой «Ливерпуль».

    Воу, это последний во втором сезоне выпуск подкаста «Скинь мяч». Мы, конечно же, подводим итоги года.

    Обсуждаем: жизнь русского футбола после Чемпионата мира (есть вопросы), Дзюбу (много хвалим), «Матч Премьер» (много ругаем), футбол на ютубе и в стриминговых сервисах и, конечно, главную команду сезона – «Ливерпуль».

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    20:49 Мы стали смотреть футбол по-другому: ютуб, стриминг, смерть телевизора

    34:19 «Ливерпуль» – образец идеальной спортивной команды. Там круто все!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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