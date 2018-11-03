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    Бендтнер сломал таксисту челюсть. Теперь он сядет в тюрьму


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    Голосов: 8
    03.11.2018 18:45
    В карьере дикого нападающего море скандалов.

    Кажется, Никлас Бендтнер – самый скандальный футболист современного футбола. В 2010-м Арсен Венгер говорил, что будущее игры будет именно за Бендтнером. Но за 8 лет нападающий полностью растерял свои скиллы, опустился с топовой отметки чемпионатов Англии и Италии до норвежского футбола. Из навыков осталось только стабильное попадание в различные скандалы. Последний, один из самых громких, стоил Бендтнеру 50 дней в тюрьме.

    В начале сентября Бендтнер с подругой возвращались на такси домой. Как говорит адвокат потерпевшего таксиста, пара была в не самом трезвом состоянии, поэтому громко смеялись, кричали на весь салон авто.

    В какой-то момент Бендтнеру не понравилась работа водителя, и он отказался платить за поездку (как говорит сам водитель, он сделал замечание футболисту за вызывающее поведение, что и взбесило футболиста). В ответ в нападающего прилетела бутылка из-под воды, он выбежал из машины и ударил таксиста по лицу. Больничное обследование показало: мужчина получил перелом челюсти, что и стало основанием подать заявление на дебошира в полицию.

    Адвокат Бендтнера утверждал, что его клиент сделал это, пытаясь защитить себя и подругу от разозлившегося водителя. Но суд не очень-то поверил ему и влепил Бендтнеру 50 суток тюремного заключения

    За 13 лет клубной карьеры Бендтнер забил всего 72 мяча. Кажется, скандалов было значительно больше. Если вы думаете, что инцидент с таксистом был самым громким, то мы спешим вас разочаровать:

    • В 2008-м он встречался с датской баронессой Каролин Флеминг. У пары даже родился ребенок, но Флеминг бросила футболиста после того, как папарацци сняли его пьяного и без одежды возле одного из баров Лондона.

    • За несколько дней до лигочемпионского матча «Арсенал» – «Олимпиакос» Бендтнер разбил «Астон Мартин», повредил ногу в аварии и пропустил игру. Разумеется, шикарным автомобилем руководил изрядно подвыпивший Бендтнер.

    • В 2010 году нападающий напился возле одного из баров Лондона, разбил зеркало заднего вида на одном автомобиле, а потом – нос его владельца. Потерпевший болел за «Арсенал» и не стал подавать на драчуна в полицию. Зато получил 50 тысяч фунтов от клуба в качестве компенсации за моральный ущерб.

    • В декабре 2011-го Бендтнер с партнером по «Сандерленду» Ли Каттермолом разбили пять автомобилей, стоящих на парковке. Парочка просто въезжала в них по очереди, и, разумеется, до этого они неплохо выпили.

    • На Евро-2012 он дважды забил Португалии. После одного гола Бендтнер приподнял футболку, и прорекламировал букмекерскую контору, чей логотип был на трусах нападающего. За это форвард получил денежный штраф.

    • Бендтнер, играя за «Арсенал», в матче Кубка Лиги против «Тоттенхэма» показал средний палец Эммануэлю Адебайору. От Федерации футбола не последовало никаких санкций за этот жест, зато Адебайор классно врезал ему с головы.

    • Скандальные истории из прошлого не особо парят Бендтнера. В конце мая норвежский журналист спросил у него, планирует ли он в «Русенборге» перезапустить карьеру. Бендтнер сказал: «Нет, я тут кайфую, езжу на тренировки и играю в приставку в свободное время». Говорят, после такого ответа главный тренер команды серьезно поговорил с Бендтнером.

    P.S. Видите черные ногти на последней фотографии материала? Бендтнер покрасил их специально в честь цветов «Русенборга». Наверное, любовь к клубу и уберегла его от преждевременного разрыва контракта.

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    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1532

      starche 4 ноября 2018, 18:28

      Он давно просился за решётку..............

      0
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    • ...
      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 4 ноября 2018, 11:05

      Ждем в чемпионате Казахстана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +257

      vikrub 4 ноября 2018, 10:44

      Что значит "врезал ему с головы" ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Alec7183 4 ноября 2018, 10:16

      А теперь вопрос уважаемые знатоки: если Бентнер, Мускат, В Джонс, Кокорин, Мамаев, Д Коста, Кантона, Рой Кин, Бартон, Каттермол, Гаттузо "отдыхают" в одном баре в одно время, кто сядет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 > Alec7183 4 ноября 2018, 10:25

      Кокорин и мамаев

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      RScat > Alec7183 4 ноября 2018, 12:09

      Сядешь ты,если конечно не депутат

      0
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 > RScat 4 ноября 2018, 12:56

      Меня нет в уравнении. ) Но возможно вы правы, обычных людей посадят с большей вероятностью. (

      0
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 > kaa-71 4 ноября 2018, 13:01

      Типа, вали всё на русских.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 4 ноября 2018, 09:32

      придурок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 4 ноября 2018, 00:27

      Все как и у наших "футболеров".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 ноября 2018, 00:07

      сборная СИЗО увеличивается с каждым днем вон и Месси себе шконку застолбил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1892

      multiscan 3 ноября 2018, 23:50

      Намёк на то, что наше СашаПаша никому ничего не ломали, поэтому не сядут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 3 ноября 2018, 21:08

      В сборную его, к Сашке и Пашке!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 ноября 2018, 19:49

      А у нас жалуются что эти двря сидят не справедливо, да по сравнению с ними этот Бен зайчик! ))

      1
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > ufos73 4 ноября 2018, 12:25

      Если бы читал внимательно, то не так однозначно утверждал, кто там зайчик.

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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ДВС 4 ноября 2018, 13:43

      Читал все, он хоть толпой ни кого не бил, а алкашня такая же как наши...

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