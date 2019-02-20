«Бавария» сдержала мощнейший «Ливерпуль». Как это было

Рассказываем кратко.

«Бавария» и «Ливерпуль» устроили настоящий триллер из красивых голевых моментов, но так и не сумели забить. «Бомбардир» посмотрел встречу и сделал главные выводы этого матча:

• «Ливерпуль» вышел без двух основных центральных защитников – места Ван Дейка и Ловрена заняли Фабиньо и Матип. Перед матчем Хендерсон сказал, что в игре против «Баварии» клуб будет обороняться «всей командой». В первые двадцать минут, когда защита хозяев пропустила 5 из 7 атак к своим воротам, в штрафной «Ливерпуля» оборонялись от 5 до 7 человек.

• Один из лучших атакующих защитников мира Йозуа Киммих в первые 45 минут в трех моментах ошибся дважды (в первый раз последовал навес на Салаха, во второй – передача на Матипа) – это худшая ситуация в карьере Киммиха.

• Ковач говорил: «Этот матч будет поединком голкиперов, которые чаще других играют ногами». Забавно, что в двух из четырех моментах, когда защитники «Ливерпуля» играли на Алисона, он чуть не привез голы в свои ворота.

• В первом тайме после двадцатой минуты «Бавария» лидировала со счетом 3:1 по количеству опасных моментов у ворот Алисона. С момента создания последнего потенциально голевого эпизода мюнхенцы не сделали абсолютно ничего. В первой половине встречи «Ливерпуль» все же стал лучше по количеству голевых моментов (7:3).

• «Бавария» позволила сопернику пробить за первый тайм 10 раз. Последний раз такое достижение удавалось «Реалу» десять лет назад.

• «Бавария» сильно отдавала преимущество по ходу игры. Но даже в таких условиях гости сохраняли установку Нико Ковача: играли в короткий точный пас. После часа игры точность передач составляла ровно 84%. К концу игры этот показатель поднялся до 85,6%.

• «Бавария» за 90 минут игрового времени допустила 4 ошибки на своей половине поля, которые привели к выходам на ворота Нойера. Это худший показатель мюнхенцев в сезоне, даже учитывая провальную игру осенью в Бундеслиге.

• В пяти матчах 1/8 финала ЛЧ команды не забивали в первых таймах. В первые 45 минут встречи не удалось забить и «Ливерпулю» с «Баварией».

• «Ливерпуль» провел мощную финальную пятнадцатиминутку первого тайма: нанес шесть ударов по воротам соперника. Зато с 45 по 60 минуту хозяева ни разу не ударили по воротам соперника.

• Самый забавный факт этой игры: несмотря на очевидное преимущество «Ливерпуля», «Бавария» лидировала по владению мячом в течение всего второго тайма (51,3% против 48,7%).

• Рибери не вышел в основе из-за семейной ситуации (родов жены) – он не спал ночью до матча. Правда, полузащитник все же появился на поле в конце второго тайма.

• «Бавария» никогда не забивала на «Энфлиде». Не удалось ей сделать и в этом матче.

• С сезона-2008/09 только трем командам удалось не пропустить на «Энфилде»: «Порту», «Реалу» и «Баварии».

• Нико Ковач перед матчем предположил, что в такой встрече просто не может быть нулевой ничьи. А зря. Этот результат – идеальный шанс для того, чтобы воспользоваться преимуществом домашних трибун в Мюнхене и обыграть крепким и остроатакующий «Ливерпуль».

• Немецкая пресса перед матчем писала, что главной потерей для «Баварии» будет Джером Боатенг. В матче с «Ливерпулем» Киммих получил необязательную желтую карточку, из-за чего пропустит ответный матч. Кажется, отсутствие лучшего ассистента команды еще больше напряжет Ковача.

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