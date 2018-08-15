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    Иньеста и Подольски разрывают Японию. Роскошные голы


    4
    Голосов: 4
    15.08.2018 17:25
    Звезды сыгрались очень быстро.

    Андрес Иньеста только недавно ушел в японский «Виссел Кобэ», а уже круто освоился в местном чемпионате. В четырех матчах на его счету два гола – столько же испанский полузащитник забивал в сумме за четыре последних сезона в Примере.

    В «Виссел Кобэ» у него более атакующая роль и партнер, который отдает классные голевые передачи. Лукас Подольски играет здесь уже второй сезон, а сейчас помогает результативному Иньесте. В обоих мячах Андресу ассистировал именно он.

    Ниже – два сумасшедших гола от Иньесты. Его точно не зря позвали в Японию.

    «Виссел Кобэ» пока борется за место в четверке.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 августа 2018, 17:41

      иньеста-гений..... как никто другой заслуживает золотой мяч... футбольная личность огромных масштабов и замечательный человек... не припомню ни одного скандала,связанного с ним....

      0
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 15 августа 2018, 19:32

      Очень жаль, что великий игрок так и не получил Золотой мяч, хотя он его заслуживает как никто другой.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 августа 2018, 19:11

      Иньеста монстр просто...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 августа 2018, 18:07

      андреас - лучший футболист на все времена, есь!!!!!...а иньеста-чави-бускетс лучшая связка

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 августа 2018, 17:33

      Школа Барсы

      2
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