Дерби «Гамбурга» и «Санкт-Паули» – это мощно, ярко и немного пугающе

Матч, который больше о болельщиках, а не о футболе.

Вылет «Гамбург» во вторую Бундеслигу обеспечил болельщиков очень крутым дерби – с «Санкт-Паули». Первая встреча завершилась нулевой ничьей. Зато на трибунах творился настоящий ад. Ультрас громко шумели, использовали пиротехнику. Получилось красиво.

Во втором дерби сезона между этими командами было тоже жарко. За час до матча ультрас «Гамбурга» устроили поход по городу.

twit text — Fanatics of Football (@footynews129) 10 марта 2019 г.

До начала игры болельщики «Санкт-Паули» устроили масштабный перфоманс. В нем ультрас подчеркнули, что в день дерби в Гамбурге люди начинают сходить с ума. А еще они отметили, что город уже давно стал черно-коричневым (это главные цвета «Санкт-Паули»).

twit text — Felix Tamsut (@ftamsut) 10 марта 2019 г.

Первый тайм запомнился борьбой и одним голом Лассоги. Болельщики особо не чудили, но в перерыве пиро зажгли пара секторов.

twit text — Alan (@Guinness_Alan) 10 марта 2019 г.

Во второй половине встречи «Гамбург» увеличил преимущество: вновь отличился Лассога, свой первый гол забил 24-летний нападающий Халид Нарей, до разгрома дело довел Дуглас Сантос. На трибунах в это время творилось следующее:

twit text — Get German Football News (@GGFN_) 10 марта 2019 г.

Болельщики «Санкт-Паули» были не очень довольны происходящим на поле. Они регулярно затягивали время, зажигая фаеры на трибунах. Плюс на поле было немало борьбы. Из-за этого арбитр продлил матч на 8 минут. Для фотографов это стало отличной возможностью сделать несколько ярких снимков.

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