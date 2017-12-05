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    ЦСКА и «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов. Что для этого нужно?


    4.9
    Голосов: 9
    05.12.2017 17:45
    Изучаем расклады перед последним туром еврокубков. И не забываем про задачи «Зенита» и «Локомотива».



    ЦСКА

    Цель: попасть в 1/8 финала ЛЧ.

    Положение в таблице:

    1. «МЮ» – 12

    2. «Базель» – 9

    3. ЦСКА – 9

    4. «Бенфика» – 0

    Матчи:

    «МЮ» – ЦСКА

    «Бенфика» – «Базель»

    Что нужно сделать: сыграть с «МЮ» лучше, чем «Базель» с «Бенфикой».

    Из-за результатов личных встреч (0:2, 2:1) «Базель» стоит выше ЦСКА, поэтому поражение армейцев в Манчестере точно оставит их на третьем месте. Всего есть три варианта, которые позволяют нашему клубу попасть в плей-офф. Два из них тяжелые, третий – фантастический:

    а) ЦСКА играет вничью в Манчестере, а «Базель» проигрывает в Лиссабоне.

    б) ЦСКА побеждает в Манчестере, а «Базель» не выигрывает в Лиссабоне.

    в) «Базель» побеждает в Лиссабоне, но ЦСКА громит «МЮ» с разницей в три мяча и выше. В этом случае у трех команд будет по 12 очков, но по разнице мячей в личных встречах выше окажутся «МЮ» и ЦСКА.

    Чтобы занять первое место в группе: необходимо выиграть у «МЮ» с разницей в пять мячей. Или даже в четыре, но это если «Базель» не победит «Бенфику».

    Наиболее предсказуемый вариант: ЦСКА уступит «МЮ» в тяжелом матче для обеих команд, а «Базель» сыграет вничью с «Бенфикой».

    Когда это случится: матчи в этой группе стартуют во вторник, 5 декабря. Начало – в 22:45 мск.

    «Спартак»

    Цель: попасть в 1/8 финала ЛЧ.

    Положение в таблице:

    1. «Ливерпуль» – 9

    2. «Севилья» – 8

    3. «Спартак» – 6

    4. «Марибор» – 2

    Матчи:

    «Ливерпуль» – «Спартак»

    «Марибор» – «Севилья»

    Что нужно сделать: выиграть в Ливерпуле.

    Здесь все ясно, так что на матч в Словении можно не оглядываться. Любопытно, что даже при домашней победе над «Марибором» ситуация не становилась бы намного проще – нужно было бы сыграть на «Энфилде» не хуже, чем «Севилья» в Мариборе. Но ждать осечки испанцев сложно.

    Сейчас же «Спартак» выйдет в плей-офф, если победит команду Юргена Клоппа. Любой другой результат – третье место.

    Чтобы занять первое место в группе: необходимо выиграть у «Ливерпуля» и ждать осечки «Севильи» в Словении. Может так случиться, что у «Спартака», «Ливерпуля» и «Севильи» будет по 9 очков, и в этом случае по личным встречам впереди будут россияне (7 баллов), а вторыми испанцы (5).

    Наиболее предсказуемый вариант: «Спартак» уступит в 1-2 мяча на «Энфилде», «Севилья» не без проблем добьется победы в Мариборе.

    Когда это случится: матчи в этой группе стартуют в среду, 6 декабря. Начало – в 22:45 мск.

    «Локомотив»

    Цель: попасть в 1/16 финала ЛЕ.

    Положение в таблице:

    1. «Шериф» – 9

    2. «Локомотив» – 8

    3. «Копенгаген» – 6

    4. «Злин» – 2

    Матчи:

    «Злин» – «Локомотив»

    «Копенгаген» – «Шериф»

    Что нужно сделать: сыграть не хуже «Копенгагена».

    Ситуация очень похожа на спартаковскую группу, по очкам вообще один в один, и здесь «Локо» выступает в роли «Севильи», отправляясь в гости к аутсайдеру. Победа выведет «Локомотив» в плей-офф, ничьи хватит, если «Копенгаген» не выиграет у «Шерифа» (но если выиграет, главное, чтоб не в суперголевом матче и с разницей в один мяч, например, 4:3 или 5:4 – тогда у трех команд будет 9 очков и худшим окажется «Локо»). Если наш клуб проиграет в Чехии, то остается надеяться, что датчане не обыграют молдаван.

    Чтобы занять первое место в группе: нужно выиграть в Чехии и ждать, что «Шериф» потеряет очки в Дании. В случае ничьей, на первое место «Локомотив» выведет победа «Копенгагена» над «Шерифом» со счетом 1:0.

    Наиболее предсказуемый вариант: «Локомотив» сможет одержать победу в Чехии, а «Шериф» оступится в Дании.

    Когда это случится: матчи в этой группе стартуют в четверг, 7 декабря. Начало – в 21:00 мск.

    «Зенит»

    Цель: выиграть группу ЛЕ.

    Положение в таблице:

    1. «Зенит» – 13

    2. «Реал Сосьедад» – 12

    3. «Русенборг» – 4

    4. «Вардар» – 0

    Матчи:

    «Реал Сосьедад» – «Зенит»

    «Вардар» – «Русенборг»

    Что нужно сделать: не проиграть «Реалу Сосьедад».

    «Зенит» еще в начале ноября обеспечил себе выход в 1/16 финала Лиги Европы, но вопрос о победителе группы пока остается открытым – «Реал Сосьедад» уступил в Санкт-Петербурге, но больше очков не терял. Испанцам для первого места в группе нужно побеждать, «Зениту» хватит и ничьей. Первое место помимо престижа дает возможность попасть в число сеяных при жеребьевке 1/16 ЛЕ.

    Наиболее предсказуемый вариант: в интересном зрелищном матче «Зенит» не уступит.

    Когда это случится: матчи в этой группе стартуют в четверг, 7 декабря. Начало – в 23:05 мск.

    Резюмируем.

    Лучший итог последнего тура еврокубков: ЦСКА и «Спартак» – в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Зенит» и «Локомотив» – в числе сеяных в 1/16 финала Лиги Европы.

    Худший итог последнего тура еврокубков: ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» – в 1/16 финала Лиги Европы, вылет «Локомотива» из еврокубков.

    «Давайте просто порвем их». Англичане – о матчах против ЦСКА и «Спартака»

    ЦСКА уже выходил в плей-офф ЛЧ из безнадежной ситуации. Сегодня надо повторить

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Зенит», ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 4.9 Голосов: 9
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    Комментарии54
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 8 декабря 2017, 01:25

      только Зенит показал результат.другим не повезло.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 6 декабря 2017, 12:28

      Матрасники тоже в ЛЕ заезжают. Аталанта, Милан, Лацио, Вилльяреал. Нужно в обяз и Зениту и Локо первые места в группах брать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 6 декабря 2017, 00:12

      ЦСКА, Л.Е. За минуту два мяча пропустили. МЮ претендент на кубок лиги чемпионов, тут не поспоришь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 5 декабря 2017, 22:55

      Сам за ЦСКА. Да простят меня болельщики коней, но кони против МЮ - пони.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +78

      chuvak591 5 декабря 2017, 22:37

      Болею за Спартак, но сегодня буду болеть за ЦСКА)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 5 декабря 2017, 22:14

      ЦСКА достаточно сохранить очко. Бенфика Базелю дома накидает!

      2
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      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > kella 6 декабря 2017, 00:13

      Уже накидали, только в обратку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 5 декабря 2017, 20:46

      Локо на подъёме, так что лига Европы 100% в кармане, зенит там уже давно, а надеяться на Спартак и Цска в англии.... главное чтоб в 1/16 русские клубы не сыграли друг с другом!

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema > 4agaaa 5 декабря 2017, 21:37

      Не сыграют по регламенту

      0
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 5 декабря 2017, 20:44

      "Спартаку" надо с "Ливерпулем" пятерку лучших оставить на лавке. В воскресенье главный матч сезона и на день меньше для восстановления, чем у коней. Надо поберечь силы. И не строить планы на победу в Ливерпуле. Это из области фантастики. У "Мухомора" надо было выигрывать.

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 5 декабря 2017, 20:34

      да если бы спартак 4 очка с марибором не потерял бы остаточно было бы ничьей причем с 1 места тогда вышел бы

      2
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 5 декабря 2017, 19:44

      ...главное, чтобы спартак, если забьет, сделал это не в начале матча....иначе ливер накидает им штук 6....лучше держаться весь матч, потом сделать 3 свежие замены в нападение и забить в концовке....тогда хоть какие то шансы есть!!!

      2
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