Оказывается, у спортсменов нет прав на свои татуировки. Это проблема для видеоигр

Сложность, о которой вы не знали.

Футболисты не могут просто так сделать татуировки. Агенты и представители игроков советуют предварительно заключать с тату-мастерами дополнительное соглашение, чтобы затем получить права на татуировки.

Иначе позднее могут возникнуть проблемы с лицензиями в популярных видеоиграх. Согласно законодательству США, каждая творческая иллюстрация, закрепленная на материальном носителе, может быть запрещена авторским правом, так что и права на татуировку – на нанесение чернил на кожу – принадлежат тату-мастеру. Один из художников, который делал тату для игрока из НФЛ (главной лиги по американскому футболу) рассказывал, что потратил на работу примерно 40 часов. Он был удивлен, когда затем его попросили дать разрешение на использование тату в видеоигре: «На самом деле, это для меня даже не имело никакого значения».

На первый взгляд ситуация кажется как минимум странной. Поскольку то, что находится на теле, едва ли вообще подлежит какой-то дополнительной документальной защите. Не зря же спортсмены свободно позируют вместе со своими татуировками для фото и тв-трансляций.

Но именно с видеоиграми вопрос обстоит сложнее, поскольку в них участвуют не реальные футболисты, а их прорисованные версии. Несколько лет назад в Electronic Arts уже обратился художник, создавший татуировки звезде NFL, но затем отозвал претензии. Таких случаев за это время было несколько.

Например, в баскетболе компания Solid Oak Sketches получила права на пять татуировок трех баскетболистов, включая портрет и код города, размещенные на теле Леброна Джеймса, при этом они использовались и в старых версиях игры NBA. Тату-мастер подавал в суд из-за тату в честь матери баскетболиста. В то же время, судебные разбирательства также коснулись компаний Take-Two и 2K Games.

Профессор Университета Иллинойса Иоланда Кинг считает, что приговор для обеих сторон создаст важный прецедент и позволит понять, как правильно использовать изображение, не нарушая закона. Определить убытки, понесенные с неверным использованием образа, сложно. Так, разработчик игр THQ подвергся иску, в котором татуировщик требовал возмещения четырех миллионов долларов за использование татуировки в игре про UFC. Суд оценил татуировку в 22,5 тысячи долларов, а стороны урегулировали вопрос между собой.

Вообще компании, которые создают видеоигры, и так платят по авторским правам, например, за использование музыки. Что же делать с татуировками, где теоретически иски могут подать сотни разных художников? По мнению Кинг, с точки зрения бизнеса лучше было бы вообще убрать тату из игры. Или, допустим, поместить на телах игроков рисунки, которые находятся в открытом доступе.

Что касается Леброна Джеймса, то он поддерживает не татуировщиков, а компании. «Татуировки – часть моей личности, моей индивидуальности. Если в игре я без татуировок, то мое изображение там уже не кажется реалистичным», – считает баскетболист. Футбола в целом это пока не касалось настолько серьезно, но пока статус у проблемы будет оставаться неопределенным, скандалы могут вспыхнуть и тут.

По материалам The New York Times