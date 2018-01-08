Это следующий топ-футболист России. За ним уже следит «Барселона»

Новый рассказ сериала о тех, кто проявит себя в 2018 году – про Александра Головина.

В подростковом возрасте Александр Головин побеждал на турнирах Кемеровской области, где его нашли скауты ЦСКА. В армейском клубе Головин представляет родной город Калтан, где всего примерно 25 тысяч жителей. Транзитом через новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» в 2012 году Александр оказался в Москве. Головин-подросток регулярно получал личные награды, а потом в социальных сетях обсуждал с друзьями составы «Спартака» и радовался поражениям «Барселоны».

Там же были внимание девушек и радость обычного человека. «Спартак» от Головина уже натерпелся, а «Барселона» теперь хочет его купить. Все меняется и развивается.

Чем простой парень Головин заслужил такое внимание? Прежде всего, работой над собой. При нем всегда были вспыльчивость и сложный характер. Одна только фраза «За что стыдно?», брошенная в аэропорту после вылета сборной с Евро-2016, дала Головину плохой пиар. Но все это компенсируется индивидуальным стилем игры. Головин может сказать что-то громкое, а потом закрыть несколько позиций в матче. Он перемещается по всему полю, а сейчас даже сложно понять его родное амплуа. Портал WhoScored выделяет четыре места, где Головин выходил в матчах этого сезона. В прошлом он закрывал даже роль левого латераля.

Головин – лидер по натуре. Его игра вытащила для армейцев домашнее дерби со «Спартаком». При счете 0:1 он на индивидуальных амбициях влетел в штрафную и прострелил на гол Щенникову. Кстати, Головин любит и умеет брать игру на себя. На конец октября он входил в тройку лучших дриблеров всей Европы. По количеству успешных обводок (7,6 за матч) Головин уступал только Месси и Неймару. И это при том, что игра ЦСКА предусматривает большое количество передач. В такой ситуации многие предпочитают быстро избавляться от мяча. Головин перед пасом проходит пару соперников.

За 21 год жизни у Головина проскользнули только два главных недостатка – физика и пенальти. В ЦСКА одиннадцатиметровые чаще исполняют Натхо и Витиньо. В разгромной игре с «Тосно» партнеры дали пробить Головину. Давид Юрченко пропустил в этом матче шесть мячей, но удар Головина с точки потащил. Потому что практики таких пенальти у игрока нет.

На победном для сборной России юношеском Евро-2013 команда соревновалась в пенальти с Италией и Швецией. Головин в обеих сериях не участвовал, потому что заменялся после 60-й минуты. Сейчас над здоровьем и выносливостью он поработал. В среднем полузащитник проводит на поле по 87 минут.

«Недавно я записывал интервью с Головиным и Зинченко. Для меня это уже совсем новое поколение. Они меня оба приятно удивили здравой взвешенной жизненной позицией. Конечно, у них неплохо идут дела, но есть что доказывать», – рассказывал Владимир Стогниенко.

Зинченко сейчас пробивается в «Манчестер Сити» Гвардиолы. Головин достиг чуть меньшего, но все равно не зазнается и остается простым. Для поездки в Европу осталось нормально выучить английский, как советовал ему скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян.

Зато с этого сезона Александр Головин неожиданно раскрыл в себе здоровую агрессивность. Жесткие подкаты и стыки в стиле Понтуса Вернблума принесли полузащитнику уже шесть предупреждений в 17-ти матчах РФПЛ. Интересно, что именно Головин стал причиной одной из самых важных игровых историй российского года. Он нанес тяжелую травму бразильцу Ари, что заставило Семина перевести Фарфана на позицию нападающего. Результат – лидерство «Локомотива» в чемпионате и убойная игра перуанца. На игре ЦСКА карточки Головина сильно не сказываются. Удалений он не зарабатывает.

Слухов о дальнейшей карьере Головина сейчас много. Но самым важным из них оказался только один. Александр Головин входит в шорт-лист покупок «Барселоны» уже в зимнее трансферное окно. До этого он не был приоритетным вариантом, но полузащитник «Шальке» Леон Горецка пока склоняется в пользу «Баварии». Если немец откажет «Барсе», испанцы сосредоточатся на Головине. Испанская Marca уже называла его интересным вариантом усиления для «Барселоны». Портал Transfermarkt оценил Головина в 10 миллионов евро, но армейцы точно рассчитывают получить за него больше.

В шутливом предновогоднем ролике ЦСКА Александр Головин загадал капитанскую повязку. Игорь Акинфеев с этим не согласился, поэтому Головин чистил ему бутсы. Забавное видео с удивительными параллелями. В возрасте Головина Акинфеев уже тащил ЦСКА в Лиге чемпионов, а клубы уровня «Манчестер Юнайтед» думали забрать его из России. Тогда не срослось, но потом Акинфеев многого достиг в ЦСКА. Пока официальных предложений по Головину от топ-клубов у армейцев нет. Футбольный бум может начаться после чемпионата мира, а прогресс Головина в ЦСКА и сборной этому только поспособствует.

Когда научился забивать вот так, пора двигаться дальше (смотреть с 3:43).

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