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    ЧМ-2026 будет необычным. Из-за места проведения


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    Голосов: 4
    30.03.2018 09:30
    Тройная заявка VS Северная Африка.

    Сейчас на право проведения ЧМ-2026 заявились два кандидата. Первый − Марокко, где еще никогда не было чемпионатов мира. Второй − тройной проект США, Канады и Мексики. Выборы пройдут 13 июня. Ниже − короткий гайд по каждому из претендентов.

    Марокко

    Первые слухи о том, что Марокко хочет провести ЧМ-2026, появились еще год назад. Тогда предполагалось, что африканцы подадут заявку вместе с испанцами – такое предложение вынес министр промышленности Марокко Мулай Хафид Элалами. Но такая пара бы нарушала политику ФИФА о смене континентов.

    Инициативу Марокко поддержал и экс-глава ФИФА Зепп Блаттер: «Марокко − логичный выбор. Пора Африке снова принять чемпионат мира!». Помимо того, что ФИФА необходимо популяризовать футбол в регионе, организация получит явные гарантии на то, что все будет исполнено в срок (в отличие от нервотрепок с ЮАР в 2010-м). Гарантия − в большом бюджете, который власти страны готовы выделить на подготовку к чемпионату мира, – 16 миллиардов долларов (для сравнения в России официально потратили 480 миллиардов рублей). Из них 12,6 миллиардов пойдут на строительство стадионов (в 12 городах), тренировочных площадок, настройку логистики и в целом инфраструктуры. Еще 3,2 миллиарда потратят на постройку гостиниц и прочих удобств для туристов и болельщиков.

    Также власти Марокко называют сильными сторонами своей заявки «стабильность, географическое расположение, часовой пояс, страсть к футболу, терпимость и аутентичность марокканской культуры». Кажется, что Марокко выглядит несомненным лидером в борьбе за эту заявку. Но это не так. Есть несколько факторов, которые явно могут помешать победить африканцам.

    Во-первых, исторически сложилось, что ФИФА не доверяет этой стране. Марокко уже подавал заявку на проведение турнира в 1994, 1998, 2006 и 2010 годах. То есть, как мы понимаем, африканцы уже давно готовы к принятию события такого уровня, но их не замечают.

    Во-вторых, футбольные чиновники беспокоятся, чтобы не повторилась история восьмилетней давности в ЮАР, где стадионы были построены впопыхах, а сами «чаши» на многих матчах были полупустыми. Так себе развитие и популяризация игры в регионе. И, наконец, в-третьих, на успехе марокканской заявки может сказаться изгнание африканцев с ключевых постов ФИФА после коррупционного скандала в 2016 году. Французские СМИ и вовсе уверены, что вся эта история неслучайна: Джанни Инфантино просто необходимо, чтобы выборы выиграли США, Канада и Мексика – это поможет ему переизбраться на пост главы федерации на следующий срок.

    Тем не менее, эксперты не торопятся делать Марокко аутсайдером в этой гонке. Власти страны не обещают «космический уровень» инфраструктуры, которой продемонстрирует в 2022 году Катар, но гарантируют надежность и полный порядок. К тому же, по заявлениям источников ESPN, Марокко поддерживает большинство членов ФИФА из Азии и Южной Америки. Вкупе с оставшимися в организации африканскими чиновниками это может дать необходимое большинство (минимум – 104) голосов для победы на выборах.

    США, Канада и Мексика

    Главная фишка чемпионата мира-2026 − в нем впервые будет 48 сборных. Всего же будет сыграно 80 матчей. Если честно, представить, что такую нагрузку может выдержать одна страна, достаточно сложно. Потому ФИФА и сняла ограничение, действовавшее с 2002 года, на подачу совместной заявки. Напомним, что тогда турнир прошел в Японии и Южной Корее. Тот опыт, кстати, был признан федерацией неудачным.

    Однако жажда зарабатывать у футбольных чиновников растет. ФИФА планируют заработать на ЧМ-2026 около 6,5 миллиарда долларов, что на миллиард больше, чем предполагается «поднять» в этом году. А кто как не американцы знают, как зарабатывать на спорте? Да, пока клубы МЛС играют в основном на 30-тысячниках, но это ли не прогресс? К тому же, в стране куча арен на 100 тысяч человек. Там играют в американский футбол, но организаторы рассчитывают переделать «чаши» под европейскую игру. Всего же в США есть 137 стадионов на 40 тысяч человек, еще 25 арен – на 80 тысяч. Спортивная инфраструктура поражает воображение. А главное – не нужно строить с нуля.

    Последний же раз в Мексике проходило мировое первенство в 1970 году. Большинство из тех стадионов находится в посредственном состоянии. Совместная заявка может улучшить арены. К тому же, в стране уже есть несколько крупных и современных стадионов. Например, легендарная «Ацтека», которая после реконструкции вмещает 87 тысяч человек. Еще две арены вмещают по 45 и 52 тысячи соответственно. Этого вполне достаточно, чтобы убедить ФИФА в том, что мексиканцы справятся с подготовкой к ЧМ.

    Канада, в свою очередь, не такая уж и далекая от футбола страна. Здесь в 2015-м году проходил женский чемпионат мира, где на игры ходило по 20-40 тысяч человек. Здесь вообще женский футбол популярнее мужского, поскольку канадская национальная команда неоднократно останавливалась недалеко от медалей мирового первенства, а на последних двух Олимпиадах становилась бронзовым призером. Теперь стоит задача популяризировать мужской футбол в регионе.

    Если Марокко поддержат азиаты и южноамериканцы, то за заявку от США, Канады и Мексики проголосуют чиновники из Северной Америки, Океании, большинства европейских и азиатских стран. Негативный фактор в этой всей истории – президент США Дональд Трамп, который начал строить стену между своей страной и Мексикой. Естественно, что это задело миролюбивые чувства ФИФА. Но США подчеркивают особую важность Мексики и Канады в этой заявке и рассматривают чемпионат мира как миротворческий фактор. Данная нота драматизма, безусловно, делает тройную заявку не очевидным, но все-таки фаворитом этой предвыборной гонки.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -55

      lyudanemzorova 31 марта 2018, 01:53

      Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- https://clck.ru/Csvcx

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 30 марта 2018, 22:53

      марокко не конкурент

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 30 марта 2018, 20:39

      48 команд??? они ох....?
      тогда марокко не выиграет, скорее всего...

      даже если и проведут чемпионат,но пустовать стадионы потом будут ..

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 30 марта 2018, 17:03

      Жесткость визового режима США, особенно после пришествия Трампа может стать проблемой. Интересно, будут ли приниматься меры в этом отношении на время проведения турнира.

      0
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 30 марта 2018, 16:38

      У амеров инфратруктура лучше

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 30 марта 2018, 16:36

      В небольшой Марокко на 32 команды стадионов хватит, а в огромной США на 48 нет? Там у команд НФЛ почти у всех приличные, а у кого и супер арены вместимостью 60-80к. Сделать новую разметку и играть в межсезонье по американскому футболу не трудно. А огромные стадионы, пусть и не такие современные, есть у многих университетских команд, одних стотысячников штук 8. Это я к тому, что против совместных заявок. А то потом по 4 страны (как Скандинавы когда то хотели) участвовать в заявках начнут...

      1
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 30 марта 2018, 14:16

      Я за Марокко,но скорее всего победит американская заявка. А вообще поживем увидим.

      1
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 30 марта 2018, 14:04

      В Сахаре в пляжный футбол )))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 30 марта 2018, 10:46

      Поживём, посмотрим.)))

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 30 марта 2018, 09:33

      А почему бы не провести в, "спасенной" штатами от "режима" Каддафи, Ливии?

      2
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Vickont 9 июня 2018, 12:09

      Последний же раз в Мексике проходило мировое первенство в 1970 году
      как так то а в 1986 где был чемпионат?

      0
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