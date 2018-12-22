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    Арена «Зенита» побила еще один рекорд. Там снова сыграли в хоккей


    2.5
    Голосов: 6
    22.12.2018 20:40
    Пришли 67 тысяч человек!

    Неделю назад мы подробно рассказали о том, как на матче хоккейного Евротура между сборными России и Финляндии побывало более 70 тысяч человек (71 381, если быть точными). «Газпром Арена» превратилась на пару игр в хоккейную площадку, и в первой из них российская команда не оставила никаких шансов сопернику – 5:0, а практически все присутствовавшие ушли со стадиона абсолютно счастливыми.

    Второй раз обрести счастье питерцам не удалось. На стадионе решено было провести суперматч КХЛ между лидерами Западной конференции СКА и ЦСКА, и клуб из Санкт-Петербурга проиграл 1:4. Впрочем, болельщики все равно присутствовали при историческом событии. Хоккейный матч посетили 67 770 человек. Рекорд на все времена! При этом на предматчевых мероприятиях побывало 80 тысяч.

    Поражение 1:4 – не сенсация, СКА вообще проиграл московскому клубу четвертый раз подряд в регулярном чемпионате. В таблице ЦСКА опережает питерцев на шесть очков, но имеет на одну игру меньше. Впрочем, после 18-матчевой победной серии ЦСКА проиграл подряд «Витязю» и «Йокериту», но третьего поражения кряду не случилось – в Санкт-Петербурге Вей, Карнаухов, Капризов и Хансен забили по голу, на что СКА ответил лишь одним точным ударом Гусева в конце игры.

    Стартовое вбрасывание произвел Хабиб Нурмагомедов, который потом рассказал, чего боялся: «Впервые я выходил на лeд в России на хоккее. Такая атмосфера, честно говоря, я удивлeн. Когда хоккей у нас столько собирал? Когда выходил на лeд, честно говоря, немного опасался – не хотелось упасть на глазах 70 тысяч болельщиков».

    Еще для зрителей пел Григорий Лепс.

    Вот так это выглядит без зрителей.

    А вот так – с ними.

    И еще несколько красивых и счастливых лиц.

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    На стадионе «Зенита» сыграли в хоккей. Посмотрите на эту красоту

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: КХЛ, Твиттер СКА
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 6
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +821

      jet andy 23 декабря 2018, 15:27

      От песен Лепса уши в трубочку сворачиваются.

      2
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      Рейтинг: +9753

      САДЫЧОК 23 декабря 2018, 11:06

      сделали звезду из хабиба !....самопиарщик , не приятный тип ! позорник ! кидаться на зрителей может только отморозок !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > САДЫЧОК 24 декабря 2018, 17:37

      Ты ему в лицо скажи..... Думаю, потом будешь КАДЫЧОК....

      -1
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      Рейтинг: +9753

      САДЫЧОК > qwera 1969 24 декабря 2018, 18:17

      могу и в лицо ! если . это не достойное поведение ! на любого хабиба есть Рамзан !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 23 декабря 2018, 10:47

      Это Питер!!! А не мажорная столица

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 23 декабря 2018, 09:05

      Прекрасная арена.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 декабря 2018, 01:11

      ЦСКА молодцы!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 23 декабря 2018, 01:10

      Ради Лепса стоило бы сходить ))

      0
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