Молодежка «Краснодара» сегодня играет с «Реалом». На матч продали 34 тысячи билетов

Просто космос! Одна из важных игр года.

Что за матч?

Это первая игра стыкового раунда Юношеской лиги УЕФА − турнира, который проводится для лучших молодежных команд Европы параллельно со взрослыми еврокубками. По регламенту стыковые матчи − это этап, где сходятся лучшие команды из двух параллельных веток турнира. В одной − где играл «Реал» − команды копировали состав группового этапа взрослой Лиги чемпионов и разыгрывали собственные группы.

Победители напрямую вышли в плей-офф. Вторые места (это как раз мадридцы) проводят предварительные стыки с тем, кто пришел через Путь национальных чемпионов. Это как раз дорога «Краснодара». Там они сыграли с казахстанским «Кайратом» и венгерским «Гонведом». В обоих случаях − разгромы: 2:2/9:0 и 8:0/1:1.

34 тысячи билетов − как им это удалось?

Цифра историческая для российского футбола на таком уровне. Она случилась благодаря двум факторам. Первый − проведение игры на стадионе «Краснодар». Место болельщики выбирали сами через онлайн-голосование. Второй − стоимость билетов. Изначально клуб установил единый ценник в 100 рублей. Несмотря на то, что в процессе продаж сообщалось о технических проблемах с интернет-бронированием, «Краснодар» реализовал все билеты за пару недель. 33 979 мест − это полная вместимость стадиона.

По ТВ покажут?

Сложный вопрос. «Матч ТВ» не покажет эту игру на основном канале, сделав выбор в пользу товарищеского матча «Зенит» − «Црвена Звезда». Игра «Краснодар» − «Реал» на официальном сайте «Матч ТВ» стоит в программе канала «Футбол 1». Хотя 30 января медиа-директор клуба Ольга Городжанова заявила, что на стадионе ведутся технические работы и сформировать тв-сигнал для вещания не получится.

В тот же день твиттер «Краснодара» рассказал, что права на трансляцию купили во Франции, Испании, Швейцарии, Израиле и Андорре.

За кем из молодых игроков «Краснодара» надо следить?

Очень давно владелец клуба Сергей Галицкий говорил, что мечтает однажды увидеть состав взрослой команды, полностью состоящий из собственных воспитанников. Сейчас молодежка «Краснодара» − очень перспективный проект, где выстрелить может более-менее любой. Из тех, кто уже как-то проявлял себя, выделяются трое.

Дмитрий Уткин. Полузащитник, который в прошлом году попал список номинантов на Golden Boy и в топ-60 лучших игроков мира 1999 года рождения по версии The Guardian, где в нем увидели нового Пола Скоулза.

Иван Игнатьев. Нападающий с очень сильной результативностью. В этом сезоне Юношеской лиги УЕФА уже делал покер и пента-трик. А в этом сезоне РФПЛ провел 4 матча, забив два гола. Один из них − победный на 92-й минуте матча с «Ахматом», сделав счет 3:2.

Магомед-Шапи Сулейманов. Первый воспитанник академии в истории «Краснодара, который забил победный гол в еврокубках (2:1 против «Лонгбю»). Этим он побил рекорд российских клубов как автор самого молодого гола в Европе.

В ноябре 2017-го юношеская сборная России разгромила Гибралтар (6:0). Все шесть голов на троих забили Уткин (2), Игнатьев (3) и Сулейманов (1).