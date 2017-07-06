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  • «Зенит», «Краснодар» или Европа? Где должен играть Кокорин

«Зенит», «Краснодар» или Европа? Где должен играть Кокорин

Вариант №1: остаться в «Зените»

Кокорин – крайне противоречивая личность. Еще несколько лет назад его считали главным российским футболистом, хотя ничего выдающегося ни он, ни «Динамо» не показывали. Потом – трансфер в Петербург, который Александра и погубил.

Мирча Луческу полностью доверял Кокорину и ставил его в основу, но нападающий провалил прошлый сезон, забив в РФПЛ всего пять мячей. Перевоплотившись из центрфорварда в крайнего нападающего, Александр перестал чувствовать мяч. Он словно не понимал, куда бежать и что делать на новой позиции.

Отсюда следующий итог: Кокорина больше не зовут в сборную. Когда игроки уровня Бухарова и Канунникова попадают на Кубок конфедераций, а ты – нет, то это заставляет серьезно задуматься над ситуацией. Тем более Луческу уволили. Но нет – Кокорин вляпался в новый скандал с инстаграмом, Дзюбой и усами Черчесова.

Вот только новому тренеру «Зенита» Роберто Манчини неинтересны все эти внутренние разборки, что абсолютно подходит Кокорину, который в условиях лимита находится почти в беспроигрышном положении. Болельщики думали, что ростовская диаспора сместит футболиста из основы, но, похоже, он снова уцелел: на недавний товарищеский матч против «Аустрии» Кокорин вывел сине-бело-голубых с капитанской повязкой.

Очевидно, что Манчини уже дал понять, кого не видит в новом «Зените». Кокорина в шорт-листе отчисленных нет. Но расслабляться или публично троллить себя он точно не даст. К тому же теперь Александр на привычной для себя позиции – чистый нападающий. Что еще нужно для того, чтобы перезапустить свою карьеру?

Вариант №2: уйти в «Краснодар»

«Быки» начали глобальную перестройку. Южане сразу по окончании сезона расстались с группой возрастных футболистов, освободив место для молодежи. Но есть проблема серьезнее: Смолов может уйти в «Спартак» (или в тот же «Зенит»). В таком случае «Краснодару» нужен не просто сильный нападающий (желательно с российским паспортом), но и медийная звезда.

Кокорин – идеальный вариант в реальных условиях. Для широкой аудитории он до сих пор подающий надежды талант. Для футбольной публики – неоднозначная личность, которая ведет себя цинично, к футболу относится не серьезно, но продолжает играть на высоком уровне.

Из перехода Кокорина можно сделать отличную пиар-компанию. Да и в деньгах существенно россиянин точно не потеряет. А главное – ему доверят роль лидера в атаке. К тому же «Краснодар» умеет оживлять даже самых безнадежных футболистов − там заново научился бегать сам Марат Измайлов. Добавим к этому амбиции Галицкого пробиться в Лигу чемпионов и получим хороший вариант для форварда, которому давно пора что-то менять.

Только не очень понятно, нужен ли клубу, который грамотно просчитывает стратегию развития и волнуется о репутации, такой отчаянный эксперимент.

Вариант №3: переехать в Европу

Несколько лет назад российские журналисты здорово хайпанули на теме возможного перехода Кокорина в лондонский «Арсенал». В Англии об этой истории особо не говорили, но в России убеждали себя аргументами в духе «ну, Мамаева же звали в «Манчестер Юнайтед». Хотя, говорят, что «Арсенал» Кокориным действительно интересовался, только не делал никаких конкретных предложений.

С тех пор история с отъездом Кокорина в Европу затихла. Это вам не Головин, который готов за меньшие деньги уехать и добиваться успехов. И это вам не Караваев с Митрюшкиным, которые выбрали чемпионаты второго сорта. Кокорин – другое дело. Его засосало в трубу больших денег, откуда выбираться элементарно не хочется, потому что это – зона комфорта.

Если про Смолова регулярно ходят разговоры, что им интересуются средние клубы из Испании и Англии, а раз в год – дортмундская «Боруссия», то вот про Кокорина – тишь. Тем более на международном уровне он теперь не появляется – в Лиге чемпионов не гремит, за сборную России не играет.

Наверное, при желании Кокорин может найти себе там более-менее неплохую команду для старта. Ключевое – при желании.

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Краснодар Кокорин Александр
Комментарии (36)
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Barsuk52
1499353083
в фнл скоро я думаю
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FanatSerj
1499354957
Если прочитать только заголовок, то тут ответ простой: Кокорин для начало просто должен начать ИГРАТЬ, а где это уже не столь важный ответ.
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Михайловский Технарь
1499355039
Где должен играть..? В какой нибудь команде 2 дивизиона зоны Восток
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OfaZavr
1499358343
Вот эти 3 варианта более подходящие : 1. Перейти в команду ФНЛ. 2. Завершить карьеру. 3. Перейти в ''Арарат''.
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Ванечка
1499359986
У Кокорина еще 2 года контракта с "Зенитом". Господи, дай нам всем терпения!
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slavа0508
1499363198
Только ФНЛ,,,других вариантов нет,,,,
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Atom2020
1499366982
Жаль нет варианта "Свалить из футбола" ...
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динамо тб
1499372912
В казино!
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vodomut
1499410672
В Китай его,рис жрать!
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momwig_
1499410980
Слово "играть" рядом с фамилией Кокорин так доставляет... ))))
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