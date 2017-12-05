ЦСКА уже выходил в плей-офф ЛЧ из безнадежной ситуации. Сегодня надо повторить

Надо обыграть топ-клуб на чужом поле – шесть лет назад на «Джузеппе Меацца» ЦСКА такое делал.

В Лиге чемпионов-2011/12 положение в группе с участием ЦСКА напоминало то, что происходит сейчас. Только шансы оставались у всех. «Интер», ЦСКА, «Лилль» и «Трабзонспор» оказались в одном квартете и все вместе боролись за попадание в плей-офф. Перед заключительным туром перспективы ЦСКА расценивались ниже остальных команд. Победа «Лилля» или «Трабзонспора» в очном матче выводила в плей-офф один из этих клубов. Армейцы должны были побеждать «Интер» на гостевом стадионе, а в параллельной встрече ждать ничью. Тогда ЦСКА с восемью очками влетал в следующую стадию со второго места.

То, как все завершилось, больше походит на чудесный триллер. «Лилль» во Франции атаковал весь матч, но 18 ударов в сторону ворот турецкого «Трабзона» не привели к голу. Скучная нулевая ничья гарантировала «Трабзонспору» попадание в Лигу Европы с третьего места. ЦСКА турок на нем и оставил. Выходу «Интера» с первой строчки ничего не угрожало, поэтому Раньери дал отдохнуть голкиперу Сезару. В основном составе «Интера» тогда вышел даже юноша Давиде Фараони, который сейчас играет в «Кротоне». Миланский клуб оставил шанс ЦСКА, а армейцы его не упустили.

На гол Сейду Думбия в начале второго тайма уже через минуту ответил Эстебан Камбьяссо. Семь сэйвов Владимира Габулова сохранили ничью до заключительной трети тайма. Армейцы заработали угловой, когда Василий Березуцкий забил решающий мяч с подачи Цауни. Та 86-я минута принесла ЦСКА радостные известия о дополнительных турнирных доходах, повышении престижа и выходе в плей-офф. В той встрече играли братья Березуцкие, Игнашевич, Набабкин, Дзагоев. Георгий Щенников вышел на замену в концовке, а Виктор Васин смотрел игру со скамейки. Алексей Березуцкий сейчас травмирован, но остальные игроки могут появиться на поле и в игре с «МЮ».

После победы Леонид Слуцкий выдал огненную пресс-конференцию, где на радостях пожелал в соперники ЦСКА по плей-офф мадридский «Реал».

Выход ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов все-таки не стал главным инфоповодом того вечера. Тогда болельщики удивлялись, что «Интер» с десятью очками прошел дальше с первого места. В другой группе столько же набрал «Манчестер Сити», но даже победа над «Баварией» в заключительном туре дала англичанам только Лигу Европы.

Man City: 3 vinst, 1 oavgjord, 2 förluster. 9-6 målskillnad=Utslagna#Inter: 3 vinst, 1 oavgjord, 2 förluster. 8-7 målskillnad= Gruppetta — Robin (@RobAlvars) 7 декабря 2011 г.

ЦСКА в этом розыгрыше может не хватить и 12 очков, чтобы попасть в весеннюю часть Лиги чемпионов.

«Давайте просто порвем их». Англичане – о матчах против ЦСКА и «Спартака»

ЦСКА и «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов. Что для этого нужно?