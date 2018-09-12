Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бомбардир» теперь можно слушать. Мы запускаем подкаст


    4.6
    Голосов: 10
    12.09.2018 12:55
    Ура!

    Всем привет. Мы долго собирались и все-таки открыли собственный подкаст. Это еженедельная разговорная программа «Скинь мяч». Там мы будем говорить о больших важных футбольных темах, спорить, как лучше и кто прав, а также иногда обсуждать массовую культуру, важные общественные явления и просто жизнь. Потому что уверены: футбол не только игра в мяч, но часть большого мира.

    В первом выпуске участвуют главный редактор «Бомбардира» Роман Абрамов, менеджер по развитию Данил Замалетдинов и один из наших ключевых авторов Александр Плеханов. Мы разобрались, зачем сборным и всем нам нужна Лига наций, что интересного в хоккее и заодно как Эминем обругал всех подряд в новом альбоме.

    Послушать можно прямо здесь:

    Другие площадки:

    ЮТУБ

    ВКОНТАКТЕ

    Вот более подробное содержание:

    00:34 Матчи сборных – круто?
    04:36 Лига Наций – полная хрень
    08:47 Лигу Наций нужно менять. Как?
    13:35 Футбол сборных в кризисе. На примере Словакии-Дании
    15:40 Что делать, если нет футбола?
    16:25 Начался новый сезон КХЛ. Будет интересно
    19:20 КХЛ – конкурент НХЛ?
    21:30 За какую команду КХЛ болеть?
    23:36 Хоккей или футбол – чем отличаются?
    24:28 Про организацию, шоу и хоккейные арены
    25:43 Почему футбол в России популярнее хоккея?
    28:46 Футбол интереснее смотреть. Или нет?
    31:00 Шайба – где она?
    33:03 Новый альбом Эминема! Зачем слушать?
    37:27 Что если Эминем всех обманул?

    Слушайте и оставляйте в комментариях свои впечатления. А заодно предлагайте темы для следующих выпусков или задавайте любые вопросы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 сентября 2018, 06:50

      люди перестают читать так нати вам -слушайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 12 сентября 2018, 22:02

      Конечно есть интересная тема - ставки на спорт. Ставите ли сами, какой самый большой куш снимали и какие виды спорта являются самыми прогнозируемыми?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 12 сентября 2018, 18:01

      Удачи и успеха!важная и необходимая акция!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 12 сентября 2018, 15:15

      приложение сайта есть на мобильный тел.?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > ArmeeC1018 12 сентября 2018, 17:28

      Полностью солидарен! Приложения не хватает!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori > ArmeeC1018 13 января 2019, 11:40

      +

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 12 сентября 2018, 14:24

      Возможно идея не плохая, НО! Над качеством речи нужно работать, понятно, что это разговорный стиль, но все же

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 12 сентября 2018, 14:07

      не профессионалы там одни!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11