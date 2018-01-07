Вероятно, новый лучший футболист мира. В чем его секрет?

Вдохновляющая аналитика по феномену Кевина Де Брюйне − в новой части рассказов о надеждах 2018-го.

Урок 1. Эволюционный

Серия игр (а потом и аниме) Pokemon стала успешна благодаря одной простой штуке – самой удачной эксплуатации дарвинизма в истории человечества. Таких попыток было много, но выживает сильнейший. Вот вам штуки, их много, они становятся сильнее и эволюционируют. Проще некуда.

В истории Де Брюйне и подобных ему игроков почти то же самое. Нужно только – и это самое интересное – найти момент, когда талантливый юниор стал мировой суперзвездой. И самым дорогим игроком АПЛ после Гарри Кейна по версии Tranfermarkt.

Никто не сомневается в скаутской службе «Челси», но когда в 2012 году объявили о переходе некоего Де Брюйне из «Генка», никто даже не отреагировал. Селекционные службы проводят через молодежные составы крупных команд сотни игроков, большинство из которых забывается навсегда. Исключения бывают, но тем они удивительнее.

Того же Доминика Соланке болельщики «Челси» – те из них, кто в курсе вторых-третьих составов – отпустили с мыслью «Ну, об этом парне мы больше не услышим». А теперь он всплыл в «Ливерпуле», что, конечно, ничего ему не гарантирует.

В интервью Де Брюйне того периода (особенно времен аренды в «Вердер») есть одна магистральная мысль: да, я достаточно хорош, чтобы играть в «Челси». Нет, о постоянном переходе не может идти и речи.

И вот тут важный момент. Кев и не перестал воспринимать себя как топ-талант, и не перестал работать и гнаться за игровой практикой. Яркий пример – тактическое отступление в «Вольфсбург», которое неожиданно стало официальным. На тот момент это был очень амбициозный проект, так что Де Брюйне себе не изменил. Но это совершенно холодный, расчетливый ход профессионала: новая команда, где он может стать без вариантов лучшим игроком − почему нет?

В этом состоит первый и самый простой из уроков Де Брюйне. Чтобы сильнейший выжил, ему нужно создать условия, чтобы стать таковым. Как бы талантлив ни был игрок, для развития ему нужна постоянная практика и повышение сложности. Огромную роль играет и упрямство самого Кевина, который при этом предпочел фактическую сложность номинальной. Привлекаться к ротации в «Челси», конечно, почетно. Но ответственность несут совершенно другие люди. И что сложнее – это или возглавить атакующее звено «Вольфсбурга»?

Урок 2. Революционный

Де Брюйне не только лицо новой генерации бельгийского футбола на пару с Эденом Азаром, но и маркер того, как мы теперь воспринимаем игроков топ-класса. Поясню. В свете борьбы двух кайдзю – Роналду и Месси − у менее звездных игроков теряется вот эта аура будущей легендарности, которая была у Рауля, Фигу, Рональдо, Роналдиньо, Шевченко, Джеррарда и всех остальных из того поколения и прошлых.

Каждый из них практически в равной степени претендовал на звание лучшего в мире, а «одним из» считался бесспорно в любой день недели. Мы смотрели на них и знали, что будем рассказывать, как «видели лучших».

Сейчас всегда учитывают битву титанов – и не важно, где она происходит сегодня, на поле или в медиа – поэтому то чувство ушло. Причем ушло совершенно несправедливо по отношению к целому поколению футболистов, но сейчас не об этом. Вероятно, нам нужно кардинально пересмотреть свое мировоззрение в отношении великих игроков и понять, что мы под этим имеем в виду. Вот вам возможный критерий – будем ли мы вспоминать игру Де Брюйне, когда он закончит карьеру? Пожалуй, да.

Все-таки это двуногий паренек, который может сыграть на любой позиции в атакующей трети и умеет абсолютно все, что не определяется ограничениями в росте. А трофеи придут. Возможно, даже по итогам этого сезона. Плюс Лео и Криш не молодеют, а «Золотые мячи» кому-то надо будет получать.

Но все равно Кевин не кажется тем человеком, которому идет образ суперзвезды. Наверное, это отчасти из-за его презентации в медиа. Все-таки он достаточно скромный парень. Да, если перечитать его заявления о своих возможностях – звучит как бравада. На самом деле, он знал себе цену еще до того, как ее назвали в Tranfermarkt. И я хотел бы посмотреть на человека, который с этим не согласен.

Практические полное отсутствие в культурном пространстве вне поля – то, что отличает Кевина Де Брюйне от многих суперзвезд настоящего и прошлого. А значит – если ничего не изменится – после окончания его карьеры мы будем помнить только игру. И я не знаю лучшего комплимента для футболиста.

Урок 3. Баскетбольный

Чему такому баскетбольному может научить маленький Кев Де Брюйне? Но тут дело вообще не в росте. Каждый, кто следит за НБА, согласится, что это очень баскетбольная ситуация, когда игрок оставляет роль ротационера, чтобы вокруг него строили команду в другом месте. Например, Кайри Ирвинг, сбежавший в Бостон, подальше от тени ЛеБрона. И не так уж плохо у него все складывается. Мы уже сказали о переходе Де Брюйне в «Вольфсбург» и опыте, который это дало ему, чтобы стать лидером теперь уже в «Сити».

Но дело в том, что механика действий Кевина в «Сити» тоже вполне баскетбольная, ведь вокруг него Гвардиола выстроил пятерку в центре поля. Естественно, последний нападающий из этой системы выпадает – из-за специфики своих обязанностей. Зато остальные сложились в идеальную систему. Здесь есть свои мускулы в виде Фернандиньо, отрабатывающего за четверых. Есть ветеран команды Давид Силва, вошедший в тот возраст, когда он уже готов стать ролевиком, уступив место главного в полузащите. Есть хороший, но безыдейный бегунок Стерлинг и кто-то из молодых проспектов, Бернардо или Сане.

twit text — B/R Football (@brfootball) January 2, 2018

Учитывая, насколько система Гвардиолы завязана на движении, действия и перемещения этой пятерки действительно сравнимы с динамикой НБА. А Де Брюйне, который может сыграть и слева, и справа, и в центре с равным успехом, как раз и оказывается в роли того самого человека, кому надо отдать, когда не знаешь, что делать.

Естественно, это очень командная история. И будь Де Брюйне всего лишь одним из вариантов в полузащите, отвечающим за свою зону, мы бы говорили о нем как о просто очень хорошем игроке. Точно не как об одном из лучших в своем поколении.

Урок 4. Тактический

Пришло время разобраться, как эта командная история работает на практике и почему в ней так важен Де Брюйне. То, о чем мы сейчас говорим – это то, чему Пеп Гвардиола пытается научить мир уже много лет. Оказалось, Де Брюйне чуть ли не лучшее воплощение этой философии. Не такое эссенциальное и идеологически чистое, как Хави с Иньестой, но в контексте динамики АПЛ более чем уместное. Речь, естественно, о скорости принятия решений.

Если хочешь сделать хорошо, сделай это быстро. Если задачу можно исполнить в одно касание, не делай два. Если в два, не делай три. И так далее. Если вы провели удачное действие быстрее соперника, стали на шаг ближе к победе. Эти простые правила регулярно нарушаются даже на уровне лучших чемпионатов, хотя у игроков мирового уровня такие вещи должны входить в привычку. Кевин Де Брюйне следует им идеально. Каждое его действие исполняется максимально быстро и точно и служит заранее принятому решению.

Уроком выше мы ошиблись, когда сказали, что партнеры отдают Де Брюйне мяч, если не знают сами, куда отпасовать. В философии Гвардиолы нет места случайностям. Иметь на поле придумщика, который ищет выходы из тупиковых ситуаций – удел слабых команд без идеологического стержня. Разумеется, каждая атака «Сити» продумана и отработана заранее, даже если рождается спонтанно.

twit text — Вадим Лукомский (@vadimlukomski) December 27, 2017

Но если что-то идет не так, пас на Де Брюйне – это способ вернуть потерянную скорость. Во время атакующей фазы он не статичен и оказывается в любой точке фронта. Это дает каждому партнеру по несколько раз за матч вариант поймать шорт-кат для атаки через Кевина.

Многие сейчас подумали о Хави, который тоже был всегда рядом, чтобы обстучаться, но это все же немного другое. Роль дирижера в «Сити» играет Силва, но Де Брюйне способен ускорить механизм в атаке каждый раз – хоть пасом, хоть эффективным проходом. Заметьте, не столько эффектным, сколько именно точным. А чего еще ожидать от рассудительного парня, который работает только на результат?

Любителям тактических изысков я рекомендую как-нибудь абстрагироваться от других игроков и последить исключительно за Де Брюйне. А если вам по нраву еще и сверять это со статистикой, то посмотрите соотношение его количества касаний к точным передачам. Оно не будет космическим, как у контроллера или реджисты, но учитывая количество передач в атаку, Кевин наверняка войдет в пятерку лучших в лиге, а то и в мире. Вряд ли даже Пеп потребует большего.

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