«Лужники» – лучший новый стадион мира. Так считают эксперты

Еще в топ-10 попал стадион из Санкт-Петербурга.

Сайт stadiumdb.com ежегодно определяет лучший стадион года из построенных или реконструированных недавно. В список попадают арены вместимостью не менее 10 тысяч человек. В базе сайта находятся почти две тысячи различных стадионов. Открытое голосование – крупнейшее в интернете. Кроме того, свою оценку номинантам дают пять архитекторов, которые руководствуются тремя критериями: функциональность, архитектурная ценность и инновации.

В борьбе за право стать лучшим стадионом 2017 года «Лужники» опередили девятерых финалистов. Второе место заняла парижская «Ю Арена», третье – американский стадион «Мерседес-Бенц». В десятке также были три турецких арены, одна румынская, одна польская. Шестую строчку заняла мадридская «Ванда Метрополитано», стадион «Санкт-Петербург» – на восьмом месте.

Победители прошлых конкурсов:

2012 – «Арена Гремио» (Бразилия)

2013 – «Геламкао Арена» (клуб «Гент», Бельгия). 11-е место – «Казань Арена»

2014:

Голосование: «Альянц Парк» (клуб «Палмейрас», Бразилия). 3-е место – «Открытие Арена»

Мнение архитекторов: «Хазза бин Зайед» (клуб «Аль-Айн», ОАЭ).

2015:

Голосование: «Эстадио Банкомер» (клуб «Монтеррей», Мексика)

Мнение архитекторов: «Матмут Атлантик» (клуб «Бордо», Франция)

2016:

Голосование: «Водафон Парк» (клуб «Бешикташ», Турция). 2-е место – «Краснодар», 6-е – «Арена ЦСКА»

Мнение архитекторов: «Лондон Стэдиум» (Англия). 3-е место – «Краснодар»

2017:

Голосование: результатов пока нет

Мнение архитекторов: «Лужники» (Россия). 8-е место – «Санкт-Петербург»

«Степень исторической ценности возложила огромную ответственность на авторов реконструкции. Расположенный в исторической части города объект определенно станет ориентиром для туристов», – сказала руководитель комиссии Мария Сипиньска-Малашиньска.

Напомним, летом здесь пройдет финал чемпионата мира.