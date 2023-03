Иньеста уходит из «Барселоны». Все ради Китая и бизнеса

Андрес Иньеста – один из любимейших футболистов по всему миру, спортсмен, выигравший за свой карьеру массу трофеев. На его счету 34 титула, и это не считая двух побед на Евро среди юношей. Иньеста – восьмикратный чемпион Испании, он четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной он выиграл два чемпионата Европы, а в финале чемпионата мира забил победный гол. Хотя вряд ли кто-то мог забыть, какую ценность для футбольного мира представляет этот игрок.

«Ты заменишь меня, а он заменит всех нас», – говорит заканчивающий карьеру игрока Хосеп Гвардиола своему партнеру Хави, кивая на Иньесту. И не ошибся.

Последний финал в составе «Барселоны» Иньеста провел совсем недавно – клуб уничтожил 5:0 «Севилью» в решающем матче Кубка Испании. После замены ему аплодировал весь гигантский «Ванда Метрополитано». Иньеста не сдержал слез. «Золотой парень! Добрее футболиста я не встречал. В команде про него никто худого слова не скажет. Настолько спокойный, умиротворенный, положительный, что кажется, это ангел спустился с небес», – слова бывшего одноклубника по «Барселоне» Александра Глеба наиболее полно характеризуют отношение к Иньесте не только в Испании, но и во всем мире.

Логично, что радовать своей игрой «ангел с небес» теперь будет жителей Поднебесной – он уезжает в Китай.

Новым клубом Иньесты, похоже, станет «Чонджин Лифань», который сейчас идет шестым в чемпионате Китая. Партнеров, известных широкому кругу болельщиков, в этой команде нет. Наиболее заметен из иностранцев Алан Кардек, выводивший «Бенфику» в четвертьфинал Лиги Европы целых восемь лет назад. Был Адриан Рамос, но уехал в аренду в «Гранаду». Зато тренирует команду португалец Паулу Бенту, с которым сборная его страны добралась до полуфинала Евро-2012. Тогда на этой стадии она как раз уступила команде Иньесты – испанцы выиграли по пенальти.

Ясно, что в Китае футболистов могут привлекать только лишь деньги, но у Иньесты есть еще одна причина для трансфера – его собственный бизнес. Не секрет, что полузащитник «Барселоны» занимается винным бизнесом на протяжении восьми лет. У его марки вина Bodega Iniesta есть сайт, функционирующий сразу на трех языках – испанском, английском и, внимание, китайском. Трансфер в Китай – хорошая возможность продвинуть бизнес. Говорят, что уже в этом году в эту страну будет отправлено примерно два миллиона бутылок Bodega Iniesta.

Бизнес, ничего личного. Нам останется утешаться лишь воспоминаниями. Об уходе Иньеста объявил на специальной пресс-конференции и тоже был эмоционален. Сказал, что уходит, что решение было непростым, что «Барселона» все равно останется для него лучшим клубом в мире. Слова дались нелегко.

Andrés Iniesta: «This is my last season here» Your legacy is infinite. #infinit8Iniesta pic.twitter.com/2ZBQxjyVFv