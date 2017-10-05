Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • Без Аргентины и Голландии, но с Кипром и Панамой. Каких сенсаций ждать от отбора ЧМ-2018?

    Без Аргентины и Голландии, но с Кипром и Панамой. Каких сенсаций ждать от отбора ЧМ-2018?


    4.3
    Голосов: 11
    05.10.2017 15:00
    «Бомбардир» намечает главные интриги финальных матчей отбора. И да – мы можем потерять Месси!

    Голландия может пропустить второй крупный турнир подряд

    Сборная Голландии, управляемая Диком Адвокатом, возможно, пролетит мимо чемпионата мира в России. Решающей станет игра оранжевых против Швеции, которая пройдет 10 октября. Ничьей недостаточно: голландцам необходимо выигрывать, причем как можно крупнее, так как у шведов лучшая разность забитых и пропущенных мячей. На данный момент именно скандинавы выглядят фаворитом в борьбе за место в стыках.

    Матчи:

    Швеция – Люксембург (7 октября)

    Беларусь – Голландия (7 октября)

    Болгария – Франция (7 октября)

    Франция – Беларусь (10 октября)

    Люксембург – Болгария (10 октября)

    Голландия – Швеция (10 октября)

    Прогноз «Бомбардира»: Швеция идет в стыки, Голландия сидит дома.

    Исландия (пока) опережает Украину и Турцию

    Хорватия, Исландия, Украина и Турция – совсем скоро две из этих команд узнают, что они не поедут в Россию следующим летом. На данный момент Хорватия и Исландия имеют по 16 очков, Украина и Турция – по 14. Уже завтра нас ждет горячий «стыковой» поединок между турками и исландцами, в котором многое прояснится. А 9-го числа Украина на своем поле сыграет с Хорватией, что, по всей видимости, станет матчем за первое место.

    Матчи:

    Хорватия – Финляндия (6 октября)

    Турция – Исландия (6 октября)

    Косово – Украина (6 октября)

    Финляндия – Турция (9 октября)

    Украина – Хорватия (9 октября)

    Исландия – Косово (9 октября)

    Прогноз «Бомбардира»: Исландия поедет в Россию с первого места, Украина отправится в стыки.

    Второе место в группе H, возможно, займет Кипр

    Сейчас за вторую строчку сражаются Босния и Герцеговина (14 очков), Греция (13 очков) и Кипр (10 очков). Уже 7 октября киприоты сыграют на своем поле с греками и, в случае победы, сравняются с ними по очкам. Проблем у Кипра несколько: во-первых, отрицательная разница забитых и пропущенных, во-вторых – последний матч в отборе бывшая карликовая команда проведет против Бельгии, где ей заказано поражение. В расписании боснийцев тоже есть Бельгия, но у них на очко больше. Возможно, этот балл станет для них спасительным.

    Матчи:

    Босния и Герцеговина – Бельгия (7 октября)

    Кипр – Греция (7 октября)

    Гибралтар – Эстония (7 октября)

    Эстония – Босния и Герцеговина (10 октября)

    Бельгия – Кипр (10 октября)

    Греция – Гибралтар (10 октября)

    Прогноз «Бомбардира»: Босния и Герцеговина – в стыки, Греция и Кипр – до свидания.

    Месси может не приехать в Россию

    Ключевой матч состоится уже завтра: Аргентина дома примет перуанцев, которые как раз идут впереди команды Месси благодаря большему количеству забитых мячей (очков у соперников поровну). Если Аргентина выиграет, то в последнем туре ей хватит победы над немотивированным Эквадором, чтобы забронировать прямую путевку в Россию. А вот если «альбиселесте» каким-то чудом занесет на пятое место, то их ждет стык против лучшей команды Океании – Новой Зеландии.

    Главные матчи:

    Колумбия – Парагвай (6 октября)

    Чили – Эквадор (6 октября)

    Аргентина – Перу (6 октября)

    Парагвай – Венесуэла (11 октября)

    Бразилия – Чили (11 октября)

    Эквадор – Аргентина (11 октября)

    Перу – Колумбия (11 октября)

    Прогноз «Бомбардира»: Аргентина добудет прямую путевку, Чили сыграет стык с Новой Зеландией.

    Африка порадует экзотическими именами?

    Хотите увидеть на чемпионате мира сборную Кабо-Верде? Многое решится 7-го числа, когда кабовердцы примут на своем поле Сенегал. А самый главный матч ожидает африканскую группу D ровно через месяц, когда мы увидим зарубу Буркина-Фасо против Кабо-Верде. Впрочем, у Сенегала есть спасательный круг – переигровка матча с ЮАР, назначенная, внимание (!), из-за предвзятого судейства в первой версии противостояния.

    Дисклеймер: в каждой группе (A – E) разыгрывается одна прямая путевка в Россию, с таблицами всех групп можно ознакомиться тут.

    Матчи:

    ЮАР – Буркина-Фасо (7 октября)

    Кабо-Верде – Сенегал (7 октября)

    Сенегал – ЮАР (6 ноября)

    Буркина-Фасо – Кабо-Верде (6 ноября)

    ЮАР – Сенегал (10 ноября, переигровка)

    Осторожный прогноз «Бомбардира»: в Россию от Африки приедут Тунис, Нигерия, Кот-д'Ивуар, Сенегал и Египет.

    США надо обыгрывать Панаму, чтобы выйти на ЧМ

    В зоне КОНКАКАФ наклюнулась сенсация: на данный момент Панама имеет больше очков, чем США, а до конца – два матча. Другое дело, что один из них – очная ставка американцев против их неожиданного конкурента, и команда Брюса Арены имеет все шансы похоронить интригу парой удачных тачдаунов. Есть и другая вероятность: Америка сознательно не хочет ехать в Россию – боится, что там ее превратят в радиоактивный пепел.

    Матчи:

    Мексика – Тринидад и Тобаго (7 октября)

    США – Панама (7 октября)

    Коста-Рика – Гондурас (7 октября)

    Тринидад и Тобаго – США (10 октября)

    Гондурас – Мексика (10 октября)

    Панама – Коста-Рика (11 октября)

    Прогноз «Бомбардира»: Панама следует совету Широкова, США едет в Нижний Новгород.

    Сирия или Австралия – последняя интрига азиатской зоны

    От Азии на ЧМ точно поедут четыре команды – это Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия. К ним может присоединиться либо Сирия, либо Австралия – в зависимости от того, кто из них победит в двухраундовом махаче, стартующем сегодня в 15:30 по Москве. Затем победителю предстоит финальная игра в режиме плей-офф против четвертой команды КОНКАКАФ (скорее всего, против Панамы или Гондураса).

    Наш прогноз: к сожалению для сирийцев, в этом случае без сенсаций. Дальше пойдет Австралия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +378

      ninja1945 11 октября 2017, 01:35


      Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
      1. Франция 10 7 2 1 18:6 +12 23
      2. Голландия 10 6 1 3 21:12 +9 19
      3. Швеция 10 6 1 3 26:9 +17 19
      4. Болгария 10 4 1 5 14:19 -5 13
      5. Люксембург 10 1 3 6 8:26 -18 6
      6. Беларусь 10 1 2 7 6:21 -15 5 Опять неувязка здесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      ninja1945 11 октября 2017, 01:32

      1 Франция 10 7 2 1 23
      2 Голландия 10 6 1 3 19
      3 Швеция 10 6 1 3 19
      4 Болгария 10 4 1 5 13
      5 Люксембург 10 1 3 6 6
      6 Беларусь 10 1 2 7 5 А это как понимать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 7 октября 2017, 20:35

      по любому месси будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      susanin62 7 октября 2017, 13:08

      А вдруг межконтинентальный стык США - Сирия?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5049

      neveldomha 6 октября 2017, 13:42

      Аргентина проходит. К чему эта паника? Новая Зеландия не соперник Аргентине.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 6 октября 2017, 12:48

      Для многих сборных все решиться в последнем туре. Интрига...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 октября 2017, 12:24

      вперед Кабо-Верде!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 5 октября 2017, 22:55

      а сборная Украины поедет в стан к врагу?а что Аргентина пробьеться это 100 процентов.надо же Месси выиграть ЧМ.-)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 5 октября 2017, 21:07

      да не пустят украину всеми правдами и не правдами, а вот сирию наоборот затащат за уши.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 5 октября 2017, 20:01

      Хохлы пусть дома галушку кушают

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9796

      САДЫЧОК > Сергей Александрович 5 октября 2017, 22:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ваты покушай!

      -6
      Ответить
    • Читайте нас: 