Бендтнер сломал таксисту челюсть. Теперь он сядет в тюрьму

В карьере дикого нападающего море скандалов.

Кажется, Никлас Бендтнер – самый скандальный футболист современного футбола. В 2010-м Арсен Венгер говорил, что будущее игры будет именно за Бендтнером. Но за 8 лет нападающий полностью растерял свои скиллы, опустился с топовой отметки чемпионатов Англии и Италии до норвежского футбола. Из навыков осталось только стабильное попадание в различные скандалы. Последний, один из самых громких, стоил Бендтнеру 50 дней в тюрьме.

В начале сентября Бендтнер с подругой возвращались на такси домой. Как говорит адвокат потерпевшего таксиста, пара была в не самом трезвом состоянии, поэтому громко смеялись, кричали на весь салон авто.

В какой-то момент Бендтнеру не понравилась работа водителя, и он отказался платить за поездку (как говорит сам водитель, он сделал замечание футболисту за вызывающее поведение, что и взбесило футболиста). В ответ в нападающего прилетела бутылка из-под воды, он выбежал из машины и ударил таксиста по лицу. Больничное обследование показало: мужчина получил перелом челюсти, что и стало основанием подать заявление на дебошира в полицию.

Адвокат Бендтнера утверждал, что его клиент сделал это, пытаясь защитить себя и подругу от разозлившегося водителя. Но суд не очень-то поверил ему и влепил Бендтнеру 50 суток тюремного заключения

За 13 лет клубной карьеры Бендтнер забил всего 72 мяча. Кажется, скандалов было значительно больше. Если вы думаете, что инцидент с таксистом был самым громким, то мы спешим вас разочаровать:

• В 2008-м он встречался с датской баронессой Каролин Флеминг. У пары даже родился ребенок, но Флеминг бросила футболиста после того, как папарацци сняли его пьяного и без одежды возле одного из баров Лондона.

• За несколько дней до лигочемпионского матча «Арсенал» – «Олимпиакос» Бендтнер разбил «Астон Мартин», повредил ногу в аварии и пропустил игру. Разумеется, шикарным автомобилем руководил изрядно подвыпивший Бендтнер.

• В 2010 году нападающий напился возле одного из баров Лондона, разбил зеркало заднего вида на одном автомобиле, а потом – нос его владельца. Потерпевший болел за «Арсенал» и не стал подавать на драчуна в полицию. Зато получил 50 тысяч фунтов от клуба в качестве компенсации за моральный ущерб.

• В декабре 2011-го Бендтнер с партнером по «Сандерленду» Ли Каттермолом разбили пять автомобилей, стоящих на парковке. Парочка просто въезжала в них по очереди, и, разумеется, до этого они неплохо выпили.

• На Евро-2012 он дважды забил Португалии. После одного гола Бендтнер приподнял футболку, и прорекламировал букмекерскую контору, чей логотип был на трусах нападающего. За это форвард получил денежный штраф.

• Бендтнер, играя за «Арсенал», в матче Кубка Лиги против «Тоттенхэма» показал средний палец Эммануэлю Адебайору. От Федерации футбола не последовало никаких санкций за этот жест, зато Адебайор классно врезал ему с головы.

• Скандальные истории из прошлого не особо парят Бендтнера. В конце мая норвежский журналист спросил у него, планирует ли он в «Русенборге» перезапустить карьеру. Бендтнер сказал: «Нет, я тут кайфую, езжу на тренировки и играю в приставку в свободное время». Говорят, после такого ответа главный тренер команды серьезно поговорил с Бендтнером.

P.S. Видите черные ногти на последней фотографии материала? Бендтнер покрасил их специально в честь цветов «Русенборга». Наверное, любовь к клубу и уберегла его от преждевременного разрыва контракта.

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