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    «Бавария» сдержала мощнейший «Ливерпуль». Как это было


    3
    Голосов: 10
    20.02.2019 01:14
    Рассказываем кратко.

    «Бавария» и «Ливерпуль» устроили настоящий триллер из красивых голевых моментов, но так и не сумели забить. «Бомбардир» посмотрел встречу и сделал главные выводы этого матча:

    • «Ливерпуль» вышел без двух основных центральных защитников – места Ван Дейка и Ловрена заняли Фабиньо и Матип. Перед матчем Хендерсон сказал, что в игре против «Баварии» клуб будет обороняться «всей командой». В первые двадцать минут, когда защита хозяев пропустила 5 из 7 атак к своим воротам, в штрафной «Ливерпуля» оборонялись от 5 до 7 человек.

    • Один из лучших атакующих защитников мира Йозуа Киммих в первые 45 минут в трех моментах ошибся дважды (в первый раз последовал навес на Салаха, во второй – передача на Матипа) – это худшая ситуация в карьере Киммиха.

    • Ковач говорил: «Этот матч будет поединком голкиперов, которые чаще других играют ногами». Забавно, что в двух из четырех моментах, когда защитники «Ливерпуля» играли на Алисона, он чуть не привез голы в свои ворота.

    • В первом тайме после двадцатой минуты «Бавария» лидировала со счетом 3:1 по количеству опасных моментов у ворот Алисона. С момента создания последнего потенциально голевого эпизода мюнхенцы не сделали абсолютно ничего. В первой половине встречи «Ливерпуль» все же стал лучше по количеству голевых моментов (7:3).

    • «Бавария» позволила сопернику пробить за первый тайм 10 раз. Последний раз такое достижение удавалось «Реалу» десять лет назад.

    • «Бавария» сильно отдавала преимущество по ходу игры. Но даже в таких условиях гости сохраняли установку Нико Ковача: играли в короткий точный пас. После часа игры точность передач составляла ровно 84%. К концу игры этот показатель поднялся до 85,6%.

    • «Бавария» за 90 минут игрового времени допустила 4 ошибки на своей половине поля, которые привели к выходам на ворота Нойера. Это худший показатель мюнхенцев в сезоне, даже учитывая провальную игру осенью в Бундеслиге.

    • В пяти матчах 1/8 финала ЛЧ команды не забивали в первых таймах. В первые 45 минут встречи не удалось забить и «Ливерпулю» с «Баварией».

    • «Ливерпуль» провел мощную финальную пятнадцатиминутку первого тайма: нанес шесть ударов по воротам соперника. Зато с 45 по 60 минуту хозяева ни разу не ударили по воротам соперника.

    • Самый забавный факт этой игры: несмотря на очевидное преимущество «Ливерпуля», «Бавария» лидировала по владению мячом в течение всего второго тайма (51,3% против 48,7%).

    • Рибери не вышел в основе из-за семейной ситуации (родов жены) – он не спал ночью до матча. Правда, полузащитник все же появился на поле в конце второго тайма.

    • «Бавария» никогда не забивала на «Энфлиде». Не удалось ей сделать и в этом матче.

    • С сезона-2008/09 только трем командам удалось не пропустить на «Энфилде»: «Порту», «Реалу» и «Баварии».

    • Нико Ковач перед матчем предположил, что в такой встрече просто не может быть нулевой ничьи. А зря. Этот результат – идеальный шанс для того, чтобы воспользоваться преимуществом домашних трибун в Мюнхене и обыграть крепким и остроатакующий «Ливерпуль».

    • Немецкая пресса перед матчем писала, что главной потерей для «Баварии» будет Джером Боатенг. В матче с «Ливерпулем» Киммих получил необязательную желтую карточку, из-за чего пропустит ответный матч. Кажется, отсутствие лучшего ассистента команды еще больше напряжет Ковача.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 февраля 2019, 20:37

      неожиданный матч в плане отсутствия голов и многих ошибок в том числе в обороне у обеих команд.. без ван дейка у ливера совсем плохо.. остальные защитники не тянут.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 февраля 2019, 10:26

      Худшая ситуация в карьере Киммиха ?)))) - Серьезно. Популисты, блин.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray 20 февраля 2019, 06:56

      Бавария никого не сдерживала! Статус команды позволяет играть в свой футбол, и делала она это красиво особенно вначале первого тайма

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2019, 06:46

      масса ошибок... простых грамматических ...

      2
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 20 февраля 2019, 06:11

      Матип меня чуть до инфаркта не довел. Ладно Алиссон в том месте стоял.

      1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 20 февраля 2019, 01:41

      Странно, а я думал тренера Баварии зовут Нико..у вас материал вообще редактуру проходит? Школьники

      5
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