Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самая влиятельная женщина в спорте – кто она такая


    4
    Голосов: 2
    29.03.2018 14:50
    Второй человек в ФИФА после Инфантино, недруг Великобритании и болельщица «Баварии».

    Фатма Самура – генеральный секретарь ФИФА. Она родом из Сенегала, ей 55 лет. Самура стала первой женщиной, получившей пост генсека ФИФА, и случилось это уже при Джанни Инфантино почти два года назад – в мае 2016-го. Теперь Forbes называет ее самой влиятельной женщиной в мировом спорте.

    ООН

    За плечами Самуры более 20 лет работы в ООН. «Я была в командировках в самых разных кризисных регионах: Либерия, Сьерра Леоне, Нигерия, Дарфур, Афганистан,Бангладеш, Косово. Моей задачей было составление гуманитарных конвоев, а также разработка безопасных маршрутов для проезда. А еще – эвакуация людей из мест боевых действий, ведение переговоров с боевиками, похищавших сотрудников гуманитарных организаций», – вспоминала африканка в интервью «Spiegel». С Джанни Инфантино женщина познакомилась в Мадагаскаре, когда местная команда проводила матч против ее Сенегала, хотя будущий президент ФИФА даже не был кандидатом – тогда еще скандалы с Платини и Блаттером только набирали обороты.

    Школа жизни в Африке

    До встречи с Инфантино Самура могла и не дожить вовсе. На пути в Либерию ее гуманитарный конвой остановили дети-солдаты и палили в воздух, но ситуацию удалось разрешить. В Судане работник гуманитарной организации был застрелен, когда полез в карман за телефоном (повстанцы думали, что это оружие). «Я рада, что вокруг меня больше не стреляют», – отвечает Самура на вопрос, зачем она перешла в ФИФА, несмотря на возможность карьерного роста в ООН.

    Человек из будущего

    Инфантино, представляя Самуру в качестве нового генсека ФИФА, заявил следующее:

    «Совет поддержал кандидатуру Самуры. Она будет заниматься внедрением стратегии, которую разрабатывает совет. Я верю в качества каждого отдельного человека и в идеал разнообразия, при этом доверяю фактам, а не словам. Фатма – наиболее подходящий кандидат для этой роли. Она станет свежим глотком воздуха — это человек из будущего, а не прошлого. И мы верим в равенство полов».

    Развивает женский футбол

    Самура полагает, что развитие женского футбола положительно повлияет на общество в целом. По ее мнению, девочки, играющие в футбол, учатся уважать свое тело и защищать его в борьбе. «В Сенегале существует такая проблема: многие девушки после начальной школы попадают в руки мужчин, которые предлагают им деньги или дают другие обещания, – рассказывает Самура. – Зачастую эти девушки беременеют, после чего им приходится покинуть школу, и все, у них нет никакого будущего. Женщины, играющие в футбол, на такое попадаются гораздо реже – они приобретают чувство собственного достоинства. Так что они могут сказать «нет» и пойти своей дорогой».

    Разозлила Великобританию

    Уже работая в ФИФА, Самура заявила о запрете символа памяти о жертвах Первой мировой войны на футбольном матче Англия – Шотландия. «Почему мы делаем исключения лишь для одной страны, но не для остального мира?» – задалась она вопросом, но англичане и не думали соглашаться – цветок мака на футболки они нанесли, за что потом подверглись штрафу, как и шотландцы.

    Муж в футбол не заиграл и остался на хозяйстве

    Они вместе выросли и учились в Лионе и уже тогда решили: если у кого-то получится международная карьера, то домом и детьми будет заниматься второй. Муж мог стать футболистом, но из-за травмы в 20 лет оставил спорт. Жене в работе повезло гораздо больше. Фатма не раз отмечала, что очень счастлива из-за того, что уговор удалось выполнить обоим. При этом у пары трое детей.

    Болельщица «Баварии»

    Это не секрет, что Самура поддерживает «Баварию», а ее любимый футболист – Карл-Хайнц Румменигге. Еще один игрок, который ей нравился – это экс-форвард «Марселя» 70-х Салиф Кейта. Симпатии также касаются еще одного испанского клуба, но это секрет. «Да, это команда из Испании, но большего я не скажу», – хитрит Самура.

    Приглашает в Россию

    «У меня впервые остались настолько прекрасные впечатления. Так что я первая готова сказать – то, что вы думаете о России, далеко от реальности. Чтобы познакомиться с действительностью и посмотреть этот замечательный чемпионат, обязательно нужно приехать сюда летом 2018 года, – отметила Самура, прибыв на жеребьевку ЧМ-2018 в начале декабря прошлого года. – Вы познакомитесь со страной, которую отличает большое культурное многообразие, в том числе это касается гастрономических вещей. Не упустите возможности открыть для себя Россию, которая радушно примет болельщиков со всего мира».

    Вспоминает об успехах Сенегала

    «Было бы здорово, если бы когда-нибудь чемпионом мира стала бы африканская страна, например, Сенегал, – мечтает Самура. – Тогда в 2002-м мы попали в четвертьфинал, а на групповом этапе обыграли чемпиона мира и Европы – Францию. От мечты мы были совсем недалеко…».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: -55

      lyudanemzorova 31 марта 2018, 01:54

      Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://tiny.cc/52v1ry

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л 30 марта 2018, 08:30

      Не по теме замечание.
      Только сейчас рассмотрел символ ЧМ-2018. А почему у него маска, по всей видимости лыжная?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Антон Л 13 апреля 2018, 00:14

      Потому что рассея

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 30 марта 2018, 08:24

      на Лиз Митчелл из BoneyM похожа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 30 марта 2018, 07:22

      Темнокожая женщина... хм... еще и ЛГБТ наверн)
      Нет белым мужчинам-натуралам! (шучу)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 29 марта 2018, 20:58

      в ФИФА теперь рулят латинасы и африканцы)))а она обычный глор как оказалась...думаю в футболе перемен не случится...политика как была,так и остается...много слов и бесполезного пиара,как обычно в принципе)тьфу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 29 марта 2018, 19:42

      она не глупый человек, видимо, но судя по речи инфантино в основном ее появление в фифа это дань времени - равенство полов, разнообразие и т.д...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > mihail200606 29 марта 2018, 20:59

      следующий президент ФиФа будет гомиком,хотя может это уже началось)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 29 марта 2018, 19:41

      Анжела Девис в футболе может хотя бы она прижмет эти англичанам хвост

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 29 марта 2018, 18:38

      --мы верим в равенство полов--
      Это главное во всей статье. Инфантино подлизал феминисткам и набрал пару очков в копилку популярности. Это не значит, что Самура плохой человек или не справится с работой. Но, кажется, что на её месте мог быть кто-то другой. Всё-таки где гуманитарные миссии в Африке, а где футбол. Я бы понял, если бы она стала послом от Африки. Это логично, какие вопросы. А так сама призналась, что выбрала эту должность просто потому, что тут "не стреляют". О футболе она знает не больше, чем обычный болельщик, что сидит перед теликом на диване.
      Да и фраза "человек будущего" звучит странновато - Фатме уже 55 лет. Люди будущего разве не должны быть помоложе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      LaMagica 29 марта 2018, 16:51

      Великолепная женщина! Побольше бы таких людей в руководстве не только футбольном, но и во всех сферах.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 29 марта 2018, 15:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сестра шоколадного зайца...гы гы.Знаем их влияние...Помним левински.

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > mutabor0992 1 апреля 2018, 01:35

      Ого сколько тут любителей левински!!!Минусами ну просто закидали...Или тут любители шоколадных зайцев???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11