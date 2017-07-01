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    Свадьба Лео Месси. Как это было


    3.3
    Голосов: 6
    01.07.2017 12:30
    Один из главных игроков на планете недавно отпраздновал 30-й день рождения, а вчера – женился на подруге детства Антонелле Рокуццо. «Бомбардир» показывает самое важное с церемонии.

    Свадьбу посетили множество друзей Месси – таких, как Хави, Пуйоль и Сеск.

    Не пропустил мероприятие и его нынешний партнер по «Барселоне» Серхио Бускетс.

    Серхио Агуэро тоже засветился. Кстати, Месси – крестный отец ребенка Агуэро от дочери Марадоны.

    Помимо тех, кого мы перечислили выше, на свадьбе присутствовали Луис Суарес, Неймар, Жорди Альба, Жерар Пике и множество других гостей (общим числом – 260). Как сообщает Lenta.ru, наряд для невесты Лионеля Антонеллы создала дизайнер из Барселоны Роза Клара. Платье украшало французское кружево, изготовленное на станке середины XIX века, а также декор из бусин и шелкового тюля. Кроме того, в наличии были: 1) ручная вышивка драгоценными камнями; 2) V-образное декольте спереди и 3) юбка с разрезом. Свадебный ужин прошел в отеле Pullman Rosario City Center.

    «Это был главный матч в его жизни», – подытожил отец Месси в беседе с журналистами.

    Девушка, на которой женился Месси. Что надо о ней знать?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 6
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      jertuid 25 октября 2021, 11:03

      Где такое можно купить интересно свадебное платье?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      dynuvup > jertuid 25 октября 2021, 11:12

      Я вам могу дать дельный совет, где вы можете приобрести свадебное платье и не просто, а именно дизайнерского характера и ослепительной красоты. Так, вот в этом месте , вы можете это все организовать. Так, что не теряйте времени и думаю всё у вас получится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 2 июля 2017, 01:08

      Молодец! Красивая!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 1 июля 2017, 22:11

      счастья и благополучия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 1 июля 2017, 21:54

      И Роналду того же желаю)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 июля 2017, 19:44

      после рождения двух сыновей он сам решил что пора бы на ней жениться или она додавила все таки?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +997

      egrrr > mihail200606 3 июля 2017, 09:42

      Имхо все просто. Приобретенное до свадьбы имущество не делится после развода. А он уже нормально заработал))). Это шутка, а так конечно поздравления!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35

      vi742sx 1 июля 2017, 19:12

      Отличная пара и всего им наилучшего во всем.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 1 июля 2017, 17:21

      свадьба как свадьба сейчас ни кого ни чем не удивишь.Но борода правда идиотская-ему не идет

      2
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 1 июля 2017, 17:01

      хоть-бы побрился, Сифон....

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 июля 2017, 15:12

      когда он уже побреет эту идиотскую бороду!

      0
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 1 июля 2017, 14:37

      А него уже вроде были дети, нет?

      0
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