10 лучших игроков Примеры не из «Барселоны»

Все они явно стремятся к уровню Месси.

Антуан Гризманн

Клуб: «Атлетико»

Говорят, с лета Гризманн будет играть в «Барселоне». В «Атлетико» по этому поводу шутят: «Он согласовал с «Барселоной», что забьет ей несколько голов». Очный матч «Атлетико» проиграл с минимальным счетом, отпустив «Барсу» в чемпионской гонке. У самого Гризманна при этом все в порядке. Вот уже пятый сезон подряд он забивает не меньше 15 мячей в Примере. Француз стал третьим игроком в этом веке после Торреса и Агуэро, который наколотил 100 голов за «Атлетико».

Уйти из «Атлетико» Гризманн мог уже давно. Им интересовался «Манчестер Юнайтед», но Антуан остался и поддержал мадридцев во время запрета на трансферы. Потом Гризманн рассорился с фанатами из-за слухов о «Барселоне». Еще его обвинили в расизме, когда француз выкрасил кожу в черный цвет для костюма баскетболиста. В Мадриде Антуану живется все веселее, но он не унывает. До игры с «Барселоной» Гризманн забил в Примере семь голов за два матча. И как после такого им не восхищаться?

Серхио Рамос

Клуб: «Реал»

У каждого свое воспоминание о Серхио Рамосе. Кто-то бесконечно шутит о его исполнении пенальти, после которого мяч нашли примерно в космосе. Другие все еще радуются голам Серхио на последних минутах матчей. Так выходит: если Рамос и забивает, то обычно его гол все решает. Для «Реала» Серхио Рамос – лучший капитан. В Испании защитника «Реала» считают одним из главных футболистов по качеству игры. И не зря.

Но у всего этого есть и обратная сторона. Серхио Рамос бывает вспыльчивым. В матче против «Леганеса» Рамос получил 163-ю желтую карточку за все время выступления в Примере. Это исторический рекорд турнира, как и количество его удалений. Судьи 19 раз отправляли с поля защитника «Реала». Он так крут, что все это совсем не портит Рамосу репутацию. «Я тысячу раз готов истечь кровью за эмблему «Реала», − утверждает сам защитник. Не верить в это уже нельзя.

Ариц Адурис

Клуб: «Атлетик»

В ноябре 2017 года Ариц Адурис продлил контракт с «Атлетиком». Новое соглашение рассчитано аж до лета 2019-го. Сейчас Адурису 37 лет, а отступные для других клубов составляют 40 миллионов евро. В Испании вряд ли кто-нибудь удивился, если бы Арица купили хотя бы за половину от этой суммы. Все дело в его бешенной для своих лет результативности. Только с сезона-2012/13 Адурис забил в Примере 92 гола за «Атлетик».

Еще Адурис здорово помогает «Атлетику» в еврокубках. В ноябре 2016 года он оформил пента-трик в ворота «Генка» в матче Лиги Европы. И только благодаря Адурису «Атлетик» в эти еврокубки попадает. Так принято, что «Атлетик» обычно отдает на повышение своих главных звезд. Но команда держится не только на талантливой молодежи, а именно на людях, которые схожи с Адурисом. Его голы и игра украшают всю лигу.

Ян Облак

Клуб: «Атлетико»

Невероятная статистика на 3 октября 2017 года: Ян Облак провел больше сухих матчей, чем пропустил голов. К тому моменту у вратаря значилось 50 игр на ноль и 49 пропущенных мячей. Потом «Атлетико» повторил клубный рекорд сезона-1995/96. Всего в воротах команды Симеоне за первый круг побывали восемь мячей. Естественно, что во всех матчах играл Ян Облак. Его сменщик Мигель Анхель Мойя окончательно разочаровался в отсутствии конкуренции и согласился на трансфер в «Реал Сосьедад».

«Куртуа и Облак – лучшие вратари мира», − такое мнение продвигает Диего Симеоне. Кажется, что с такой статистикой Облак не должен вечно играть в «Атлетико». Летом настойчиво сообщалось о его возможном трансфере в «ПСЖ», а в «МЮ» он может сменить Давида Де Хеа. И все-таки пока это за гранью реальности. Президент «Атлетико» Энрике Сересо уже намекнул, что Облак продлил контракт с клубом. Transfermarkt оценивает его в запредельные для голкипера 50 миллионов евро.

Даниэль Парехо

Клуб: «Валенсия»

Летом 2016-го Парехо воевал с руководством «Валенсии». Игрок так хотел уйти в «Севилью», что руководство клуба отстранило его от тренировок. В другой клуб Парехо не отпустили, а «Валенсия» попала в глубокий кризис. После того случая у игрока напряженные отношения с фанатами «Валенсии». «Иногда меня встречают на улице и называют собакой. Но я дошел до той точки, когда уже все равно. Это не настоящие болельщики «Валенсии», − рассказывал Парехо. Правда, сейчас он не только начал больше бегать, но и приносит результативную пользу.

«Валенсия» проводит впечатляющий сезон и борется за Лигу чемпионов. Парехо получил капитанскую повязку и теперь играет так хорошо, что в числе лидеров по системе «гол+пас» среди полузащитников. Сейчас у него шесть голов и шесть результативных передач. Еще Даниэлю точно нет равных в пробитии пенальти – он реализовал уже пять ударов. На его прогресс повлиял приход тренера Марселиньо. С ним Парехо избавился от пяти лишних килограммов веса.

Макси Гомес

Клуб: «Сельта»

Уругваец Макси Гомес заиграл в Примере только в этом сезоне. Он пришел в «Сельту» из «Дефенсора Спортинга» скорее на перспективу, чем на роль большого бомбардира. Парню всего 21 год, но он уже стал героем испанского сезона. Макси Гомес – единственный, кто забил и «Барселоне», и «Реалу» в этом сезоне Примеры. Для «Сельты» он стал большим открытием, а от экспертов заслужил сравнение с Кавани и Суаресом.

В сентябре Гомес порадовал удивительными показателями. Три из трех его ударов в створ ворот соперников заканчивались голами. Эффективность привлекла китайцев. «Сельте» давали 20 миллионов евро, а самому Гомесу обещали повысить зарплату в десять раз. Переговоры провалились, чему очень рады болельщики «Сельты». В 26 матчах сезона Гомес забил уже 13 голов. Скоро на нем можно будет заработать намного больше.

Эвер Банега

Клуб: «Севилья»

Банега вернулся в «Севилью» перед началом этого сезона. В «Интере» он играл и показывал приличную результативность, но не чувствовал себя своим. Уход Банеги из «Севильи» точно был ошибочным решением, что не отрицает и он сам. По возвращении пришлось поменять игровую роль. Сейчас Банега больше участвует в конструировании атак и играет ниже, поэтому два гола и пара голевых передач не должны удивлять. Статистика слабая только для атакующего футболиста, но Банега – фигура обширная.

С приходом в команду тренера Монтеллы «Севилья» выглядит удивительно. В Лиге чемпионов команда выбивает «Манчестер Юнайтед», а в чемпионате пропускает по пять голов от «Эйбара» и «Атлетико». Банега в поражениях не виноват. Его единственный промах за весь сезон – двухматчевая дисквалификация за оскорбление судьи, которая случилась еще летом.

Криштиану Роналду

Клуб: «Реал»

Криштиану часто приписывают борьбу с Месси, но еще чаще он сражается с самим собой. В «Реале» Роналду стал большим человеком и футболистом. Там он продолжает выигрывать «Золотые мячи» и давать клубу лишний плюс к звездности состава. Летом Роналду может из «Реала» уйти, потому что Перес вроде бы затевает грандиозную перестройку. В «Реал» хотят перейти Азар и Куртуа, а отец Неймара намерен вернуть бразильца в Испанию.

Роналду точно найдет себя в любом клубе мира. Но для «Реала» португалец был и остается великим лидером. А еще на его счету есть забавные и важные достижения. Например, Роналду забил уже 50 мячей головой в матчах Примеры. С сезона-2003/04 это лучший результат среди всех футболистов турнира. Говорят, если «Реал» сохранит Роналду, то увеличит ему зарплату до 30 миллионов евро в год. Столько сейчас платят только в Китае.

Яго Аспас

Клуб: «Сельта»

Кумир Яго Аспаса – Александр Мостовой. «В детстве я мечтал быть похожим на Мостового. Он был кумиром моего поколения. Постараюсь играть на его уровне», − рассказывал нападающий «Сельты» в недавнем интервью. Уже точно ясно, что оба вошли в историю «Сельты». Но Яго Аспас все еще продолжает ее творить. Только в матчах этого сезона он забил уже 16 голов. В предыдущем их было 19. Неудачная поездка в «Ливерпуль» и последующий переход в «Севилью» уже забыты.

Полузащитник «Леванте» Джефферсон Лерма обвинял Аспаса в проявлении расизма. Тот легко открестился от обвинений, а «Сельта» поддержала своего игрока с безупречной репутацией. Зимой Аспас мог помочь клубу деньгами. Китайский «Бейцзин Гуоань» был готов активировать опцию выкупа Аспаса в 40 миллионов евро. Игрок отказался, а в Китай уехал полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера. Кто-то выбирает деньги для семьи, а кто-то – европейский футбол.

Иньиго Мартинес

Клуб: «Атлетик»

«Атлетик» продал Эмерика Ляпорта в «Манчестер Сити». Замена нашлась почти тут же. За «Реал Сосьедад» давно играл перспективный Иньиго Мартинес. Интерес «Барселоны» и «Реала» подтверждает – защитник он вполне качественный. Трансфер состоялся за рекордные 32 миллиона евро, сделавшие Мартинеса самым дорогим испанским защитником в истории. «Атлетик» сразу подстраховался и прописал отступные в 80 миллионов евро. Такими кадрами разбрасываться нельзя.

Мартинес просто хорош всем. У него не очень много известности, зато классные позиционные навыки, мощь и скорость. В 26 лет Иньиго может прогрессировать во всем, но парадоксальным переходом явно подпортил себе репутацию. «Атлетик» и «Реал Сосьедад» − принципиальные соперники, а болельщики этих клубов друг друга недолюбливают. Говорят, в этом переходе все решили деньги, хотя в спортивном плане Мартинес тоже скорее выиграл.

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