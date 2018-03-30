ЧМ-2026 будет необычным. Из-за места проведения

Тройная заявка VS Северная Африка.

Сейчас на право проведения ЧМ-2026 заявились два кандидата. Первый − Марокко, где еще никогда не было чемпионатов мира. Второй − тройной проект США, Канады и Мексики. Выборы пройдут 13 июня. Ниже − короткий гайд по каждому из претендентов.

Марокко

Первые слухи о том, что Марокко хочет провести ЧМ-2026, появились еще год назад. Тогда предполагалось, что африканцы подадут заявку вместе с испанцами – такое предложение вынес министр промышленности Марокко Мулай Хафид Элалами. Но такая пара бы нарушала политику ФИФА о смене континентов.

Инициативу Марокко поддержал и экс-глава ФИФА Зепп Блаттер: «Марокко − логичный выбор. Пора Африке снова принять чемпионат мира!». Помимо того, что ФИФА необходимо популяризовать футбол в регионе, организация получит явные гарантии на то, что все будет исполнено в срок (в отличие от нервотрепок с ЮАР в 2010-м). Гарантия − в большом бюджете, который власти страны готовы выделить на подготовку к чемпионату мира, – 16 миллиардов долларов (для сравнения в России официально потратили 480 миллиардов рублей). Из них 12,6 миллиардов пойдут на строительство стадионов (в 12 городах), тренировочных площадок, настройку логистики и в целом инфраструктуры. Еще 3,2 миллиарда потратят на постройку гостиниц и прочих удобств для туристов и болельщиков.

Также власти Марокко называют сильными сторонами своей заявки «стабильность, географическое расположение, часовой пояс, страсть к футболу, терпимость и аутентичность марокканской культуры». Кажется, что Марокко выглядит несомненным лидером в борьбе за эту заявку. Но это не так. Есть несколько факторов, которые явно могут помешать победить африканцам.

Во-первых, исторически сложилось, что ФИФА не доверяет этой стране. Марокко уже подавал заявку на проведение турнира в 1994, 1998, 2006 и 2010 годах. То есть, как мы понимаем, африканцы уже давно готовы к принятию события такого уровня, но их не замечают.

Во-вторых, футбольные чиновники беспокоятся, чтобы не повторилась история восьмилетней давности в ЮАР, где стадионы были построены впопыхах, а сами «чаши» на многих матчах были полупустыми. Так себе развитие и популяризация игры в регионе. И, наконец, в-третьих, на успехе марокканской заявки может сказаться изгнание африканцев с ключевых постов ФИФА после коррупционного скандала в 2016 году. Французские СМИ и вовсе уверены, что вся эта история неслучайна: Джанни Инфантино просто необходимо, чтобы выборы выиграли США, Канада и Мексика – это поможет ему переизбраться на пост главы федерации на следующий срок.

Тем не менее, эксперты не торопятся делать Марокко аутсайдером в этой гонке. Власти страны не обещают «космический уровень» инфраструктуры, которой продемонстрирует в 2022 году Катар, но гарантируют надежность и полный порядок. К тому же, по заявлениям источников ESPN, Марокко поддерживает большинство членов ФИФА из Азии и Южной Америки. Вкупе с оставшимися в организации африканскими чиновниками это может дать необходимое большинство (минимум – 104) голосов для победы на выборах.

США, Канада и Мексика

Главная фишка чемпионата мира-2026 − в нем впервые будет 48 сборных. Всего же будет сыграно 80 матчей. Если честно, представить, что такую нагрузку может выдержать одна страна, достаточно сложно. Потому ФИФА и сняла ограничение, действовавшее с 2002 года, на подачу совместной заявки. Напомним, что тогда турнир прошел в Японии и Южной Корее. Тот опыт, кстати, был признан федерацией неудачным.

Однако жажда зарабатывать у футбольных чиновников растет. ФИФА планируют заработать на ЧМ-2026 около 6,5 миллиарда долларов, что на миллиард больше, чем предполагается «поднять» в этом году. А кто как не американцы знают, как зарабатывать на спорте? Да, пока клубы МЛС играют в основном на 30-тысячниках, но это ли не прогресс? К тому же, в стране куча арен на 100 тысяч человек. Там играют в американский футбол, но организаторы рассчитывают переделать «чаши» под европейскую игру. Всего же в США есть 137 стадионов на 40 тысяч человек, еще 25 арен – на 80 тысяч. Спортивная инфраструктура поражает воображение. А главное – не нужно строить с нуля.

Последний же раз в Мексике проходило мировое первенство в 1970 году. Большинство из тех стадионов находится в посредственном состоянии. Совместная заявка может улучшить арены. К тому же, в стране уже есть несколько крупных и современных стадионов. Например, легендарная «Ацтека», которая после реконструкции вмещает 87 тысяч человек. Еще две арены вмещают по 45 и 52 тысячи соответственно. Этого вполне достаточно, чтобы убедить ФИФА в том, что мексиканцы справятся с подготовкой к ЧМ.

Канада, в свою очередь, не такая уж и далекая от футбола страна. Здесь в 2015-м году проходил женский чемпионат мира, где на игры ходило по 20-40 тысяч человек. Здесь вообще женский футбол популярнее мужского, поскольку канадская национальная команда неоднократно останавливалась недалеко от медалей мирового первенства, а на последних двух Олимпиадах становилась бронзовым призером. Теперь стоит задача популяризировать мужской футбол в регионе.

Если Марокко поддержат азиаты и южноамериканцы, то за заявку от США, Канады и Мексики проголосуют чиновники из Северной Америки, Океании, большинства европейских и азиатских стран. Негативный фактор в этой всей истории – президент США Дональд Трамп, который начал строить стену между своей страной и Мексикой. Естественно, что это задело миролюбивые чувства ФИФА. Но США подчеркивают особую важность Мексики и Канады в этой заявке и рассматривают чемпионат мира как миротворческий фактор. Данная нота драматизма, безусловно, делает тройную заявку не очевидным, но все-таки фаворитом этой предвыборной гонки.