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    ЦСКА уже выходил в плей-офф ЛЧ из безнадежной ситуации. Сегодня надо повторить


    5
    Голосов: 5
    05.12.2017 10:15
    Надо обыграть топ-клуб на чужом поле – шесть лет назад на «Джузеппе Меацца» ЦСКА такое делал.

    В Лиге чемпионов-2011/12 положение в группе с участием ЦСКА напоминало то, что происходит сейчас. Только шансы оставались у всех. «Интер», ЦСКА, «Лилль» и «Трабзонспор» оказались в одном квартете и все вместе боролись за попадание в плей-офф. Перед заключительным туром перспективы ЦСКА расценивались ниже остальных команд. Победа «Лилля» или «Трабзонспора» в очном матче выводила в плей-офф один из этих клубов. Армейцы должны были побеждать «Интер» на гостевом стадионе, а в параллельной встрече ждать ничью. Тогда ЦСКА с восемью очками влетал в следующую стадию со второго места.

    То, как все завершилось, больше походит на чудесный триллер. «Лилль» во Франции атаковал весь матч, но 18 ударов в сторону ворот турецкого «Трабзона» не привели к голу. Скучная нулевая ничья гарантировала «Трабзонспору» попадание в Лигу Европы с третьего места. ЦСКА турок на нем и оставил. Выходу «Интера» с первой строчки ничего не угрожало, поэтому Раньери дал отдохнуть голкиперу Сезару. В основном составе «Интера» тогда вышел даже юноша Давиде Фараони, который сейчас играет в «Кротоне». Миланский клуб оставил шанс ЦСКА, а армейцы его не упустили.

    На гол Сейду Думбия в начале второго тайма уже через минуту ответил Эстебан Камбьяссо. Семь сэйвов Владимира Габулова сохранили ничью до заключительной трети тайма. Армейцы заработали угловой, когда Василий Березуцкий забил решающий мяч с подачи Цауни. Та 86-я минута принесла ЦСКА радостные известия о дополнительных турнирных доходах, повышении престижа и выходе в плей-офф. В той встрече играли братья Березуцкие, Игнашевич, Набабкин, Дзагоев. Георгий Щенников вышел на замену в концовке, а Виктор Васин смотрел игру со скамейки. Алексей Березуцкий сейчас травмирован, но остальные игроки могут появиться на поле и в игре с «МЮ».

    После победы Леонид Слуцкий выдал огненную пресс-конференцию, где на радостях пожелал в соперники ЦСКА по плей-офф мадридский «Реал».

    Выход ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов все-таки не стал главным инфоповодом того вечера. Тогда болельщики удивлялись, что «Интер» с десятью очками прошел дальше с первого места. В другой группе столько же набрал «Манчестер Сити», но даже победа над «Баварией» в заключительном туре дала англичанам только Лигу Европы.

    ЦСКА в этом розыгрыше может не хватить и 12 очков, чтобы попасть в весеннюю часть Лиги чемпионов.

    «Давайте просто порвем их». Англичане – о матчах против ЦСКА и «Спартака»

    ЦСКА и «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов. Что для этого нужно?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА, ЦСКА
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 6 декабря 2017, 18:08

      интер после той гениальной лч сыпаться начал
      мю щас их разнесут

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 декабря 2017, 20:53

      интер в то время уже имел жесткий спад ! мю же сейчас очень сильная команда ! кони смешные если думают обыграть мю )))))

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 декабря 2017, 14:40

      Какие кадры...ностальнически-сочные)

      2
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 5 декабря 2017, 12:56

      Шансы есть, надо только постараться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 5 декабря 2017, 12:31

      У меня с Интером больше ассоциируется Локо и 3-0 в ЛЧ)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 декабря 2017, 11:54

      тогда были напы,которые могли закатить в чужие ворота в любой момент

      4
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 5 декабря 2017, 11:49

      Надежда умирает последней. Удачи ребятам в сложнейшей игре.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 5 декабря 2017, 10:33

      Ну щас у нас нету ни Сейду ни Вани...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 декабря 2017, 10:19

      Тогда играл и Вагнер Лав-а это на данный момент было пол команды!!!

      5
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