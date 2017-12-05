ЦСКА и «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов. Что для этого нужно?

Изучаем расклады перед последним туром еврокубков. И не забываем про задачи «Зенита» и «Локомотива».





ЦСКА

Цель: попасть в 1/8 финала ЛЧ.

Положение в таблице:

1. «МЮ» – 12

2. «Базель» – 9

3. ЦСКА – 9

4. «Бенфика» – 0

Матчи:

«МЮ» – ЦСКА

«Бенфика» – «Базель»

Что нужно сделать: сыграть с «МЮ» лучше, чем «Базель» с «Бенфикой».

Из-за результатов личных встреч (0:2, 2:1) «Базель» стоит выше ЦСКА, поэтому поражение армейцев в Манчестере точно оставит их на третьем месте. Всего есть три варианта, которые позволяют нашему клубу попасть в плей-офф. Два из них тяжелые, третий – фантастический:

а) ЦСКА играет вничью в Манчестере, а «Базель» проигрывает в Лиссабоне.

б) ЦСКА побеждает в Манчестере, а «Базель» не выигрывает в Лиссабоне.

в) «Базель» побеждает в Лиссабоне, но ЦСКА громит «МЮ» с разницей в три мяча и выше. В этом случае у трех команд будет по 12 очков, но по разнице мячей в личных встречах выше окажутся «МЮ» и ЦСКА.

Чтобы занять первое место в группе: необходимо выиграть у «МЮ» с разницей в пять мячей. Или даже в четыре, но это если «Базель» не победит «Бенфику».

Наиболее предсказуемый вариант: ЦСКА уступит «МЮ» в тяжелом матче для обеих команд, а «Базель» сыграет вничью с «Бенфикой».

Когда это случится: матчи в этой группе стартуют во вторник, 5 декабря. Начало – в 22:45 мск.

«Спартак»

Цель: попасть в 1/8 финала ЛЧ.

Положение в таблице:

1. «Ливерпуль» – 9

2. «Севилья» – 8

3. «Спартак» – 6

4. «Марибор» – 2

Матчи:

«Ливерпуль» – «Спартак»

«Марибор» – «Севилья»

Что нужно сделать: выиграть в Ливерпуле.

Здесь все ясно, так что на матч в Словении можно не оглядываться. Любопытно, что даже при домашней победе над «Марибором» ситуация не становилась бы намного проще – нужно было бы сыграть на «Энфилде» не хуже, чем «Севилья» в Мариборе. Но ждать осечки испанцев сложно.

Сейчас же «Спартак» выйдет в плей-офф, если победит команду Юргена Клоппа. Любой другой результат – третье место.

Чтобы занять первое место в группе: необходимо выиграть у «Ливерпуля» и ждать осечки «Севильи» в Словении. Может так случиться, что у «Спартака», «Ливерпуля» и «Севильи» будет по 9 очков, и в этом случае по личным встречам впереди будут россияне (7 баллов), а вторыми испанцы (5).

Наиболее предсказуемый вариант: «Спартак» уступит в 1-2 мяча на «Энфилде», «Севилья» не без проблем добьется победы в Мариборе.

Когда это случится: матчи в этой группе стартуют в среду, 6 декабря. Начало – в 22:45 мск.

«Локомотив»

Цель: попасть в 1/16 финала ЛЕ.

Положение в таблице:

1. «Шериф» – 9

2. «Локомотив» – 8

3. «Копенгаген» – 6

4. «Злин» – 2

Матчи:

«Злин» – «Локомотив»

«Копенгаген» – «Шериф»

Что нужно сделать: сыграть не хуже «Копенгагена».

Ситуация очень похожа на спартаковскую группу, по очкам вообще один в один, и здесь «Локо» выступает в роли «Севильи», отправляясь в гости к аутсайдеру. Победа выведет «Локомотив» в плей-офф, ничьи хватит, если «Копенгаген» не выиграет у «Шерифа» (но если выиграет, главное, чтоб не в суперголевом матче и с разницей в один мяч, например, 4:3 или 5:4 – тогда у трех команд будет 9 очков и худшим окажется «Локо»). Если наш клуб проиграет в Чехии, то остается надеяться, что датчане не обыграют молдаван.

Чтобы занять первое место в группе: нужно выиграть в Чехии и ждать, что «Шериф» потеряет очки в Дании. В случае ничьей, на первое место «Локомотив» выведет победа «Копенгагена» над «Шерифом» со счетом 1:0.

Наиболее предсказуемый вариант: «Локомотив» сможет одержать победу в Чехии, а «Шериф» оступится в Дании.

Когда это случится: матчи в этой группе стартуют в четверг, 7 декабря. Начало – в 21:00 мск.

«Зенит»

Цель: выиграть группу ЛЕ.

Положение в таблице:

1. «Зенит» – 13

2. «Реал Сосьедад» – 12

3. «Русенборг» – 4

4. «Вардар» – 0

Матчи:

«Реал Сосьедад» – «Зенит»

«Вардар» – «Русенборг»

Что нужно сделать: не проиграть «Реалу Сосьедад».

«Зенит» еще в начале ноября обеспечил себе выход в 1/16 финала Лиги Европы, но вопрос о победителе группы пока остается открытым – «Реал Сосьедад» уступил в Санкт-Петербурге, но больше очков не терял. Испанцам для первого места в группе нужно побеждать, «Зениту» хватит и ничьей. Первое место помимо престижа дает возможность попасть в число сеяных при жеребьевке 1/16 ЛЕ.

Наиболее предсказуемый вариант: в интересном зрелищном матче «Зенит» не уступит.

Когда это случится: матчи в этой группе стартуют в четверг, 7 декабря. Начало – в 23:05 мск.

Резюмируем.

Лучший итог последнего тура еврокубков: ЦСКА и «Спартак» – в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Зенит» и «Локомотив» – в числе сеяных в 1/16 финала Лиги Европы.

Худший итог последнего тура еврокубков: ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» – в 1/16 финала Лиги Европы, вылет «Локомотива» из еврокубков.

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