Самая влиятельная женщина в спорте – кто она такая

Второй человек в ФИФА после Инфантино, недруг Великобритании и болельщица «Баварии».

Фатма Самура – генеральный секретарь ФИФА. Она родом из Сенегала, ей 55 лет. Самура стала первой женщиной, получившей пост генсека ФИФА, и случилось это уже при Джанни Инфантино почти два года назад – в мае 2016-го. Теперь Forbes называет ее самой влиятельной женщиной в мировом спорте.

ООН

За плечами Самуры более 20 лет работы в ООН. «Я была в командировках в самых разных кризисных регионах: Либерия, Сьерра Леоне, Нигерия, Дарфур, Афганистан,Бангладеш, Косово. Моей задачей было составление гуманитарных конвоев, а также разработка безопасных маршрутов для проезда. А еще – эвакуация людей из мест боевых действий, ведение переговоров с боевиками, похищавших сотрудников гуманитарных организаций», – вспоминала африканка в интервью «Spiegel». С Джанни Инфантино женщина познакомилась в Мадагаскаре, когда местная команда проводила матч против ее Сенегала, хотя будущий президент ФИФА даже не был кандидатом – тогда еще скандалы с Платини и Блаттером только набирали обороты.

Школа жизни в Африке

До встречи с Инфантино Самура могла и не дожить вовсе. На пути в Либерию ее гуманитарный конвой остановили дети-солдаты и палили в воздух, но ситуацию удалось разрешить. В Судане работник гуманитарной организации был застрелен, когда полез в карман за телефоном (повстанцы думали, что это оружие). «Я рада, что вокруг меня больше не стреляют», – отвечает Самура на вопрос, зачем она перешла в ФИФА, несмотря на возможность карьерного роста в ООН.

Человек из будущего

Инфантино, представляя Самуру в качестве нового генсека ФИФА, заявил следующее:

«Совет поддержал кандидатуру Самуры. Она будет заниматься внедрением стратегии, которую разрабатывает совет. Я верю в качества каждого отдельного человека и в идеал разнообразия, при этом доверяю фактам, а не словам. Фатма – наиболее подходящий кандидат для этой роли. Она станет свежим глотком воздуха — это человек из будущего, а не прошлого. И мы верим в равенство полов».

Развивает женский футбол

Самура полагает, что развитие женского футбола положительно повлияет на общество в целом. По ее мнению, девочки, играющие в футбол, учатся уважать свое тело и защищать его в борьбе. «В Сенегале существует такая проблема: многие девушки после начальной школы попадают в руки мужчин, которые предлагают им деньги или дают другие обещания, – рассказывает Самура. – Зачастую эти девушки беременеют, после чего им приходится покинуть школу, и все, у них нет никакого будущего. Женщины, играющие в футбол, на такое попадаются гораздо реже – они приобретают чувство собственного достоинства. Так что они могут сказать «нет» и пойти своей дорогой».

Разозлила Великобританию

Уже работая в ФИФА, Самура заявила о запрете символа памяти о жертвах Первой мировой войны на футбольном матче Англия – Шотландия. «Почему мы делаем исключения лишь для одной страны, но не для остального мира?» – задалась она вопросом, но англичане и не думали соглашаться – цветок мака на футболки они нанесли, за что потом подверглись штрафу, как и шотландцы.

Муж в футбол не заиграл и остался на хозяйстве

Они вместе выросли и учились в Лионе и уже тогда решили: если у кого-то получится международная карьера, то домом и детьми будет заниматься второй. Муж мог стать футболистом, но из-за травмы в 20 лет оставил спорт. Жене в работе повезло гораздо больше. Фатма не раз отмечала, что очень счастлива из-за того, что уговор удалось выполнить обоим. При этом у пары трое детей.

Болельщица «Баварии»

Это не секрет, что Самура поддерживает «Баварию», а ее любимый футболист – Карл-Хайнц Румменигге. Еще один игрок, который ей нравился – это экс-форвард «Марселя» 70-х Салиф Кейта. Симпатии также касаются еще одного испанского клуба, но это секрет. «Да, это команда из Испании, но большего я не скажу», – хитрит Самура.

Приглашает в Россию

«У меня впервые остались настолько прекрасные впечатления. Так что я первая готова сказать – то, что вы думаете о России, далеко от реальности. Чтобы познакомиться с действительностью и посмотреть этот замечательный чемпионат, обязательно нужно приехать сюда летом 2018 года, – отметила Самура, прибыв на жеребьевку ЧМ-2018 в начале декабря прошлого года. – Вы познакомитесь со страной, которую отличает большое культурное многообразие, в том числе это касается гастрономических вещей. Не упустите возможности открыть для себя Россию, которая радушно примет болельщиков со всего мира».

Вспоминает об успехах Сенегала

«Было бы здорово, если бы когда-нибудь чемпионом мира стала бы африканская страна, например, Сенегал, – мечтает Самура. – Тогда в 2002-м мы попали в четвертьфинал, а на групповом этапе обыграли чемпиона мира и Европы – Францию. От мечты мы были совсем недалеко…».