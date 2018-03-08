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    «Лужники» – лучший новый стадион мира. Так считают эксперты


    4.2
    Голосов: 6
    08.03.2018 12:50
    Еще в топ-10 попал стадион из Санкт-Петербурга.

    Сайт stadiumdb.com ежегодно определяет лучший стадион года из построенных или реконструированных недавно. В список попадают арены вместимостью не менее 10 тысяч человек. В базе сайта находятся почти две тысячи различных стадионов. Открытое голосование – крупнейшее в интернете. Кроме того, свою оценку номинантам дают пять архитекторов, которые руководствуются тремя критериями: функциональность, архитектурная ценность и инновации.

    В борьбе за право стать лучшим стадионом 2017 года «Лужники» опередили девятерых финалистов. Второе место заняла парижская «Ю Арена», третье – американский стадион «Мерседес-Бенц». В десятке также были три турецких арены, одна румынская, одна польская. Шестую строчку заняла мадридская «Ванда Метрополитано», стадион «Санкт-Петербург» – на восьмом месте.

    Победители прошлых конкурсов:

    2012 – «Арена Гремио» (Бразилия)

    2013 – «Геламкао Арена» (клуб «Гент», Бельгия). 11-е место – «Казань Арена»

    2014:

    Голосование: «Альянц Парк» (клуб «Палмейрас», Бразилия). 3-е место – «Открытие Арена»

    Мнение архитекторов: «Хазза бин Зайед» (клуб «Аль-Айн», ОАЭ).

    2015:

    Голосование: «Эстадио Банкомер» (клуб «Монтеррей», Мексика)

    Мнение архитекторов: «Матмут Атлантик» (клуб «Бордо», Франция)

    2016:

    Голосование: «Водафон Парк» (клуб «Бешикташ», Турция). 2-е место – «Краснодар», 6-е – «Арена ЦСКА»

    Мнение архитекторов: «Лондон Стэдиум» (Англия). 3-е место – «Краснодар»

    2017:

    Голосование: результатов пока нет

    Мнение архитекторов: «Лужники» (Россия). 8-е место – «Санкт-Петербург»

    «Степень исторической ценности возложила огромную ответственность на авторов реконструкции. Расположенный в исторической части города объект определенно станет ориентиром для туристов», – сказала руководитель комиссии Мария Сипиньска-Малашиньска.

    Напомним, летом здесь пройдет финал чемпионата мира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 10 марта 2018, 13:58

      красивый но краснодарский все равно лучше

      0
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      Рейтинг: +71

      senador 8 марта 2018, 17:50

      Матч Локомотив - Спартак определил истинное место этого стадиона в рейтинге лучших.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 марта 2018, 17:33

      Давайте будем радоваться что это Российский стадион, пусть сомневаются другие ! А по поводу раздвижной крыши , очевидно что это не главное, стадион действительно красивый !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат 8 марта 2018, 12:25

      Странно, что в ХХ1 веке конкурс выиграл стадион без крыши.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 8 марта 2018, 00:56

      Москвичи видимо подсуетились! Конечно "лучший",последний матч это показал... Люди замерзли,игроки тоже... Комфорт ***... Смешно даже

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 7 марта 2018, 22:37

      Настанет 2022 год и Катар станет лучшим, пока смотрел картинки с 3Д макетами и это просто, как говорят, космос и по прошлым конкурсам побеждали НОВЫЕ стадионы, а не раз 50 реконструируемый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 7 марта 2018, 21:45

      Фишка в вечном идоле,стоящим на кой хрен не понятно!

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 7 марта 2018, 20:49

      Это прикол какой-то,они вообще видели стадион "Мерседес-Бенс"? Это же просто что-то с чем-то. Как обычные 2-х ярусные Лужники,без раздвижной крыши,без выкатного поля,без какой-то яркой внутренней или внешней фишки, заняли 1-е место?

      5
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > GoldPlayFIFARus9 7 марта 2018, 21:15

      Фишка как раз исторический фасад,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > GoldPlayFIFARus9 8 марта 2018, 07:18

      Очень тонкий намёк)))

      2
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 7 марта 2018, 20:36

      "Расположенный в исторической части города объекта определенно станет ориентиром для туристов..." Кто у них текст набирает? Так и тянет добавить- объектамана.. Шегельме?

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 марта 2018, 20:24

      Классный стадион!!!
      Пережил вживую там победу над Англией 2-1 хотелось бы еще таких знаменательных моментов на своем веку)

      2
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