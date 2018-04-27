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    Иньеста уходит из «Барселоны». Все ради Китая и бизнеса


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    Голосов: 11
    27.04.2018 15:00
    Мы будем его вспоминать.

    Андрес Иньеста – один из любимейших футболистов по всему миру, спортсмен, выигравший за свой карьеру массу трофеев. На его счету 34 титула, и это не считая двух побед на Евро среди юношей. Иньеста – восьмикратный чемпион Испании, он четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной он выиграл два чемпионата Европы, а в финале чемпионата мира забил победный гол. Хотя вряд ли кто-то мог забыть, какую ценность для футбольного мира представляет этот игрок.

    «Ты заменишь меня, а он заменит всех нас», – говорит заканчивающий карьеру игрока Хосеп Гвардиола своему партнеру Хави, кивая на Иньесту. И не ошибся.

    Последний финал в составе «Барселоны» Иньеста провел совсем недавно – клуб уничтожил 5:0 «Севилью» в решающем матче Кубка Испании. После замены ему аплодировал весь гигантский «Ванда Метрополитано». Иньеста не сдержал слез. «Золотой парень! Добрее футболиста я не встречал. В команде про него никто худого слова не скажет. Настолько спокойный, умиротворенный, положительный, что кажется, это ангел спустился с небес», – слова бывшего одноклубника по «Барселоне» Александра Глеба наиболее полно характеризуют отношение к Иньесте не только в Испании, но и во всем мире.

    Логично, что радовать своей игрой «ангел с небес» теперь будет жителей Поднебесной – он уезжает в Китай.

    Новым клубом Иньесты, похоже, станет «Чонджин Лифань», который сейчас идет шестым в чемпионате Китая. Партнеров, известных широкому кругу болельщиков, в этой команде нет. Наиболее заметен из иностранцев Алан Кардек, выводивший «Бенфику» в четвертьфинал Лиги Европы целых восемь лет назад. Был Адриан Рамос, но уехал в аренду в «Гранаду». Зато тренирует команду португалец Паулу Бенту, с которым сборная его страны добралась до полуфинала Евро-2012. Тогда на этой стадии она как раз уступила команде Иньесты – испанцы выиграли по пенальти.

    Ясно, что в Китае футболистов могут привлекать только лишь деньги, но у Иньесты есть еще одна причина для трансфера – его собственный бизнес. Не секрет, что полузащитник «Барселоны» занимается винным бизнесом на протяжении восьми лет. У его марки вина Bodega Iniesta есть сайт, функционирующий сразу на трех языках – испанском, английском и, внимание, китайском. Трансфер в Китай – хорошая возможность продвинуть бизнес. Говорят, что уже в этом году в эту страну будет отправлено примерно два миллиона бутылок Bodega Iniesta.

    Бизнес, ничего личного. Нам останется утешаться лишь воспоминаниями. Об уходе Иньеста объявил на специальной пресс-конференции и тоже был эмоционален. Сказал, что уходит, что решение было непростым, что «Барселона» все равно останется для него лучшим клубом в мире. Слова дались нелегко.

    В 18 лет Иньеста дебютировал в основном составе «Барселоны», получив шанс при Луи ван Гаале.

    Первый гол за «Барсу» был забит в Кубке. Постарадал «Леванте».

    В 2006-м пришел первый крупный успех – победа в Лиге чемпионов. Хотя к тому времени Иньеста уже был двукратным чемпионом Испании.

    Дважды обыграв сборную России на Евро-2008, Иньеста выиграл и чемпионат Европы, а спустя четыре года стал чемпионом еще раз.

    Именно его гол принес Испании победу на чемпионате мира-2010. Незабываемый успех.

    В 2010-м Иньеста попал в тройку номинантов на «Золотой мяч». Два других претендента – Месси и Хави, партнеры по «Барселоне». Уступил в итоговом голосовании испанец лишь гению из Аргентины.

    Зато приз лучшему игроку Европы через два года получил именно Иньеста.

    В 2015-м Иньеста в четвертый раз выиграл Лигу чемпионов, став к тому же лучшим игроком финала против «Ювентуса» (3:1).

    В январе 2018-го Иньеста провел 650-й матч за «Барселону».

    Один из лучших игроков в истории футбола не завершает карьеру, но уезжает далеко. И это грустно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Барселона», Marca
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 22 мая 2018, 09:52

      Хави - Иньеста, Хави - Иньеста, Хави - Иньеста, Хави - Иньеста, Гоооооооооооль голь голь голь))))
      Блин со слезами..... тот редкий случай когда игрока любят я думаю абсолютно все. Скромный невысокий паренек......а что творит на поле.....Больно от того что так и не дали ему золотой мяч :(

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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 30 апреля 2018, 19:33

      Спасибо легенда!Смотреть твой футбол юто было круто!!!

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      Рейтинг: +617

      nelez 29 апреля 2018, 21:17

      Футболист которого уважает даже те кто презирает барселону.
      Великий человек. Удачи тебе , где бы ты не был , Андрес.
      Испанский футбол потерял еще одного виртуоза после Хави и Касиляса

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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 28 апреля 2018, 14:32

      Удачи в Китае! Вся Ла-Лига будет помнить этого гения футбола. Бесконечное уважение легенде.

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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 28 апреля 2018, 10:59

      Уходите все из Барсы

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 28 апреля 2018, 08:02

      пропаганда спорта при помощи продажи спиртного это круто по чемпионски

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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 28 апреля 2018, 08:01

      Иниеста гениальный полузащитник... Удачи ему во всем!!!

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      Рейтинг: +80

      war20071 28 апреля 2018, 06:58

      Да какой футболист уходит с БАРСЕЛОНЫ

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 28 апреля 2018, 03:25

      Классный игрок!!

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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 28 апреля 2018, 01:06

      Иньеста и Хави - блестящая пара полузащитников. По мне, это лучшая пара в 21 веке. Желаю Иньесте успеха в Китае как на футбольном поле, так и в бизнесе.

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