Азмуна заставили уйти из сборной. Он боится за мать

Игрок выбрал семью.

Что случилось?

Иранский нападающий Сердар Азмун опубликовал в инстаграме длинный пост, где сообщил об уходе из сборной.

«Для меня было честью играть в сборной Ирана. Вопреки воле моего сердца, я решил попрощаться с командой моей страны. Это очень болезненно для 23-летнего игрока. В жизни есть некоторые вещи, которые на первом месте. У моей матери серьезная болезнь, которая усиливается из-за оскорблений. Это приводит меня к суровому выбору, поэтому я выбираю мать. Давайте не будем судить друг друга. Вы не знаете, какая горечь стоит за моими улыбками! Я желаю здоровья Алирезе Джаханбахшу и его матери, победившей серьезную болезнь. Любовь – это просто мама. С хорошим здоровьем всех матерей», – написал Азмун.

На чемпионате мира Азмун не забил ни одного мяча, а сборная Ирана вылетела на групповом этапе. Его считали главной надеждой команды на турнире, но Сердар провалился. Например, в матче против Марокко он не реализовал выход один на один – от этого усилилась критика. За каждый провал сборной Азмуну достается больше всего. Сам игрок считает, что критика сильно влияет на здоровье матери.

Иранцы забили на турнире два мяча: с пенальти и при помощи автогола соперника. В инстаграме Азмуна, где 2,7 миллионов подписчиков, теперь отключены все комментарии.

text Публикация от text (@sardar_azmoun) 27 Июн 2018 в 10:59 PDT

Почему это важно?

Сердар Азмун принадлежит «Рубину», а в сборной Ирана считался звездой. С 2014 по 2018 год Азмун сыграл на взрослом уровне в 36 международных матчах и забил 23 гола. За сборные всех возрастов Сердар такой перспективный, что еще до начала ЧМ-2018 его хотел купить «Байер». Бердыев публично объяснил, что переговоры будут только после чемпионата мира. Теперь цена на Азмуна явно собьется.

Без Азмуна сборная Ирана могла пролететь мимо чемпионата мира. Именно его дубль в ворота Узбекистана досрочно отправил иранцев в Россию. ЧМ-2018 стал для Азмуна первым турниром такого масштаба. Когда Иран играл на ЧМ в Бразилии, Азмун смотрел за играми по телевизору. Тогда, кстати, команда за три матча забила всего раз.

Реакция

Родители всегда были для Азмуна на первом месте. В 2016 году он рассказывал, что все заработанные деньги отдает отцу и матери. Сердар просто не хочет, чтобы они работали. Кстати, отец Азмуна играл в волейбол и тренировал ведущие команды Ирана, но Азмун по его пути не пошел.

Азмун много раз говорил о тяжелом здоровье матери и о том, что работа в сборной мешает ему быть рядом. Возвращения в команду в будущем он не исключил.

Некоторые болельщики сборной Ирана на сайте PFDC Forums призывают не беспокоиться.

Keano: «Самое лучшее, что можно сделать для Азмуна – закрыть все его страницы в социальных сетях. Не волнуйтесь, ребята, он вернется. Он просто эмоциональный парень, который ищет симпатии. Я всегда говорил, что он действует как маленький испорченный братец. Это препятствует его карьере. Ни один профессиональный футболист не заботится, что пишут о нем в социальных сетях. Все это заражено миллионами ненавистников, которые только и могут высмеивать»

ramingeles2000: «Этот ребенок нуждается в профессионалах в его жизни как можно скорее. Иногда мы забываем, кто наши герои. Это обычные дети из страны третьего мира, у которых нет правильного руководства для объяснения славы и профессиональных требований»

Zamboor: «Я единственный, кто понимает его решение? Мама видит все комментарии и реакции, всю ненависть – ей становится печальнее. Ребята, разве вы хотите сделать вашу маму грустной? Думаю, он вернется в будущем. Возможно, это произойдет на следующем чемпионате мира. Если бы у нас была правильная нация с правильными лидерами, они бы сделали все, чтобы его мама не печалилась.

Когда на шведа Дурмаза обрушился шторм расистской ненависти, весь народ встал позади него, команда и главный тренер встали позади него. Министры и политики стояли за ним против расизма. Расисты были меньшинством и замолчали. В Иране лишь некоторые пользователи соцсетей заняли позицию в поддержку Азмуна»

В интернете решение Азмуна вызвало большой бум. Но теперь его сторонников все-таки стало больше.