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    «Просто прикинулись левыми людьми, и все». Некоторые ходят на матчи ЧМ не по правилам


    3
    Голосов: 5
    05.07.2018 16:00
    Без билетов и без Fan ID.

    На ЧМ-2018 действуют серьезные меры контроля за билетами и проходом на стадион. Но регулярно появляются люди, которые утверждают, что они или их знакомые попадают на матчи чемпионата мира в обход существующих правил. Никита Щербаков поговорил с тремя такими зрителями о том, как они это делают.

    Дисклеймер
    Все имена героев интервью изменены по их просьбе.

    Александр:

    «История началась с того, что я еще во время Кубка Конфедераций получил Fan ID. Цены на билеты на чемпионат мира мне показались большими, и я уже даже не планировал попасть на футбол. Но мой тесть неожиданно не смог пойти на игру Иран − Марокко. Я нашел в интернете несколько историй о том, как люди проходили на встречу Россия – Саудовская Аравия по чужим билетам. И тоже попробовал.

    В итоге стюардам было абсолютно безразлично, что за фамилия была написана на билете. Для них важны две вещи: именной паспорт болельщика и легальный билет, то есть не подделка, ведь штрихкод должен сработать. На самой арене повторно билеты уже никто не проверял.

    Мне знакомый перекупщик сказал, что всем плевать на совпадение фамилии в билете и в Fan ID. Поэтому те, кто зарабатывают на перепродажах тикетов, изначально просто вбивают рандомные данные при их покупке онлайн.

    Кстати, о билетах. Для их обладателей же делают бесплатный проезд, и в том же метро всем также безразлично, прошел уже матч или нет».

    Андрей:

    «Планировал пойти на несколько матчей чемпионата мира в Петербурге и Москве без билетов. Первым опытом должна была стать игра Россия – Египет, но по семейным обстоятельствам туда не попал. Знакомые стюарды рассказали следующую историю. Крупные арены (в Москве, Сочи, Калининграде и Петербурге) на время начала турнира испытывали проблему с турникетами, которые были не запрограммированы на схожесть штрихкодов. Точнее систему отключили, потому что начался массовый сбой. Скоро ситуацию исправят, но в «Лужниках» уже случилась беда, когда люди на матч-открытие прошли без билетов и даже без Fan ID. Просто прикинулись левыми людьми, и все. Плюс учитывайте глобальную загруженность, от чего неопытные стюарды просто растерялись.

    Но такая «фишка» действует не везде. Например, в Саранске и Самаре строго сверяли «паспорт болельщика», билет и паспорт гражданина. В провинциальных городах почему-то чаще всего людям отказывали в выдаче Fan ID.

    Но сбои в системе работают и в обратную сторону. Еще в том году фанаты жаловались, что им не дали Fan ID, хотя в черном списке они не числились. История продолжается на чемпионате мира, притом преимущественно не в центральных городах России. Более строгая работа волонтеров? Сбои в системе? Наверное, нужно время, чтобы получить ответы на эти вопросы».

    Арсений:

    «Приехал в Самару поддержать братьев-сербов. Билет купил заранее через интернет. Поинтересовался у ФСБшников из своего города, внесен ли я в «черный список». Мне сказали, что нет. В итоге я отправился на игру, пошел делать паспорт болельщика. Сначала пришло SMS, что заявка одобрена, а следом – отклонена. Без объяснения причин. Естественно, на игру я не попал, чем был крайне разочарован – деньги и эмоции не вернешь.

    Кстати, мой знакомый, который тоже пытался попасть на эту встречу, хотел провернуть следующую штуку. Подал заявку на Fan ID, изменив в своей фамилии одну букву. Но уже на выдаче волонтер заметил несоответствие – его также развернули домой.

    Наступает середина второго круга группового этапа (разговор состоялся еще в июне − прим.ред.). Посмотрим, удастся ли организаторам сдержать поток любителей пройти на игры не совсем легально. Есть ощущение, что к плей-офф контроль усилится. А пока особо смелые пользуются «лазейками» как могут. Везет далеко не всем, но кому-то удается зацепить праздник жизни воочию».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 6 июля 2018, 08:52

      Это всё не интересно - интересно, как попасть на матч без билета вообще ))

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 июля 2018, 08:30

      хрень все эти меры,кому надо тот найдет лазейку в любом правиле

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 6 июля 2018, 05:42

      +++

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 июля 2018, 19:41

      Александр всё верно сказал. Я сам был на трёх матчах в Нижнем Новгороде. Из стюардов никто не проверял данные на паспорте болельщика и на билете. Народу было очень много, и чтоб ускорить поток, стюарды ничего не проверяли. Главное чтоб на входе всё хорошо отсканировалось и можно спокойно проходить. Я сам всё легально покупал и оформлял, но думаю, что по чужим билетам и паспорту пройти не составит труда.
      Насчёт усиления контроля к плей-офф не знаю. Был на 1/8 на матче Хорватия-Дания, ситуация та же.
      Сам живу в провинциальном городе, но в выдаче паспорта болельщика не отказывали. Хотя на стадионе познакомился с одним человеком, к которого отказали в выдаче паспорта почти половине семьи, без объяснения причин.

      1
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 5 июля 2018, 19:12

      "всем плевать на совпадение фамилии в билете и в Fan ID." Это правда. Аналогично прошел в Ростове, никто слова не сказал.

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 июля 2018, 17:15

      Знаю, что в Ростове люди проходили по чужим билетам со своим Fan ID. У обладателя пакета на все матчи в городе, не было возможности посетить все игры вот он и поделился.

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 5 июля 2018, 16:05

      Полная хрень ни где ни кто ни чего не сверял.

      0
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      Рейтинг: +49

      TIXVIN 5 июля 2018, 14:52

      Очередную шляпу закинули. Чтоб вам было о чем позубаскалить

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 июля 2018, 14:45

      В Саранске ходил на все матчи, никто ничего не сверял и даже не смотрел паспорт болельщика и билет, все проходили без проблем

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 июля 2018, 14:31

      в Ростове фамилию в Фан ID и в билете не сверяли 100% .
      Так прошел по билету девушки, а она по моему, системе проверки пофиг на соответствие, контролерам тем более.

      Косяк ФИФА поэтому у стадиона были перекупщики, которые держали с десяток билетов на руках. Поэтому в Ростове на какое то количество был не полный стадион т.к в продаже билетов не было. А гарантия что их все возьмут у перекупов небольшая, банально не хотелось попасть на лохотрон и фальшивый билет.

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