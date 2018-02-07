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    Молодежка «Краснодара» сегодня играет с «Реалом». На матч продали 34 тысячи билетов


    4.8
    Голосов: 5
    07.02.2018 14:20
    Просто космос! Одна из важных игр года.

    Что за матч?

    Это первая игра стыкового раунда Юношеской лиги УЕФА − турнира, который проводится для лучших молодежных команд Европы параллельно со взрослыми еврокубками. По регламенту стыковые матчи − это этап, где сходятся лучшие команды из двух параллельных веток турнира. В одной − где играл «Реал» − команды копировали состав группового этапа взрослой Лиги чемпионов и разыгрывали собственные группы.

    Победители напрямую вышли в плей-офф. Вторые места (это как раз мадридцы) проводят предварительные стыки с тем, кто пришел через Путь национальных чемпионов. Это как раз дорога «Краснодара». Там они сыграли с казахстанским «Кайратом» и венгерским «Гонведом». В обоих случаях − разгромы: 2:2/9:0 и 8:0/1:1.

    34 тысячи билетов − как им это удалось?

    Цифра историческая для российского футбола на таком уровне. Она случилась благодаря двум факторам. Первый − проведение игры на стадионе «Краснодар». Место болельщики выбирали сами через онлайн-голосование. Второй − стоимость билетов. Изначально клуб установил единый ценник в 100 рублей. Несмотря на то, что в процессе продаж сообщалось о технических проблемах с интернет-бронированием, «Краснодар» реализовал все билеты за пару недель. 33 979 мест − это полная вместимость стадиона.

    По ТВ покажут?

    Сложный вопрос. «Матч ТВ» не покажет эту игру на основном канале, сделав выбор в пользу товарищеского матча «Зенит» − «Црвена Звезда». Игра «Краснодар» − «Реал» на официальном сайте «Матч ТВ» стоит в программе канала «Футбол 1». Хотя 30 января медиа-директор клуба Ольга Городжанова заявила, что на стадионе ведутся технические работы и сформировать тв-сигнал для вещания не получится.

    В тот же день твиттер «Краснодара» рассказал, что права на трансляцию купили во Франции, Испании, Швейцарии, Израиле и Андорре.

    За кем из молодых игроков «Краснодара» надо следить?

    Очень давно владелец клуба Сергей Галицкий говорил, что мечтает однажды увидеть состав взрослой команды, полностью состоящий из собственных воспитанников. Сейчас молодежка «Краснодара» − очень перспективный проект, где выстрелить может более-менее любой. Из тех, кто уже как-то проявлял себя, выделяются трое.

    Дмитрий Уткин. Полузащитник, который в прошлом году попал список номинантов на Golden Boy и в топ-60 лучших игроков мира 1999 года рождения по версии The Guardian, где в нем увидели нового Пола Скоулза.

    Иван Игнатьев. Нападающий с очень сильной результативностью. В этом сезоне Юношеской лиги УЕФА уже делал покер и пента-трик. А в этом сезоне РФПЛ провел 4 матча, забив два гола. Один из них − победный на 92-й минуте матча с «Ахматом», сделав счет 3:2.

    Магомед-Шапи Сулейманов. Первый воспитанник академии в истории «Краснодара, который забил победный гол в еврокубках (2:1 против «Лонгбю»). Этим он побил рекорд российских клубов как автор самого молодого гола в Европе.

    В ноябре 2017-го юношеская сборная России разгромила Гибралтар (6:0). Все шесть голов на троих забили Уткин (2), Игнатьев (3) и Сулейманов (1).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 5
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 8 февраля 2018, 13:59

      Один Галицкий для российского футбола уже сделал больше, чем все эти нефтегазовые Миллеры и Гинеры вместе взятые. И сколько ещё сделает (если сверху не помешают)...

      0
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      Рейтинг: +12

      Epps > Danish Dynamite 8 февраля 2018, 14:06

      Помешают... Как же без этого...?!

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 8 февраля 2018, 12:20

      Ребята, Вы в хороших руках, оправдайте доверия болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 7 февраля 2018, 19:59

      порвите их ребята

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 февраля 2018, 17:54

      Удачи, земляки

      0
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      Рейтинг: +42

      bodhi 7 февраля 2018, 17:08

      Могли бы и на сайте ( бомбардир) онлайн провести!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2529

      Челнинец 7 февраля 2018, 16:00

      Мешок с деньгами решает"!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 7 февраля 2018, 15:51

      Вот красавцы , Краснодар выбрал правильную стратегию по развитию клуба .
      Давайте пацаны мы за вас болеем , дай бог чтобы вы и на взрослом уровне доходили до плей офф Л.Ч

      11
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > sachsen-leipzig 7 февраля 2018, 17:30

      И победить!))

      1
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      Рейтинг: +118

      clozzi 7 февраля 2018, 14:56

      этот матч намного интереснее товарищеских... Но там же ЗЕНИТ как же мы его не покажем....

      2
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      Рейтинг: +592

      spaike > clozzi 7 февраля 2018, 15:50

      Согласен. Лучше бы показали бы матч молодежек Краснодара и Реала, и матч должен быть интересным, да и уж больно хочется сравнить молодежь Краснодара с Мадридцами.

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