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    Надежда-2018. Люди, которые сделают этот год


    4.7
    Голосов: 6
    12.01.2018 12:50
    Здесь все те, в кого мы очень верим в наступившем году.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sky Sports
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 6
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 января 2018, 20:00

      нифига не понял заглавия и того,что за ним идет....одни хреновы вкладки

      -1
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 12 января 2018, 13:44

      а где дзюба?

      1
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