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    • «Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному

    «Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному


    3.4
    Голосов: 11
    19.10.2018 17:11
    Угадайте, кто из них продолжит карьеру в клубе?

    Сегодня в Мосгорсуде прошли слушания апелляции по делу Кокорина и Мамаева. Вот, главные выводы из заседания:

    • Адвокаты просили перевода своих клиентов под домашний арест, суд отклонил запросы.

    • Павел Мамаев апеллировал желанием находиться рядом с семьей и возобновлением тренировок с «Краснодаром».

    • Мама Кокорина хотела внести залог в 10 млн рублей за Александра. Интересно, что она хотела освободить только старшего сына.

    Любопытно, как повели себя в этой ситуации клубы-работодатели Кокорина и Мамаева.

    Что с «Зенитом»

    Неделю назад, когда история с избиениями водителя и чиновника только набирала обороты, знаменитый пранкер Вован позвонил Сергею Фурсенко и включил запись некоторых фраз Виталия Мутко. Тогда Фурсенко назвал Кокорина уродом и сказал, что отмазывать его никто не собирается. Сейчас же происходят диаметрально противоположные дела.

    Адвокаты Кокорина передали судье три документа:

    Первый – ходатайство Сергея Фурсенко. «Клуб рассматривает поведение Кокорина в сложившейся ситуации как постыдное и заслуживающее справедливого осуждения. Вместе с тем указывает, что такое поведение для него нехарактерно, и характеризует его как дисциплинированного работника. Он один лучших футболистов страны. Готов лично следить за его поведением» – говорилось в документе. Но судья отклонил его: Фурсенко не может ходатайствовать в этом деле.

    Второй – коллективное письмо от Сергея Семака и игроков «Зенита». Третий – положительная характеристика с места жительства Кокорина и все добрые дела (благотворительность, пожертвования и т.д.) нападающего за последнее время.

    Что с «Краснодаром»

    Дела Павла Мамаева намного хуже. Если за Кокорина заступается «Зенит», то за Мамаева выступает только семья (иногда выступления заканчиваются не очень хорошо. Яркий пример – отец Мамаева обматерил журналистов) и адвокаты. Кроме того, жене полузащитника уже поступали угрозы, чуть позже хакер удалил страницу Аланы Мамаевой в инстаграме.

    «Краснодар» же никак не участвовал в судебных разбирательствах. Клуб с самого начала раскритиковал поведение Мамаева и заявил о намерении разорвать с ним контракт. Глава профсоюза футболистов сказал, что соглашение с Мамаевым клуб не может разорвать (только приостановить), и тогда «Краснодар» обратился в палату по разрешению споров.

    Мамаев просил перевести его под домашний арест, аргументировав просьбу тем, что так будет безопаснее для его семьи. Алана Мамаева сказала, что на время слушаний ее муж может пожить в ее краснодарской квартире. Но судья отклонила апелляцию и так же оставила Мамаева в СИЗО.

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    Обсуждаем главный скандал года – в новом выпуске подкаста

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 11
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +20

      Ай 5 декабря 2018, 16:51

      Судя по опросу - большинство людей либо завистники, либо звери... Суд и так часто несправедлив и неразборчив, многие из вас просто не попадались. а наверняка есть косячки. Начните с себя, большинство. и будьте добрее! Уже наказание случилось, куда же больше? Ведь таким медиа личностям такие проблемы бьют намного больнее от общественного осуждения. Что то мы не видели нигде, чтобы милиция радостно хваталась за такие дела. показуха, да и только

      0
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      Рейтинг: +16

      Ganoveze 21 октября 2018, 17:53

      Мама Кокорина хотела внести залог в 10 млн рублей за Александра. Интересно, что она хотела освободить только старшего сына. Потому что только он может маме дать такое бабло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 21 октября 2018, 17:17

      вот интересно почему клубы не могут с ними контракты разорвать? они не выходят на работу, не выполняют свои профессиональные обязанности а контракт нельзя разорвать. ну дела.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77

      dguda 20 октября 2018, 19:22

      Погуляли и в тюрьму!!!!!!!!!!!! И вообще убрать всё о них из СМИ и ТВ. Кто они такие?!

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 20 октября 2018, 18:14

      То Зенит цинично бросил своего оступившегося игрока, то цинично защищает мерзавца изо всех сил? А между тем некий Башкиров играл сегодня и по Матч Премьер его хвалили, но кому это интересно, когда всегда есть Кокорин и Мамаев. Надеюсь и Глушакова не посадят. Ободрать ореликов на деньги и на поле с чистой совестью.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Наш 20 октября 2018, 14:37

      Меня никто не убедит в обратном. Это хорошо спланированная и отлично проведённая московская подстава. Цели:
      1. У московских клубов в сезоне 18-19 нет никаких шансов на ЧР. Значит надо устранить конкурентов.
      2. Чисто политическая тема. Как бы не надрывались центральные каналы, но молодым не интересна Украина, Скрипали, сбитый Боинг. Им интересно, почему их постоянно дурят. Вот им вместо хлеба и подсунули очередное зрелище, Кокорина и Мамаева.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 20 октября 2018, 09:57

      Парни не рецедивисты жесткие, посидят до суда, до 8 декабря, голова промоется и надо отпускать - залог, условка - им с головой хватит. Видно и в риторике их, и в характере они не Джоуи Бартоны.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +315

      ateist90 20 октября 2018, 07:16

      Все просто Кокорин как актив дороже и ценнее Мамаева для Зенита, потеря Кокорина действительно является проблемой! На него рассчитывали в клубе и ждали его восстановления после травмы крестов. Ибо на одном Дзюбе и Дриусси далеко по сезону не уедешь.

      4
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 20 октября 2018, 02:37

      Думаю нужно оштрафовать ребят и отпустить, пусть в футбол играют...))

      -1
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      Рейтинг: +4314

      mutabor0992 20 октября 2018, 00:01

      А где подписать ПЕТИЦИЮ,чтобы этих оленей посадили???Можно и на десятку!!!Без удо!!!

      1
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