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    Три момента, которые добили «Локомотив» (это не голы)


    4.4
    Голосов: 5
    24.10.2018 23:55
    Все в этом матче было не так однозначно.

    У «Локомотива» 0 очков после трех встреч в Лиге чемпионов. Никаких перспектив на выход из группы уже не остается, но в игре с «Порту» (1:3) и были положительные моменты. «Локо» слаженно сыграл на старте, наработал на гол, но забил его уже при двух пропущенных мячах.

    Ниже – три ситуации, где «Локомотив» мог и должен был забивать. Почему же не получилось?

    1. Фернандеш плотно исполнил удар с пенальти, но Касильяс угадал направление и потащил мяч из угла. Твиттер Лиги чемпионов по этому поводу очень классно сравнил двух вратарей, потому что через десять минут с одиннадцатиметрового пропустил Гилерме. Касильяс – великий голкипер, но португальский лидер «Локо» мог сыграть хитрее.

    2. Тот самый пенальти привез Алекс Теллес, а потом талантливый защитник уже исправился. Миранчуки разыграли красивую комбинацию, но Теллес сначала отбил удар Алексея, а потом самоотверженно накрыл добивание Эдера. Когда мяч отбили от ворот, Теллес повалился на газон и пару минут корчился от боли. Такую паузу он заслужил.

    3. Счет уже 1:3, но «Локомотив» не сдавался и шел в атаку. Эдер сыграл на добивании, порадовался, но бригада арбитров отменила гол из-за офсайда. На повторе видно, что португалец находился на одной линии с защитником. Что там по спорам о введении видеоповторов?

    Можно сколько угодно говорить о том, что «Локомотив» сыграл плохо. Но невезение, самоотверженность соперника и действия судьи тоже были против того, чтобы российская команда набрала первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов. И с такой стороны «Локомотиву» только сочувствуем.

    Текстовый онлайн матча «Локомотив» – «Порту»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +887

      sined1951 25 октября 2018, 12:37

      Общее впечатление от игры: наши работали, а игроки Порто играли. Они превосходили наших в скорости, в верховой борьбе, культуре паса и работе с мячом. Наши играли натужно, выход в атаку давался им с большим трудом. При потере мяча редко пытались бороться на половине соперника чтобы сразу вернуть его себе.Вместо этого бежали к своей штрафной и там оборонялись. Так Локо играет и в чемпионате. Создавалось впечатление, что игроки Порто в любой момент могут прибавить, а шаши играют на пределе. Вывод прост-Порто более классная команда!

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 25 октября 2018, 06:51

      в россии был огромный поезд а на евро привратился в маленький вагончик

      0
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > mihail1980 25 октября 2018, 10:28

      в Европе ширина рельсового полотна уже. Там наши локомотивы не могут ездить)))

      2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 25 октября 2018, 00:04

      Обосрался чемпион.....причем по игре.... но того симулянта с видео надо отстранить от футбола на пару месяцев, чтоб другим не повадно было.... а то противно смотреть.. ( попадут рукой в плечо, а они валяются и держатся за лицо, да так как будто Тайсон врезал)....

      0
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 25 октября 2018, 00:03

      Боюсь как бы Сёмин не пошёл вслед за Каррерой.
      А вообще, в этом сезоне ни один клуб РПЛ не показывает добротной игры, кроме пожалуй Зенита. В чём тут причина? непонятно, но под нож попадают тренеры

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > DimonSPM 25 октября 2018, 00:05

      вы, видимо, смотрите исключительно матчи Зенита.....
      про ЦСКА я молчу, хотябы Локомотив-Ростов смотрели???

      1
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Мы ЦСКА 25 октября 2018, 00:12

      отдельные матчи даже Енисей и Анжи выдаёт. но это не говорит о добротном футболе, так как нет стабильности.

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra > DimonSPM 25 октября 2018, 10:05

      У Зенита особенно добротные игры с Анжи и Динамо получились

      4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > 23igkra 25 октября 2018, 10:42

      Ну да, стабильность прям на лицо)))

      2
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