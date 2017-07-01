Свадьба Лео Месси. Как это было

Один из главных игроков на планете недавно отпраздновал 30-й день рождения, а вчера – женился на подруге детства Антонелле Рокуццо. «Бомбардир» показывает самое важное с церемонии.

Свадьбу посетили множество друзей Месси – таких, как Хави, Пуйоль и Сеск.

Не пропустил мероприятие и его нынешний партнер по «Барселоне» Серхио Бускетс.

Серхио Агуэро тоже засветился. Кстати, Месси – крестный отец ребенка Агуэро от дочери Марадоны.

Помимо тех, кого мы перечислили выше, на свадьбе присутствовали Луис Суарес, Неймар, Жорди Альба, Жерар Пике и множество других гостей (общим числом – 260). Как сообщает Lenta.ru, наряд для невесты Лионеля Антонеллы создала дизайнер из Барселоны Роза Клара. Платье украшало французское кружево, изготовленное на станке середины XIX века, а также декор из бусин и шелкового тюля. Кроме того, в наличии были: 1) ручная вышивка драгоценными камнями; 2) V-образное декольте спереди и 3) юбка с разрезом. Свадебный ужин прошел в отеле Pullman Rosario City Center.

twit text — B/R Football (@brfootball) July 1, 2017

twit text — Leo Messi (@messi10stats) 1 июля 2017 г.

twit text — Leo Messi (@messi10stats) 1 июля 2017 г.

«Это был главный матч в его жизни», – подытожил отец Месси в беседе с журналистами.

twit text — infobae (@infobae) 1 июля 2017 г.

Девушка, на которой женился Месси. Что надо о ней знать?