«Лужники» – лучший новый стадион мира. Так считают эксперты

Сайт stadiumdb.com ежегодно определяет лучший стадион года из построенных или реконструированных недавно. В список попадают арены вместимостью не менее 10 тысяч человек. В базе сайта находятся почти две тысячи различных стадионов. Открытое голосование – крупнейшее в интернете. Кроме того, свою оценку номинантам дают пять архитекторов, которые руководствуются тремя критериями: функциональность, архитектурная ценность и инновации.
В борьбе за право стать лучшим стадионом 2017 года «Лужники» опередили девятерых финалистов. Второе место заняла парижская «Ю Арена», третье – американский стадион «Мерседес-Бенц». В десятке также были три турецких арены, одна румынская, одна польская. Шестую строчку заняла мадридская «Ванда Метрополитано», стадион «Санкт-Петербург» – на восьмом месте.
Победители прошлых конкурсов:
2012 – «Арена Гремио» (Бразилия)
2013 – «Геламкао Арена» (клуб «Гент», Бельгия). 11-е место – «Казань Арена»
2014:
Голосование: «Альянц Парк» (клуб «Палмейрас», Бразилия). 3-е место – «Открытие Арена»
Мнение архитекторов: «Хазза бин Зайед» (клуб «Аль-Айн», ОАЭ).
2015:
Голосование: «Эстадио Банкомер» (клуб «Монтеррей», Мексика)
Мнение архитекторов: «Матмут Атлантик» (клуб «Бордо», Франция)
2016:
Голосование: «Водафон Парк» (клуб «Бешикташ», Турция). 2-е место – «Краснодар», 6-е – «Арена ЦСКА»
Мнение архитекторов: «Лондон Стэдиум» (Англия). 3-е место – «Краснодар»
2017:
Голосование: результатов пока нет
Мнение архитекторов: «Лужники» (Россия). 8-е место – «Санкт-Петербург»
«Степень исторической ценности возложила огромную ответственность на авторов реконструкции. Расположенный в исторической части города объект определенно станет ориентиром для туристов», – сказала руководитель комиссии Мария Сипиньска-Малашиньска.
Напомним, летом здесь пройдет финал чемпионата мира.