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    Российских футболистов снова подозревают в допинге. Что опять происходит?


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    Голосов: 5
    28.06.2017 18:10
    Знаменитый борец с допингом Ричард Макларен считает, что в российском футболе есть допинг, и все это тщательно скрывается. Разбираемся, что случилось.

    Что случилось на днях?

    По информации Daily Mail, все 23 игрока сборной России на ЧМ-2014 попали под подозрение в применении допинга. Кроме того, ведется расследование по еще 11 игрокам, которые на тот турнир не ездили. ФИФА отреагировала незамедлительно: «Все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 — в том числе членов сборной России — дали отрицательный результат. ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию WADA в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций».

    Что же не понравилось Макларену?

    Главный мировой борец с русским допингом считает, что в России есть банк чистых образцов мочи, используемый, в том числе, для футболистов. ««У нас есть информация, в которой существует ссылка на попытку найти подходящий образец, возможно, для замены», – при этом сообщил Макларен, сомневающийся аж в 155 пробах российских футболистов.

    Напомните, кто вообще такой Макларен?

    Канадский 71-летний профессор, который уже более 40 лет занимается юридической деятельностью. В конце 2014 года Макларена назначили заняться расследованием распространения, применения и сокрытия допинга в России.

    И что дальше?

    Новой реакции ФИФА вряд ли стоит ждать, тем более что по ее последнему сообщению – ни одной положительной допинг-пробы на Кубке конфедераций не зафиксировано. Что касается доклада Макларена, то он сейчас не в лучшем положении после того, как в марте WADA признало, что в докладе недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. В случае с футболом ситуация для него обстоит еще хуже, поскольку ФИФА категорически отвергает существование каких-либо положительных допинг-проб у российских футболистов.

    Что говорилось в том докладе?

    Сам доклад состоит из двух частей и взят на основе показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В нем описывается процесс замены «грязных» анализов спортсменов «чистыми». Касается это Олимпийских игр 2012 и 2014 годов в более чем 30 видах спорта.

    При чем здесь футбол?

    В марте оказалось, что в докладе Макларена фигурируют российские футболисты. Причем четверо из них – представители сборной России, это Акинфеев, Глушаков, Денисов и Жирков. Ответ ФИФА был исчерпывающим. «Насколько ФИФА осведомлена, есть списки футболистов, но мы не можем применять обвинения и санкции, так как у WADA нет никаких конкретных доказательств», – отметила гендиректор организации Фатма Самура.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: pulse.ng, reuters.com
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +251

      bombandir123 4 июля 2017, 16:48

      Мда......Ладно бы там победили 1 место подозрения довали бы, а то из группы не вышли и подозрения доют!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 29 июня 2017, 15:08

      это они еще и под допингом?)))

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 29 июня 2017, 13:39

      Макларен-дебил. По яйцам ему надо попинать, чтоб заткнулся уже сучка..

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 29 июня 2017, 11:08

      Что-же они пьют, болезные. Антиигрин, какой-нибудь. Вы прекращайте.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 06:42

      русский значит виноват

      1
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      Рейтинг: +1022

      Нас Много 28 июня 2017, 19:35

      Похоже Макларену, моча окончательно ударила в голову...

      3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 июня 2017, 19:25

      как всегда россию перед чм надо завалить

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 28 июня 2017, 19:11

      Надо бы этому козлу...по зубам, по-нашему

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 28 июня 2017, 18:29

      клоун, давно пора Вовке занести парням из допинга, что бы проверили всех канадских спортсменов, Макларену потом руку пожмут за результаты, что из за него пол сборных везде откосились, куда "это" лезет, это он у себя в стране подлизывает своим близким братьям, а сюда приехал бы раб и язык в опе был бы

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