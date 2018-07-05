«Просто прикинулись левыми людьми, и все». Некоторые ходят на матчи ЧМ не по правилам

Без билетов и без Fan ID.

На ЧМ-2018 действуют серьезные меры контроля за билетами и проходом на стадион. Но регулярно появляются люди, которые утверждают, что они или их знакомые попадают на матчи чемпионата мира в обход существующих правил. Никита Щербаков поговорил с тремя такими зрителями о том, как они это делают.

Дисклеймер Все имена героев интервью изменены по их просьбе.

Александр:

«История началась с того, что я еще во время Кубка Конфедераций получил Fan ID. Цены на билеты на чемпионат мира мне показались большими, и я уже даже не планировал попасть на футбол. Но мой тесть неожиданно не смог пойти на игру Иран − Марокко. Я нашел в интернете несколько историй о том, как люди проходили на встречу Россия – Саудовская Аравия по чужим билетам. И тоже попробовал.

В итоге стюардам было абсолютно безразлично, что за фамилия была написана на билете. Для них важны две вещи: именной паспорт болельщика и легальный билет, то есть не подделка, ведь штрихкод должен сработать. На самой арене повторно билеты уже никто не проверял.

Мне знакомый перекупщик сказал, что всем плевать на совпадение фамилии в билете и в Fan ID. Поэтому те, кто зарабатывают на перепродажах тикетов, изначально просто вбивают рандомные данные при их покупке онлайн.

Кстати, о билетах. Для их обладателей же делают бесплатный проезд, и в том же метро всем также безразлично, прошел уже матч или нет».

Андрей:

«Планировал пойти на несколько матчей чемпионата мира в Петербурге и Москве без билетов. Первым опытом должна была стать игра Россия – Египет, но по семейным обстоятельствам туда не попал. Знакомые стюарды рассказали следующую историю. Крупные арены (в Москве, Сочи, Калининграде и Петербурге) на время начала турнира испытывали проблему с турникетами, которые были не запрограммированы на схожесть штрихкодов. Точнее систему отключили, потому что начался массовый сбой. Скоро ситуацию исправят, но в «Лужниках» уже случилась беда, когда люди на матч-открытие прошли без билетов и даже без Fan ID. Просто прикинулись левыми людьми, и все. Плюс учитывайте глобальную загруженность, от чего неопытные стюарды просто растерялись.

Но такая «фишка» действует не везде. Например, в Саранске и Самаре строго сверяли «паспорт болельщика», билет и паспорт гражданина. В провинциальных городах почему-то чаще всего людям отказывали в выдаче Fan ID.

Но сбои в системе работают и в обратную сторону. Еще в том году фанаты жаловались, что им не дали Fan ID, хотя в черном списке они не числились. История продолжается на чемпионате мира, притом преимущественно не в центральных городах России. Более строгая работа волонтеров? Сбои в системе? Наверное, нужно время, чтобы получить ответы на эти вопросы».

Арсений:

«Приехал в Самару поддержать братьев-сербов. Билет купил заранее через интернет. Поинтересовался у ФСБшников из своего города, внесен ли я в «черный список». Мне сказали, что нет. В итоге я отправился на игру, пошел делать паспорт болельщика. Сначала пришло SMS, что заявка одобрена, а следом – отклонена. Без объяснения причин. Естественно, на игру я не попал, чем был крайне разочарован – деньги и эмоции не вернешь.

Кстати, мой знакомый, который тоже пытался попасть на эту встречу, хотел провернуть следующую штуку. Подал заявку на Fan ID, изменив в своей фамилии одну букву. Но уже на выдаче волонтер заметил несоответствие – его также развернули домой.

Наступает середина второго круга группового этапа (разговор состоялся еще в июне − прим.ред.). Посмотрим, удастся ли организаторам сдержать поток любителей пройти на игры не совсем легально. Есть ощущение, что к плей-офф контроль усилится. А пока особо смелые пользуются «лазейками» как могут. Везет далеко не всем, но кому-то удается зацепить праздник жизни воочию».