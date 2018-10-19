«Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному

Угадайте, кто из них продолжит карьеру в клубе?

Сегодня в Мосгорсуде прошли слушания апелляции по делу Кокорина и Мамаева. Вот, главные выводы из заседания:

• Адвокаты просили перевода своих клиентов под домашний арест, суд отклонил запросы.

• Павел Мамаев апеллировал желанием находиться рядом с семьей и возобновлением тренировок с «Краснодаром».

• Мама Кокорина хотела внести залог в 10 млн рублей за Александра. Интересно, что она хотела освободить только старшего сына.

Любопытно, как повели себя в этой ситуации клубы-работодатели Кокорина и Мамаева.

Что с «Зенитом»

Неделю назад, когда история с избиениями водителя и чиновника только набирала обороты, знаменитый пранкер Вован позвонил Сергею Фурсенко и включил запись некоторых фраз Виталия Мутко. Тогда Фурсенко назвал Кокорина уродом и сказал, что отмазывать его никто не собирается. Сейчас же происходят диаметрально противоположные дела.

Адвокаты Кокорина передали судье три документа:

Первый – ходатайство Сергея Фурсенко. «Клуб рассматривает поведение Кокорина в сложившейся ситуации как постыдное и заслуживающее справедливого осуждения. Вместе с тем указывает, что такое поведение для него нехарактерно, и характеризует его как дисциплинированного работника. Он один лучших футболистов страны. Готов лично следить за его поведением» – говорилось в документе. Но судья отклонил его: Фурсенко не может ходатайствовать в этом деле.

Второй – коллективное письмо от Сергея Семака и игроков «Зенита». Третий – положительная характеристика с места жительства Кокорина и все добрые дела (благотворительность, пожертвования и т.д.) нападающего за последнее время.

Что с «Краснодаром»

Дела Павла Мамаева намного хуже. Если за Кокорина заступается «Зенит», то за Мамаева выступает только семья (иногда выступления заканчиваются не очень хорошо. Яркий пример – отец Мамаева обматерил журналистов) и адвокаты. Кроме того, жене полузащитника уже поступали угрозы, чуть позже хакер удалил страницу Аланы Мамаевой в инстаграме.

«Краснодар» же никак не участвовал в судебных разбирательствах. Клуб с самого начала раскритиковал поведение Мамаева и заявил о намерении разорвать с ним контракт. Глава профсоюза футболистов сказал, что соглашение с Мамаевым клуб не может разорвать (только приостановить), и тогда «Краснодар» обратился в палату по разрешению споров.

Мамаев просил перевести его под домашний арест, аргументировав просьбу тем, что так будет безопаснее для его семьи. Алана Мамаева сказала, что на время слушаний ее муж может пожить в ее краснодарской квартире. Но судья отклонила апелляцию и так же оставила Мамаева в СИЗО.

Материалы по теме:

Их арестовали. И это не конец

Неделя в СИЗО. Как это было

Обсуждаем главный скандал года – в новом выпуске подкаста