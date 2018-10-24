Три момента, которые добили «Локомотив» (это не голы)

У «Локомотива» 0 очков после трех встреч в Лиге чемпионов. Никаких перспектив на выход из группы уже не остается, но в игре с «Порту» (1:3) и были положительные моменты. «Локо» слаженно сыграл на старте, наработал на гол, но забил его уже при двух пропущенных мячах.
Ниже – три ситуации, где «Локомотив» мог и должен был забивать. Почему же не получилось?
1. Фернандеш плотно исполнил удар с пенальти, но Касильяс угадал направление и потащил мяч из угла. Твиттер Лиги чемпионов по этому поводу очень классно сравнил двух вратарей, потому что через десять минут с одиннадцатиметрового пропустил Гилерме. Касильяс – великий голкипер, но португальский лидер «Локо» мог сыграть хитрее.
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 октября 2018 г.
2. Тот самый пенальти привез Алекс Теллес, а потом талантливый защитник уже исправился. Миранчуки разыграли красивую комбинацию, но Теллес сначала отбил удар Алексея, а потом самоотверженно накрыл добивание Эдера. Когда мяч отбили от ворот, Теллес повалился на газон и пару минут корчился от боли. Такую паузу он заслужил.
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— Fútbol Portugal(@FutbolPortugal) 24 октября 2018 г.
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— elgordo9 (@elgordonove) 24 октября 2018 г.
3. Счет уже 1:3, но «Локомотив» не сдавался и шел в атаку. Эдер сыграл на добивании, порадовался, но бригада арбитров отменила гол из-за офсайда. На повторе видно, что португалец находился на одной линии с защитником. Что там по спорам о введении видеоповторов?
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 24 октября 2018 г.
Можно сколько угодно говорить о том, что «Локомотив» сыграл плохо. Но невезение, самоотверженность соперника и действия судьи тоже были против того, чтобы российская команда набрала первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов. И с такой стороны «Локомотиву» только сочувствуем.
Текстовый онлайн матча «Локомотив» – «Порту»